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В Дагестані влада опублікувала відео овець з літерою Z. Невдовзі його видалили. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Курйози За кордоном
У Росії дагестанське міністерство сільського господарства і продовольства опубліковано, а потім видалило відео перегону великого отари овець – на кожній тварині була написана буква Z.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Ролик був опублікований в офіційному акаунті відомства у соцмережах і супроводжувався фрагментом з пісні Олега Газманова: "Росія, Росія – в цьому слові вогонь и сила".
Невдовзі його видалили.
Літери Z та V зʼявилися в лютому 2022 року на російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України. Згодом російська влада та пропаганда почали використовувати ці літери для демонстрації підтримки вторгнення.
Топ коментарі
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Дурня вмикати - єдине, що добре вміють зебіли.
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Було би органічніше.
Розмова про Дагестан та рашу , а ви зі своїм заробітком тут як тут . В тому наша і біда що не поважаємо один одного