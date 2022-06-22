Бійці 93-ї ОМБр знищили 11 одиниць техніки рашистів, у т.ч. танки, БМП, бойові машини "Рись". ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили 11 одиниць ворожої техніки, серед якої були танки, БМП, бойові машини "Рись".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Сухопутних військ ЗСУ.

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