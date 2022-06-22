Гарібашвілі заявив, що Арахамія вимагав не надавати Грузії статусу кандидата в члени ЄС: Той заявив, що це провокація та фейки. ВIДЕО (оновлено)

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі стверджує, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія особисто їздив до США та Європи і вимагав, щоб Грузія не набула статусу кандидата в члени ЄС.

Про це він заявив, виступаючи у грузинському парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Одним з головних ініціаторів, який від Європи та США наполегливо вимагав, щоб Грузія не отримала статусу кандидата, був представник української влади, пан Арахамія. Він практично ультиматум висунув Європі про те, що, якби Грузія отримала статус кандидата, вони були б дуже засмучені", - сказав грузинський прем'єр.

Гарібашвілі не вказав, звідки у нього ця інформація, але заявив, що Україну у цьому питанні підтримували прихильники експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Йдеться, зокрема, про Саломе Самадашвілі, колишнього посла Грузії в ЄС.

Пізніше Арахамія опублікував відеозвернення, в якому попросив "не вестись на провокації і фейки, які розповсюджує прем‘єр-міністр Грузії".

Також читайте: Прем’єр Грузії Гарібашвілі: Україні та Молдові дають кандидатство в члени ЄС лише через війну. Не заздрю їм