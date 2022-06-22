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армія РФ (13417) боєприпаси (1690) війна (56084) Луганщина (4407)

Групі окупантів вдалось вижити під час детонації снарядів після атаки ЗСУ на склад боєприпасів в Хрустальному: "Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!" ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Групі окупантів вдалося вижити під час атаки українських воїнів на склад боєприпасів в Хрустальному на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з окупантів опублікував відеозапис, на якому зафіксована втеча загарбників з небезпечної території. Судячи із запису, окупанти намагалися втекти зі складу на автомобілі. Однак усі виїзди були заблоковані. На жаль, їм вдалося вибратися пішки.

 Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Детонувало всю ніч: українські артилеристи знищили ворожі склади з пальним, технікою і боєприпасами, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+43
Радует что это спасло ни одну жизнь наших Воинов!!!
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22.06.2022 13:20
+40
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22.06.2022 13:19
+34
Смотрю этот ужас, а сердце радуется.
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22.06.2022 13:19
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22.06.2022 13:19 Відповісти
Смотрю этот ужас, а сердце радуется.
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22.06.2022 13:19 Відповісти
Это пРусакам не безнаказанно Сирийскиз детей бомбить ! )
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22.06.2022 13:53 Відповісти
У рашистов тысячи таких арсеналов и миллионы боекомплектов.
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22.06.2022 16:41 Відповісти
Значит есть вероятность, что мы еще увидим подобное видео.
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22.06.2022 17:19 Відповісти
Не тысячи а сотни, а в прифронтовой зоне десятки. И одна Точка У сделала большое дело, а она у нас далеко не последняя. Каждый день наши кацапские склады подрывают это дает надежду что тотальный аотилерийский дисбаланс во второй половине лета выровняется ( с прибытием сотен стволов 155 калибра)
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23.06.2022 08:59 Відповісти
Есть шикарная книга Джона Апдайка - "Беги, кролик, беги"
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22.06.2022 13:19 Відповісти
Шикарная "гулянка"...
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22.06.2022 13:20 Відповісти
Прекрасное видео! Запасся попкорном и наслаждался по полной этим зрелищем 11 минут, супер!
Так им, руссофашистам! И замечательная работа ВСУ! Браво!
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22.06.2022 16:07 Відповісти
Радует что это спасло ни одну жизнь наших Воинов!!!
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22.06.2022 13:20 Відповісти
а вы как думали? тварюки кацапские!!!
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22.06.2022 13:22 Відповісти
НОРМАЛЬНО ХЛОПЦІ НАСИАПАЮТЬ!!!РУСНІ БРОВИ ЗАКРУЧУЮТЬСЯ В ДРУГУ СТОРОНУ!!!СЛАВА ВОЇНАМ!!!
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22.06.2022 13:23 Відповісти
Красота, и так каждый день!!!
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22.06.2022 13:25 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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22.06.2022 13:26 Відповісти
Начнут что-то подозревать от миллиона 200-х.
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22.06.2022 16:43 Відповісти
ХТО МІСЦЕВИЙ ПРОБИЙТЕ КООРДИНАТИ ДЛЯ АРТИЛЕРІЇ.ТАМ НЕПОЧАТИЙ КРАЙ РОБОТИ
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22.06.2022 13:28 Відповісти
Какие умные, в машине спрятались, даже люк закрыли
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22.06.2022 13:29 Відповісти
В машине,груженной снарядами!)))
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22.06.2022 17:39 Відповісти
І оця всрата гопота прилізла українців "денацифікувати"? Сміх і гріх.)))
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22.06.2022 13:29 Відповісти
вбивати...
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22.06.2022 16:44 Відповісти
Точкой У по мальчикам в трусиках
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22.06.2022 13:30 Відповісти
Не маленький був склад, прилетіло добре - Слава ЗСУ!
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22.06.2022 13:31 Відповісти
Бігають як таргани.
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22.06.2022 13:32 Відповісти
душа радуется когда орки драпают...
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22.06.2022 13:35 Відповісти
Не досмотрел до конца. Надеюсь все умерли?
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22.06.2022 13:37 Відповісти
На жаль, жоден з Zондер-карателів не іздох...
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22.06.2022 14:24 Відповісти
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22.06.2022 13:42 Відповісти
Спрашивает - "Где Вова?" Вова в бункере.
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22.06.2022 13:43 Відповісти
Суки, вижили.
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22.06.2022 13:45 Відповісти
так должно шкварчать в мацкве. ждем
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22.06.2022 13:46 Відповісти
Ну що , орки , прогулялись по украінській землі ?

А ми вас кожного разу попереджаємо , що земля горітиме у вас під ногами , так як красти свободу у людей , не можна 😠
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22.06.2022 13:47 Відповісти
Напишу кацапською. Вибачте.
А вы ****** кацапские подумали в кавешку ьна заляву зашли, "морожка" пожрать. Тут частенько 3,14 ды дают от всей широты украинской души.
Стираокам хана в машине? Пакты не забудьте, карма она такая.
******** обосранные
Слава Україні!
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22.06.2022 13:50 Відповісти
Шкода, що оператор вижив.
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22.06.2022 13:50 Відповісти
3 минута 19 сек.- замечен тот , кто курит на кацапских складах
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22.06.2022 13:50 Відповісти
пРусаки под плинтуса прячуся ))
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22.06.2022 13:52 Відповісти
В пожилое® время возгорания от курения в неположенных местах учащаются. Кстати, риторический вопрос, почему мальчик на видео был в трусиках?
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22.06.2022 13:56 Відповісти
"Каникулы в ордло"

Сюжет картины незамысловат... Напряжение, как и возбуждение, нарастают постепенно и достигают пика в точке кульминации.
Образы главных героев особого значения не имеют, основной упор идет на создание ярких эффектов.
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22.06.2022 13:58 Відповісти
Однозначно, это приз "Лучший фейерверк 2022 года"
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22.06.2022 13:58 Відповісти
Я такий "фейєрверк" бачив у ніч з 26 на 27 березня прямо з свого вікна Тоді наші накрили чотири автоколони з пальним і ************ під Вишневим
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22.06.2022 15:47 Відповісти
Ласкаво просимо до пекла,кацапські ублюдки.
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22.06.2022 14:01 Відповісти
Хорошо но мало
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22.06.2022 14:03 Відповісти
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22.06.2022 14:07 Відповісти
Лайкнул не за выживание */это не поощряется/, а за сьемку гонок на выживание. Интересно "с той стороны" как это все работает для усовершенствования процесса.
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22.06.2022 14:07 Відповісти
на цей раз повезло підарасам
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22.06.2022 14:09 Відповісти
навіть сильно повезло. Бо занадто довго пересижували під забором. Коли треба було зразу бігти подалі. Нічого, наступного разу, коли наші знову бахнуть по їхньому якомусь іншому складу, вони вже матимуть досвід.
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22.06.2022 14:32 Відповісти
Гарненьке відео, то за це ті москалики можуть ще пожити трохи, їм ще труселя одстіровать. Але, щось такий цікавий на 3хв 29 сек за стінкою кпп та сигаретою у роті. Якось на диво він спокійний. Не буду строїти "догадки
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22.06.2022 14:14 Відповісти
обкурений певно кайфує
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22.06.2022 14:33 Відповісти
****** лаптеногие
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22.06.2022 14:15 Відповісти
Плюс
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22.06.2022 14:29 Відповісти
Курить - здоровью вредить!
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22.06.2022 14:31 Відповісти
Фраза, сделавшая мой день: "Дай зажигалку, братан!"
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22.06.2022 14:32 Відповісти
А, 2.20 *...уже все продано нах-й,что можно...*
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22.06.2022 16:08 Відповісти
Дада) они еше ее найти не могли) хотя вокруг вме горит подкурюй не хочу)
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23.06.2022 09:02 Відповісти
Жалко шо не здохли
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22.06.2022 14:34 Відповісти
Американский пирог 777(sсiense fiction).

Несколько мальчиков в трусиках решили провести студенческий отпуск на юге.
Неожиданно выясняется, что внутренности рейки инжектора их автомобиля запенили неизвестные науке насекомые, а после этого начался метеоритный дождь из орбиты кометы "Stones around sky". Незадачливые
вояжеры стали вместе решать, что наврать своим подругам, которым они обещали привезти в качестве подарков бельё последних моделей. В этот момент они понимают, что попав в хвост кометы и столкнувшись с внеземными физическими законами, их тела телепортированы на Марс, где вся окружающая среда становится красного цвета. На планете уже проживает Иосиф Кобзон и некоторые соотечественники в количестве 30 тыс человек. Начинается борьба за выживание, ведь вегетация растений здесь затруднёна и воду для приусадебных участков получают только те, кто смог соорудить собственную буровую установку.Жизнь в российской колонии на Марсе полна опасностей, их скрашивает пением Иосиф, тем не менее на новое пристанище надвигается новый поток камней с неба в виде межпланетной колонии "Искандер", где люди по неясным причинам сошли с ума и больше не управляют траекторией полёта обьекта...
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22.06.2022 14:35 Відповісти
побудьте, пдры кацапские, хоть чуть-чуть, на месте защитников Мариуполя-Северодонецка.... и гражданских по всей Украине под вашими "освободительными" обстрелами.. уроды, - вы и ваше хйло чмошное
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22.06.2022 14:43 Відповісти
Спасибо за репортаж "из места происшествия". Вернётесь - убьём.
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22.06.2022 14:43 Відповісти
Трошки в "рай"заглянуло який їм Х@йло обіцяв.
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22.06.2022 14:46 Відповісти
КІНО - НЕДОПАЛКИ ВИБРАЛИСЯ З ПОПІЛЬНИЦІ
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22.06.2022 15:00 Відповісти
Везучі суки.
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22.06.2022 15:33 Відповісти
вследующий раз им повезе меньше
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22.06.2022 16:46 Відповісти
питає дє вова,
а вова в бункерє сидить і ложив на орків
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22.06.2022 16:57 Відповісти
Добрий репортаж щоб кожна кацапьска сволота знала що їх чекає
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22.06.2022 16:58 Відповісти
Гарно підгорає !!!!
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22.06.2022 17:01 Відповісти
фігово,а чет тат делать та))))
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22.06.2022 17:48 Відповісти
Нічіво нє панятна, но очінь інтірєсна ! А может павтаріть ?! Ато камєра очінь трісьоца !
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22.06.2022 21:06 Відповісти
Пока лучший кацапский фильм о войне, жаль только с хепиэндом для гопничков в форме. А сколько хепиэндов мы так и не увидели. Точки У я вас люблю)
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23.06.2022 09:04 Відповісти
 
 