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Автомобіль колаборанта Турульова підірвали у Чорнобаївці. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Херсонщині підірвали машину чорнобаївського колаборанта Юрія Турульова.
Про це повідомив депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Підірвана його машина, але колаборант не постраждав", - зазначив Хлань.
За його словами, йдеться про автівку "голови адміністрації" у Чорнобаївці. Наразі деталей інциденту немає.
Турульов – колишній керівник Херсонської автостанції. 5 травня окупанти призначили його "головою адміністрації Чорнобаївської територіальної громади".
Водночас російське пропагандистське видання РИА Новости опублікувало відео з місця вибуху.
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Топ коментарі
+55 Друг Народа
показати весь коментар22.06.2022 14:55
+37 Olexandr Ivashura
показати весь коментар22.06.2022 14:55
+29 MausMike
показати весь коментар22.06.2022 14:55
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кАбзон "нєрвнічає"......
А що, цілком у жорстокому ординському стилі...