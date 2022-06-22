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війна (56107) артилерія (712) 93 окрема механізована бригада (242)

Бійці 93-ї ОМБр знищили 11 одиниць техніки рашистів, у т.ч. танки, БМП, бойові машини "Рись". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили 11 одиниць ворожої техніки, серед якої були танки, БМП, бойові машини "Рись".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Сухопутних військ ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 44-ї окремої артбригади з американських гаубиць М777 нищать рашистів на Донбасі. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
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22.06.2022 16:54
+20
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22.06.2022 17:04
+18
слава ЗСУ!
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22.06.2022 17:14
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22.06.2022 16:54 Відповісти
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22.06.2022 17:04 Відповісти
споконвічне місце кацапів
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22.06.2022 17:15 Відповісти
Чудова робота.Всім виконавцям-респект...
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22.06.2022 16:58 Відповісти
...там знов валявся ачєрєдной дохлий кацапський мальчік в трусіках...
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22.06.2022 17:54 Відповісти
І мруть і мруть і мруть за плешивого карлика....
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22.06.2022 17:01 Відповісти
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22.06.2022 17:06 Відповісти
Рівненько так сидить ...
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22.06.2022 17:07 Відповісти
З дитинства патріота привчили сидіти на пляшцы.
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22.06.2022 18:36 Відповісти
Очікуємо на цілий серіал!
Слава ЗСУ!
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22.06.2022 17:02 Відповісти
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22.06.2022 17:03 Відповісти
слава ЗСУ!
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22.06.2022 17:14 Відповісти
Хорошо горят рашисты!
Токмо вони много, так на то они и говно.
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22.06.2022 17:43 Відповісти
Чего это орки в одних трусах воюют?
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22.06.2022 17:51 Відповісти
Так жарковато ж.
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22.06.2022 18:37 Відповісти
Как? казламордым вбить в междурог, что главное в танке - не пердеть
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22.06.2022 19:49 Відповісти
На 3-20 появляеться мальчик в трусиках
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23.06.2022 13:35 Відповісти
 
 