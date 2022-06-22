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Групі окупантів вдалось вижити під час детонації снарядів після атаки ЗСУ на склад боєприпасів в Хрустальному: "Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!" ВIДЕО
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Групі окупантів вдалося вижити під час атаки українських воїнів на склад боєприпасів в Хрустальному на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з окупантів опублікував відеозапис, на якому зафіксована втеча загарбників з небезпечної території. Судячи із запису, окупанти намагалися втекти зі складу на автомобілі. Однак усі виїзди були заблоковані. На жаль, їм вдалося вибратися пішки.
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Топ коментарі
+43 Игорь Томилов
показати весь коментар22.06.2022 13:20
+40 Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар22.06.2022 13:19
+34 Наталия П
показати весь коментар22.06.2022 13:19
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Так им, руссофашистам! И замечательная работа ВСУ! Браво!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
А ми вас кожного разу попереджаємо , що земля горітиме у вас під ногами , так як красти свободу у людей , не можна 😠
А вы ****** кацапские подумали в кавешку ьна заляву зашли, "морожка" пожрать. Тут частенько 3,14 ды дают от всей широты украинской души.
Стираокам хана в машине? Пакты не забудьте, карма она такая.
******** обосранные
Слава Україні!
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