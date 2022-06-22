Гарібашвілі заявив, що Арахамія вимагав не надавати Грузії статусу кандидата в члени ЄС: Той заявив, що це провокація та фейки. ВIДЕО (оновлено)
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі стверджує, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія особисто їздив до США та Європи і вимагав, щоб Грузія не набула статусу кандидата в члени ЄС.
Про це він заявив, виступаючи у грузинському парламенті, інформує Цензор.НЕТ.
"Одним з головних ініціаторів, який від Європи та США наполегливо вимагав, щоб Грузія не отримала статусу кандидата, був представник української влади, пан Арахамія. Він практично ультиматум висунув Європі про те, що, якби Грузія отримала статус кандидата, вони були б дуже засмучені", - сказав грузинський прем'єр.
Гарібашвілі не вказав, звідки у нього ця інформація, але заявив, що Україну у цьому питанні підтримували прихильники експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Йдеться, зокрема, про Саломе Самадашвілі, колишнього посла Грузії в ЄС.
Пізніше Арахамія опублікував відеозвернення, в якому попросив "не вестись на провокації і фейки, які розповсюджує прем‘єр-міністр Грузії".
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А с грузинами другая проблема - они шли в Европу с Украиной ноздря в ноздрю, а потом выбрали себе ДВАЖДЫ (!) совершенно пророссийское правительство, не поддерживают санкции против рашки, принимают их самолёты и их "беженцев" (по принципу "20 долларов - это 20 долларов! Ничего личного - джаст бизнес!"). Но, думаю, личное там тоже есть - помните, как в начале войны грузинское правительство не выпустило в Украину добровольцев, которые летели на помощь?
Вы правда полагаете, что Европа должна раскрыть обьятия ТАКОЙ Грузии?
Арахамло, конечно, могло что-нибудь и ляпнуть (хотя никаких доказательств грузинской стороной представлено не было, как стоит в тексте!), но не думаю, чтобы в ЕС кто-нибудь в принципе прислушался к этой зелёной хламидомонаде. Просто, к сожалению, Грузия сейчас полностью "на самообслуживании" - своим выбором они перечеркнули путь в Европу.
Мы, конечно, тоже те ещё выборцы, но Украину и Молдову спасает война, как ни странно и ни цинично это звучит...
Крысы путлера..Вы хоть под собой разберитест...)))) стало идиотов...
Цитата
"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет.
Это наша принципиальная позиция", - заявил Гарибашвили.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1974308-u-gruziyi-ne-bude-zhodnogo-drugogo-frontu-garibashvili
хто такое арахамия ))))))))))))))
Возможно, пророссийское руководство Грузии просто захотело нам нагадить от безысходности...
Если заявление Гарибашвили правда - это создает негативный имидж Украине, ведет к недоверию между народами наших стран. Но доказательст он не предоставил, а вот его высказывание что "Грузия более достойна статуса кандидата в ЕС в сравнении с Украиной и Молдовой" тоже показательно, любые сравнения в этом направлении некорректны...
это канечно проделки фсб.но если абизяна срет где попало ..То выставить это в нужном русле выгодно масковии
что нам еще сделать? арахамия он гныда и не может быть чтоб он не был прав в одних случаях а вдругих нет. он такой же украйнец или грузин как я японец. родился и вырось в россии. и никакой не пророссийский у нас правителство. грузинские алигархи (сбежавшие деньгами грузинского народа) сидят у вас в правительстве (адеишвили и еже с ними)
Правительство Грузии сами просрали евроинтеграцию и теперь валят с больной головы на (почти)здоровую
1. Не указан источник - "на лавочке у подъезда слышал"
2. Украина не в том состоянии, чтобы выдвигать ультиматумы - "мы будем огорчены" - серьезно блд?
3. Зная отношение украинского общества к Арахамии (мягко говоря негативное), расчет идет на то, что вброс найдет "благодатную почву"
Ещё скажи что ты справку Абрамовичу не давал
Eго Zадача нaстроить Грузию против Украины.