УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3792 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
31 039 38
вибух (3737) війна (56107) Херсонщина (4204) Чорнобаївка (73)

Автомобіль колаборанта Турульова підірвали у Чорнобаївці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Херсонщині підірвали машину чорнобаївського колаборанта Юрія Турульова.

Про це повідомив депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підірвана його машина, але колаборант не постраждав", - зазначив Хлань.

За його словами, йдеться про автівку "голови адміністрації" у Чорнобаївці. Наразі деталей інциденту немає.

Турульов – колишній керівник Херсонської автостанції. 5 травня окупанти призначили його "головою адміністрації Чорнобаївської територіальної громади".

Водночас російське пропагандистське видання РИА Новости опублікувало відео з місця вибуху.

Також читайте: Окупанти обстріляли район ринку в Чорнобаївці, є загиблі та поранені, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+55
Нічого, наступного разу здохне мразь
показати весь коментар
22.06.2022 14:55
+37
Чувак не жилець. Справа часу.
показати весь коментар
22.06.2022 14:55
+29
Бавовни наближаються.
показати весь коментар
22.06.2022 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого, наступного разу здохне мразь
показати весь коментар
22.06.2022 14:55 Відповісти
Шось слабенький вибух. Недопрацювали.
показати весь коментар
22.06.2022 14:59 Відповісти
то йди зроби краще, диванний генерал
показати весь коментар
22.06.2022 15:37 Відповісти
В следующий раз будет сильнее, а пока, эта продажная ******, по ночам будет страдать энурезом.
показати весь коментар
22.06.2022 18:54 Відповісти
Ну это только лишь цветочки, ягодки ещё впереди, подмойся и жди!
показати весь коментар
22.06.2022 15:28 Відповісти
Тю, скоро так стільчик ***** підірвуть, а ***** живе лишиться. Не цікаво так.
показати весь коментар
22.06.2022 14:55 Відповісти
Выжил,падла?
показати весь коментар
22.06.2022 14:55 Відповісти
Та так навіть краще. Уявіть: скільки разів протягом дня він мінятиме памперса при будь якому бавовні. Це ж нечоловічі пекельні борошна для підлоги мозку!
показати весь коментар
22.06.2022 21:59 Відповісти
А головне - він знатиме, що недовго йому мешкати: рано чи пізно для усіх колаборантів настають фатальні годинники, коли їх перуть з особи української землі!
показати весь коментар
23.06.2022 11:36 Відповісти
Чувак не жилець. Справа часу.
показати весь коментар
22.06.2022 14:55 Відповісти
Бавовни наближаються.
показати весь коментар
22.06.2022 14:55 Відповісти
Та пекельні борошна. 😉
показати весь коментар
22.06.2022 14:58 Відповісти
У потойбічному світі лихих парфумів
показати весь коментар
22.06.2022 17:56 Відповісти
З мови зняли...
показати весь коментар
22.06.2022 21:55 Відповісти
Пристрелочный
показати весь коментар
22.06.2022 14:57 Відповісти
*****...живий....
кАбзон "нєрвнічає"......
показати весь коментар
22.06.2022 15:01 Відповісти
Це було попередження !
показати весь коментар
22.06.2022 15:01 Відповісти
oshmetkov v salone nevidno....navernoe pridetsa povtaritj
показати весь коментар
22.06.2022 15:02 Відповісти
Подрывать надо Турульова, а машина как раз пригодится.
показати весь коментар
22.06.2022 15:02 Відповісти
там мабуть не медом, а гівном намазано..хай летять на запах побільше
показати весь коментар
22.06.2022 15:03 Відповісти
Сцитесь мразота колоборантская!
показати весь коментар
22.06.2022 15:04 Відповісти
Мало взрывчатки заложили
показати весь коментар
22.06.2022 15:05 Відповісти
Был начальником автостанции, стал начальником Чернобаевки, которая правда иногда взрывается, согласился ею управлять и сам взорвался. Еще пару таких подрывов и умрет от разрыва сердца.
показати весь коментар
22.06.2022 15:05 Відповісти
що не колаборант, то якійсь мокша чи єрзя.
показати весь коментар
22.06.2022 15:28 Відповісти
Надіюся він буде мучитися дуже довго.
показати весь коментар
22.06.2022 15:30 Відповісти
.
показати весь коментар
22.06.2022 15:35 Відповісти
Расплата всё равно тебя настигнет, как бы ты не старался, как бы не скрывался, а очередь твоя придёт.
показати весь коментар
22.06.2022 15:38 Відповісти
Дуже схоже на самоінсценування: підірвати недороге авто - і хай усі вважають шо мразоти більш нема.. Щоб потім та хитрожопа мерзота під іншою личиною "сплила" десь в еміратах чи у латинській америці. Коли ми побачимо реально понівечене шмаття його гнидотної туші - тільки тоді можна буде біль-менш впевнено сказати : на одну тварюку стало менше! А поки(коли ЗСУ все ближче підходять до окупованого міста) - ми дедалі частіше будемо чути про такі "підриви" колаборантів.. І хоч би як вони не намагались - ми їх УСІХ ЗНАЙДЕМО!!! На землі - чи під землею! І всі ці тваридли ОБОВ'ЯЗКОВО отримають по своїм "заслугам"!!!
показати весь коментар
22.06.2022 16:21 Відповісти
Шановні! Він зараз сцять ходить та шириньку забуває розстібнути... а часом і під себе ходить. Нічого страшного, що не вбили... Воно вже своєї тіні боїться. А далі..якщо не втече... то помику виправлять.)) У Мелітополі після підриву рідні паскуди Балицького самопризначена голова вже ниє про небажання працювати....)))
показати весь коментар
22.06.2022 17:02 Відповісти
Після зрадників на черзі корупціонери, статус кандидата зобов'язує.
показати весь коментар
22.06.2022 17:06 Відповісти
Если сдохнет-пожелаем ему хорошего здоровья. По-Христиански пожелаем. Желаю того-же дохлым россиянам и предателям-сепаратистам-сдохните все на благо мира на земле
показати весь коментар
22.06.2022 19:37 Відповісти
Від себе ще побажаю здохлим ворогам незламної ерекції та карколомних пригод у статевому житті.
показати весь коментар
23.06.2022 11:56 Відповісти
Чёрная метка. Дело сделано, пусть живёт оглядываясь и мучается - ожидание смерти хуже самой смерти!
показати весь коментар
22.06.2022 19:42 Відповісти
Первый раз, не идорас Продолжение следует.
показати весь коментар
22.06.2022 20:57 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 21:24 Відповісти
Здається, я нарешті зрозумів, у чому полягає суть "феномену Чорнобаївки". Певно, це така нова зкріпа: потрапити туди і феєрично зліпити ласти.
показати весь коментар
23.06.2022 12:39 Відповісти
Тут, колего, можна подивитися на цей феномен в езотеричному ракурсі. Нещодавно ми з пані irenka ko дійшли до гіпотези, що Чорнобаївка - це частина стратегічного шаманізму Шойгу. Своєрідний вівтар, де орки здійснюють масові жертвопринесення своїх нукерів, аби задобрити парфумів війни.
А що, цілком у жорстокому ординському стилі...
показати весь коментар
23.06.2022 13:04 Відповісти
 
 