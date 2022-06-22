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Грузія (1418) членство в ЄС (925) Євросоюз (6989) Арахамія (1000) Гарібашвілі Іраклій (36)

Гарібашвілі заявив, що Арахамія вимагав не надавати Грузії статусу кандидата в члени ЄС: Той заявив, що це провокація та фейки. ВIДЕО (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі стверджує, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія особисто їздив до США та Європи і вимагав, щоб Грузія не набула статусу кандидата в члени ЄС.

Про це він заявив, виступаючи у грузинському парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Одним з головних ініціаторів, який від Європи та США наполегливо вимагав, щоб Грузія не отримала статусу кандидата, був представник української влади, пан Арахамія. Він практично ультиматум висунув Європі про те, що, якби Грузія отримала статус кандидата, вони були б дуже засмучені", - сказав грузинський прем'єр.

Гарібашвілі не вказав, звідки у нього ця інформація, але заявив, що Україну у цьому питанні підтримували прихильники експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Йдеться, зокрема, про Саломе Самадашвілі, колишнього посла Грузії в ЄС.

Пізніше Арахамія опублікував відеозвернення, в якому попросив "не вестись на провокації і фейки, які розповсюджує прем‘єр-міністр Грузії".

Також читайте: Прем’єр Грузії Гарібашвілі: Україні та Молдові дають кандидатство в члени ЄС лише через війну. Не заздрю їм

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
Аграхимия успевает везде и всем насрать.
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22.06.2022 16:18
+31
Это другое. Совсем другое. Это чмо ,агрохамия, не украинец, не политик, не дипломат. От его высказываний, как и от Подоляка, Арестовича, Безуглой, Украине только хуже.
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22.06.2022 16:26
+27
В точку. На редкость гнилой типчик.
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22.06.2022 16:22
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За нас грузины с 2014го воюют -только уже из за этого ни одна зелёная,и не зелёная, мразь не имеет морального права лезть куда не просят...
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22.06.2022 16:45 Відповісти
Так за нас и чеченцы с 2014 года воюют, что не мешает кадыровцам устраивать в Украине геноцид...

А с грузинами другая проблема - они шли в Европу с Украиной ноздря в ноздрю, а потом выбрали себе ДВАЖДЫ (!) совершенно пророссийское правительство, не поддерживают санкции против рашки, принимают их самолёты и их "беженцев" (по принципу "20 долларов - это 20 долларов! Ничего личного - джаст бизнес!"). Но, думаю, личное там тоже есть - помните, как в начале войны грузинское правительство не выпустило в Украину добровольцев, которые летели на помощь?

Вы правда полагаете, что Европа должна раскрыть обьятия ТАКОЙ Грузии?

Арахамло, конечно, могло что-нибудь и ляпнуть (хотя никаких доказательств грузинской стороной представлено не было, как стоит в тексте!), но не думаю, чтобы в ЕС кто-нибудь в принципе прислушался к этой зелёной хламидомонаде. Просто, к сожалению, Грузия сейчас полностью "на самообслуживании" - своим выбором они перечеркнули путь в Европу.

Мы, конечно, тоже те ещё выборцы, но Украину и Молдову спасает война, как ни странно и ни цинично это звучит...
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22.06.2022 21:40 Відповісти
Пані Валерія, Арахамія також воює, але проти нас. Потрібно подякувати миколаївським волонтерам, які вибрали вибрали "зелень" і самого мамамію.
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23.06.2022 08:22 Відповісти
Там главный вопрос о признании их Биздины олигархом и нще ряд, так что Хламидия тут не причем
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22.06.2022 16:45 Відповісти
Грузія то наші друзі.Я вірю,це можливо що ця неголена мавпа могла то зробити.Бо в нас влада злочинців,брехунів,невігласів і бовдурів.Сором пече.
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22.06.2022 16:46 Відповісти
І агрохімія дурне і цей підфуйловнік - недолуге
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22.06.2022 16:46 Відповісти
Я вас прошу не гвалтувати назви двох розділів науки по відношенню до цієї мохнорилої двуногої істоти.Поганяло йому підходить більш прозаїчне:арачмонія!.
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22.06.2022 20:43 Відповісти
АРа и Габо СЛУЖАТ В 5 ОТДЕЛЕ ФСБ РАБzei
Крысы путлера..Вы хоть под собой разберитест...)))) стало идиотов...
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22.06.2022 16:46 Відповісти
прорашистський Гарібашвілі, робить з прорашистського агрохімії в Україні якогось "поцріота" .котрий за Україну без НАТО ,але за "найтральний статусЙ без Донецької .Луганської областей і Криму.Обоє, з рашистського феесбешного розливу ,
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22.06.2022 16:47 Відповісти
В Грузии не будет никакого "второго фронта" - Гарибашвили

Цитата

"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет.

Это наша принципиальная позиция", - заявил Гарибашвили.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1974308-u-gruziyi-ne-bude-zhodnogo-drugogo-frontu-garibashvili
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22.06.2022 16:48 Відповісти
арахамия так всемогущ??? )))
хто такое арахамия ))))))))))))))
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22.06.2022 16:48 Відповісти
Не хто, а що
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22.06.2022 18:04 Відповісти
Й те,й и те лайно. А,при прзиції Габріашвілі, Грузію непустять до ЄС. Вистачає Угорщини...
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22.06.2022 16:49 Відповісти
А в Грузии не в курсе, что у них страной правит Янукович-Иванишвили?
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22.06.2022 16:52 Відповісти
Вот он властелин мирового закулисья! Все любители заговоров не могли подумать что мировой правитель здесь сидит!
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22.06.2022 16:53 Відповісти
Ще один мухоморів поснідав.
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22.06.2022 16:54 Відповісти
Это при всех проросийских делах правительства Грузии, однозначно выпад и диверсия против дружественного нам народа Грузии, при этом халамидия абхаз, что уже есть отдельная квалифицирующая тема. Вообще-то эта охламония монстр какой-то, и с мордором успевает помириться и абрамовича протащить вместе с 400 000 спасенных украинцев, теперь Грузию в ЕС не принял.
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22.06.2022 16:56 Відповісти
Не факт, что это правда. У Украины не тот статус, чтоб подобные ультиматумы выдвигать, нам бы для себя кандидатство согласовать...
Возможно, пророссийское руководство Грузии просто захотело нам нагадить от безысходности...
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22.06.2022 16:57 Відповісти
Не те щоб у Грузії зараз проросійське керівництво, скоріше його можна назвати олігархічним. Мільярдер Іванішвілі хоч нібито і відійшов від політики, але всі у Грузії і багато хто за її межами, добре розуміють, що він продовжує мати визначне значення на прийняття рішень у державі. Олігарх при владі, хоч офіційно, хоч у тіні, нічого доброго державі не несе.
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22.06.2022 17:11 Відповісти
чем же нагадила можете сказать?
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22.06.2022 17:25 Відповісти
тим що створює токсичну атмосферу навколо нас, такі ж кроки робить Угорщина
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22.06.2022 17:29 Відповісти
Більш токсичної атмосфери , ніж створюють абрахамії , арєстовічі та інше бидло , уявити важко .
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22.06.2022 17:38 Відповісти
да что вы говорите? грузия вам предоставил гуманитарку больше всех, целий батальен грузинский воюет сейчас в северодонецке. чем же тебе испортили атмосферу? поживем увиди кто портит атмосферу в украине, грузия или арахамия.
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23.06.2022 09:31 Відповісти
Граждане Грузии тоже стремятся присоединиться к ЕС, и я желаю достижения этой цели. Тем более что большое количество грузин воюет сейчас на стороне Украины, хотя руководство Грузии препятствовало их выезду в Украину.
Если заявление Гарибашвили правда - это создает негативный имидж Украине, ведет к недоверию между народами наших стран. Но доказательст он не предоставил, а вот его высказывание что "Грузия более достойна статуса кандидата в ЕС в сравнении с Украиной и Молдовой" тоже показательно, любые сравнения в этом направлении некорректны...
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22.06.2022 18:56 Відповісти
Проклята мавпа!
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22.06.2022 17:00 Відповісти
Я думав то Сорос заправляє всім. А виявилося, що тепер то Агрохімія
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22.06.2022 17:02 Відповісти
То ********** його - у вас же багато "воров в законе", з України їх пачками висилали. У чому проблема: і вам приємно, і нам... ще більш приємно
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22.06.2022 17:08 Відповісти
Тю. Дали б цій бібізяні грошей. За гроші Арахамія що завгодно зробить - навіть росію порекомендує.
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22.06.2022 17:08 Відповісти
обизяна Чичичи обосрала кирпичи а рабочие пришли -Фу воняют кирпичи.
это канечно проделки фсб.но если абизяна срет где попало ..То выставить это в нужном русле выгодно масковии
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22.06.2022 17:09 Відповісти
В абхазском заповеднике обезьяны тоже не любят Грузию?
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22.06.2022 17:15 Відповісти
я что то не пойму вас украйнцев. грузия прислала вам самое большое количество гуманитарки. оружие у нас самых нет чтоб прислать вам. на вашей стороне воюет целий грузинский батальен.
что нам еще сделать? арахамия он гныда и не может быть чтоб он не был прав в одних случаях а вдругих нет. он такой же украйнец или грузин как я японец. родился и вырось в россии. и никакой не пророссийский у нас правителство. грузинские алигархи (сбежавшие деньгами грузинского народа) сидят у вас в правительстве (адеишвили и еже с ними)
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22.06.2022 17:22 Відповісти
навіть Казахстан не дає можливість уникнути санкцій, а Грузія дозволяє.
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22.06.2022 17:30 Відповісти
Нет никаких достоверных подтверждений сказанному.... Украина не в том положении чтобы какие то ультиматумы ставить, а Арахамия вообще никто для запада... Да и нет никакой мотивации для Украины противится вступлению Грузии в ЕС, тем более, что отношения грузинского и и украинского народа очень теплые. Скорее всего грузинское правительство ищет оправдания для своего общества.... в принципе действительно удивительно, стремиться в ЕС, но при этом не поддерживать проевропейскую политику....
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22.06.2022 17:36 Відповісти
Брат , не обращай внимание на идиотов-совков-зебилов(это одно и тоже . Эта абрахамия уже так нагадила Украине , и в этот раз тоже . А за писателей-дебилов мне стыдно особенно сейчас , когда вижу лучших сыновей Грузии , которые с оружием защищают Украину . В одном Вы не правы , те к кому обращаетесь , или зеботы , или придурки - они не Украинцы .
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22.06.2022 17:46 Відповісти
Недотримання санкцій проти росії і прийом звідти біженців - ось вам відповідь, невдячні носаті уйобки!
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22.06.2022 17:46 Відповісти
Арахамия то ещё говно - но почему вы решили , что Гарібашвілі говорит правду?
Правительство Грузии сами просрали евроинтеграцию и теперь валят с больной головы на (почти)здоровую
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22.06.2022 17:26 Відповісти
Я глубоко уважаю грузинский народ, его культуру,понимаю , что множество добровольцев пойдут защищать Грузию от свинособак. В данном случае ни Арахамия( хитрожопейший) ни кто другой не виноваты. Я тоже искренне не понимаю грузинов - у них забрали30% территории, из Тбилиси видна база раши , а они( народ) выбирают правительство, которое многими действиями показывает , что им больше нужна раша , чем Европа. Нельзя хотеть пить вино и танцевать с оккупантами и хотеть в Европу. Я реально не понимаю. Может кто то подскажет
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22.06.2022 17:41 Відповісти
Я підскажу - спілкуйся Українською і не слухай кацапську ху.ню . Це ти побував в Грузії і побачив на власні очі ? Впевнений , що ні .
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22.06.2022 17:49 Відповісти
А він таки правий. Щодо обох. Якою б мовою він не писав...
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22.06.2022 20:20 Відповісти
А **** ти хотів носата кремлівська підстилка????
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22.06.2022 17:44 Відповісти
Похоже на дезу. Правительство Грузии пытается найти "козла отпущения". И вот почему:
1. Не указан источник - "на лавочке у подъезда слышал"
2. Украина не в том состоянии, чтобы выдвигать ультиматумы - "мы будем огорчены" - серьезно блд?
3. Зная отношение украинского общества к Арахамии (мягко говоря негативное), расчет идет на то, что вброс найдет "благодатную почву"
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22.06.2022 17:45 Відповісти
Ну,в зебизянах хамло на хамле ...так что насчёт ультиматумов вы погорячились -они каждый день их выкрикивают ...поэтому именно это и похоже на правду...
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22.06.2022 18:11 Відповісти
Арахам - сєпар, як в Україні так і в Грузії.
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22.06.2022 18:13 Відповісти
Гарибашвили, пожалуйся на Арахамию своему шефу в Кремле.
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22.06.2022 18:19 Відповісти
Ninja, тут и понимать нечего, мы русский дух через монитор чувствуем, как Патрон взрывчатку и нечего сетовать шо мы недоброжелательно отзываемся о вашем правительстве. Оно явно пророссийское! Разведки Европы, Англии, США наверное точно знают, но прямо, на официальном уровне, не говорят. Надеются, что сами разберётесь с русским полюсом влияния. И это, освободите наконец Михо...
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22.06.2022 18:35 Відповісти
Что гарибашвили ПОЦ, что арахуй, но только арахуй ПО-ПОЦЕВЕЕ будет!!!!!
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22.06.2022 18:41 Відповісти
вся ця свістопляска Гарібашвілі ще аукнеться. Він особисто не випускав президентшу з офіціозом в Україну, заблокував допомогу Україні,робить все, щоб не обіжати путна. Йому кандидатство побоку, всі лаврушники та інші ********* ддавно сидять у Турції,Іспанії і їм до одного місця ЕС. ЕС для них просто дійна корівчина, бо всі грузинські злодіі давно промишляють крадіжками в ФРН,Франції,Швеції і т.д.
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22.06.2022 18:49 Відповісти
Як же ж розпереживалися "патріоти" за сутьбу грузинського Азарова і їхньої Януковични. Аж "пече". Аби вкуснути черговий раз владу рідної країни, яка веде війну. Підіть полачте, посріть і заспокойтесь.
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22.06.2022 18:57 Відповісти
Кто же арашка тебе верит?
Ещё скажи что ты справку Абрамовичу не давал
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22.06.2022 19:17 Відповісти
А вот і нє падерьотесь!
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22.06.2022 19:45 Відповісти
Не вміють будувати пропаганду! Треба було заявити що агрохімія погрожував і вимагав мішок грошей. Ви не дали так як боритесь з корупцією. Агрохімія натомість зробив те чим погрожував. А далі розкручувати, що спецслужби Грузії виявили цілий ланцюжок який веде до самого найвеличнішого От так би і вислужився перед пуйло і виборцям своїм очі замилив!
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22.06.2022 20:27 Відповісти
зеленые могут, это люди без совести
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22.06.2022 20:52 Відповісти
Грузин знайшов винних!!
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23.06.2022 07:04 Відповісти
А как там нынче Михо, кто в курсе?
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23.06.2022 09:59 Відповісти
Этот - премьер Гарибашвили казачек макшан -Zасланец.

Eго Zадача нaстроить Грузию против Украины.
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23.06.2022 13:40 Відповісти
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