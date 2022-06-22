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В Дагестані влада опублікувала відео овець з літерою Z. Невдовзі його видалили. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози За кордоном

У Росії дагестанське міністерство сільського господарства і продовольства опубліковано, а потім видалило відео перегону великого отари овець – на кожній тварині була написана буква Z.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Ролик був опублікований в офіційному акаунті відомства у соцмережах і супроводжувався фрагментом з пісні Олега Газманова: "Росія, Росія – в цьому слові вогонь и сила".

Невдовзі його видалили.

Літери Z та V зʼявилися в лютому 2022 року на російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України. Згодом російська влада та пропаганда почали використовувати ці літери для демонстрації підтримки вторгнення.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+65
Это у них вторая волна скрытой мобилизации началась!
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22.06.2022 07:49
+31
Это секретный гарем Кадырки.
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22.06.2022 07:53
+28
То тролінг 80-го левела. Стадо Z-баранів гонять на убій
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22.06.2022 08:18
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Это у них вторая волна скрытой мобилизации началась!
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22.06.2022 07:49 Відповісти
🤣🤣🤣
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22.06.2022 08:35 Відповісти
Це більше схоже на тролінг руснявого війка. Стадо м'ясних баранів з літерою Z в Україні...
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22.06.2022 09:46 Відповісти
кадыровские невесты
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22.06.2022 11:28 Відповісти
Очень напоминает наши выборы.
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22.06.2022 07:50 Відповісти
А какого года выборы вам напоминает это, неужели 2014?
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22.06.2022 07:56 Відповісти
rushahol , ti chjo pod duraka kosish ?
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22.06.2022 08:26 Відповісти
Если есть ассоциация с выборами, то очевидно, есть ассоциация и с избирателями. А год упоминать не будем, чтобы никого не расстраивать, а то шерсть испортится, стричь будет неудобно. Оно не нужно сейчас, как говорят - не на часі...
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22.06.2022 08:29 Відповісти
Називай любий рік-не помилишся.
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22.06.2022 08:32 Відповісти
Просто цікаво, хто, на вашу думку, зупинив би ***** в 2014-му? Економічну і військову ситуацію ви памя'ятаєте.
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22.06.2022 11:16 Відповісти
Те кто и сделал это тогда: армия и добробаты. А не те кто капитулировали с рассказами о широкой антихуйловской коалицией и дипломатическим решением.
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22.06.2022 11:31 Відповісти
Це ти за південь де рашисти йшли поки вистачило палива?
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22.06.2022 12:41 Відповісти
И шо паливо им до сих пір не привезли?
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22.06.2022 14:09 Відповісти
Хто здав південь?

Дурня вмикати - єдине, що добре вміють зебіли.

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22.06.2022 14:27 Відповісти
люсинда, не подгорай. тушь потечет и синтетические стринги к ...ОПе прилипнут
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22.06.2022 08:33 Відповісти
це точно
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22.06.2022 08:34 Відповісти
там плаката не хватает.. мы с вами одной крови .. и подпись.. путинские бараны стойлового содержания
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22.06.2022 07:51 Відповісти
На всю голову ё******нутi.
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22.06.2022 07:51 Відповісти
Это секретный гарем Кадырки.
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22.06.2022 07:53 Відповісти
Гарна бавовна 16.06 в Хрустальному
https://t.me/informnapalm/9717
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22.06.2022 07:53 Відповісти
Не, ну на правду, свиня набагато достойниша та корисніша істота ,за будь якого кацапа ! Бо кацапи більше схожі на шакалів... Слава України, Польщі, Англії, США та Канади !!! Смерть москві та москалям !!!
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22.06.2022 07:56 Відповісти
Ще Латвії, Литві, Естонії і Словаччині! Не забуваємо друзів!
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22.06.2022 08:07 Відповісти
Кончені.
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22.06.2022 07:58 Відповісти
Дагестанці - фахівці, вони знаються на тавруванні.
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22.06.2022 07:58 Відповісти
кацапи є етнічні чурбани адже кацапня є татарва а даги теж чурбани
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22.06.2022 07:58 Відповісти
я так сміялась з етнічних чурбанів, хоч це і неполіткоректно))
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22.06.2022 08:32 Відповісти
для овцеё*ов самое то
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22.06.2022 07:59 Відповісти
А чьо москалі не використали літеру Х чи Н ?
Було би органічніше.
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22.06.2022 08:02 Відповісти
Ну зачем удалили? Отвечаю, затем, что это стадо баранов с буквой Z показывает, какая у кацапов армия , вторая в мире среди овец.
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22.06.2022 08:04 Відповісти
Даги натякають що стрижуть каZZапів.
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22.06.2022 08:05 Відповісти
То тролінг 80-го левела. Стадо Z-баранів гонять на убій
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22.06.2022 08:18 Відповісти
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22.06.2022 09:45 Відповісти
" Ідуть барани і б'ють в барабани, а шкури на них дають самі барани...."
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22.06.2022 08:20 Відповісти
Nenado bylo ubirat eto video.Vsio verno tut pro kacapov pokazali
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22.06.2022 08:23 Відповісти
Тепер дагі ***** фашисько-патриотичних овець. Поганий даг точно знае цей вислів від українця.Будим брить!
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22.06.2022 08:35 Відповісти
Видалили,щоб хтось з кацапів (всі) бува себе не впізнав.Стадо,довбане!
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22.06.2022 08:37 Відповісти
А може хто впізнає свого пропавшого без вісті барана ?
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22.06.2022 08:39 Відповісти
Є Альдебаран, це зірка, пишеться з великої літери, а є зетбаран, це просто баран, баран з баранів, слово пишеться з маленької літери
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22.06.2022 08:38 Відповісти
Бачу ви в баранах знаєте толк і в космосі були . А от цікаво в космосі самі були чи посилали?
Розмова про Дагестан та рашу , а ви зі своїм заробітком тут як тут . В тому наша і біда що не поважаємо один одного
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22.06.2022 09:12 Відповісти
там написано не зебаран, а зетбаран. що ж вам скрізь зебарани ввижаються.
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22.06.2022 09:27 Відповісти
Элементарное незнание плюс "на воре шапка горит" дают веселые результаты...
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22.06.2022 09:43 Відповісти
І не дивно, призначення і одних, і тих що приперли в Україну однакове-забій.
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22.06.2022 08:52 Відповісти
В перерахунку на тисячу населення найбільші втрати на війні з Україною - саме у дагестанців!
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22.06.2022 08:55 Відповісти
Коли вже ця недодержава зникне з лиця землі, разом з проклятим народом))))))
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22.06.2022 09:06 Відповісти
Чурбани вирішили підтримати спецоперацію, але щось пішло не так.
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22.06.2022 09:19 Відповісти
Это типо такой намек кто воююет на стороне *****?
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22.06.2022 09:35 Відповісти
Не вистачає тільки старого хворого півня, який-би сидів на купі гною й "приймав-би цей "парад пабЄди"...
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22.06.2022 09:36 Відповісти
Кто-то из дагестанцев очень влучно потроллил кацапов! А кацапы ещё и музычку соотвествующую прилепили. Дебилы. Надеюсь, хозяин отары не пострадал. Хосподи, это ж надо быть настолько тупыми!
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22.06.2022 09:51 Відповісти
Это не овцы, а бараны.
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22.06.2022 09:56 Відповісти
Оvец ведут на убой - что не так ?
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22.06.2022 10:05 Відповісти
Ну аналоговнет! Тут уж 100%
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22.06.2022 10:06 Відповісти
Очень тонкий подтекст!
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22.06.2022 10:34 Відповісти
Это кадры как росийскую армию ведут в бой.
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22.06.2022 13:12 Відповісти
Барани,вони барани і є. Це я про тих, хто овечок розмалював...
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22.06.2022 14:16 Відповісти
Ze-барани, їх має бути 73%
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22.06.2022 15:40 Відповісти
 
 