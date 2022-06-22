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Бійці 93-ї ОМБр знищили 11 одиниць техніки рашистів, у т.ч. танки, БМП, бойові машини "Рись". ВIДЕО
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Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили 11 одиниць ворожої техніки, серед якої були танки, БМП, бойові машини "Рись".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Сухопутних військ ЗСУ.
Топ коментарі
+36 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар22.06.2022 16:54
+20 Роман с камнем
показати весь коментар22.06.2022 17:04
+18 stavr
показати весь коментар22.06.2022 17:14
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Слава ЗСУ!
Токмо вони много, так на то они и говно.