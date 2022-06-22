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Росіяни привезли в Білорусь нові ЗРК "С-300". ВIДЕО

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Вночі 22 червня до Білорусі доставили нову партію російських ракетних установок для ЗРК "С-300". В партії щонайменше 16 ракет. Також, ймовірно, привезли один ЗРГК "Панцир".

Про це повідомляє телеграм-канал "Беларускі Гаюн", який відстежує пересування військової техніки, інформу Цензор.НЕТ

Його активісти зафіксували, що вночі до аеропорту Гомеля прилетіли два Іл-76МД ПКС РФ, імовірно з Пскова.

Перший літак (реєстраційний номер RF-76650) прилетів о 3:30 22 червня, а другий (RA-78845) приземлився о 5:30.

Повідомляється, що вони привезли до Білорусі не менше 16 ракет для ЗРК "С-300", а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".

Також читайте: Білорусь почала мобілізаційні навчання біля кордону з Україною

Журналісти зазначають, що ракетні установки привезли до Білорусі без тягачів. Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули до аеропорту Гомеля пізно увечері 21 червня. Повідомляється, що коли тягачі проїжджали вул. Радянській у Гомелі, то на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло.

Після розвантаження, о 6:25 та 8:00 літаки полетіли до Пскова. А техніка близько 8:30 залишила аеропорт і рушила у напрямку Речиці.

Росіяни привезли в Білорусь нові ЗРК С-300 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Потрібно розносити це угрупування, бо скоро вони підуть.
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22.06.2022 13:15
+8
Що скаже Данілов?
В якому одязі він був на останніх інтерв'ю, хтось помітив?
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22.06.2022 13:10
+7
Сподіваюсь, у ростові використали не останній безпілотник...
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22.06.2022 13:23
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Що скаже Данілов?
В якому одязі він був на останніх інтерв'ю, хтось помітив?
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22.06.2022 13:10 Відповісти
В однобортному. Бо в двубортному вже ніхто не воює.
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22.06.2022 15:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p9bb8qz4FxQ
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22.06.2022 15:31 Відповісти
Попередні поставки про..балі?
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22.06.2022 13:10 Відповісти
Потрібно розносити це угрупування, бо скоро вони підуть.
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22.06.2022 13:15 Відповісти
100%
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22.06.2022 14:32 Відповісти
Підуть на х@й.
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22.06.2022 17:00 Відповісти
Фантастичний сценарій для фільму) українська дрг захоплює ці комплекси і всі 16 ракет летять туди куди треба Україні.
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22.06.2022 13:20 Відповісти
Це ппо/про, а не калібри.
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22.06.2022 13:48 Відповісти
А там разве кацапское военное железо не летает?
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22.06.2022 14:38 Відповісти
Сподіваюсь, у ростові використали не останній безпілотник...
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22.06.2022 13:23 Відповісти
Зараз бульбофюрерок всім розповість,звідкіля на бульбашню готувався наступ...
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22.06.2022 13:37 Відповісти
Суки готують прикриття рак.,авіаударів й вторгнення в Україну. Я,вам покажу з 2 напрямів. Контрактники в формі рф?
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22.06.2022 13:48 Відповісти

подшконочный колхозный гондон отсасывает у ботоксного пуйла без остановки...
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22.06.2022 14:06 Відповісти
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22.06.2022 14:46 Відповісти
є якесь табу на ураження території ворога?
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22.06.2022 14:51 Відповісти
бульба фюрер щось казав про контроль озброєння?
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22.06.2022 16:58 Відповісти
Якщо так по відео це вже реально запсники все що можуть.
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22.06.2022 16:59 Відповісти
 
 