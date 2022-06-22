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"Западного округа уже нет, вся техника подбита": ЗСУ майже повністю знищили "еліту" ЗС РФ, яку готували до протистояння з НАТО. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи західного воєнного округу РФ були вщент розбиті ЗСУ, вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

Про це йдеться в перехоплення розмови окупанта із дружиною, передає Цензор.НЕТ.

"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все" – розповідає дружині окупант, чий підрозділ перебуває на Харківщині.

До західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва, Санкт-Петербург і "військова еліта", яку готували до протидії силам НАТО, зазначили в СБУ.

"Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовуються як "живе м’ясо". Тож зараз російська армія воює кількістю і тупцює на місці", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
Смерть ворогам України!
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22.06.2022 17:00
+32
Тому що у кацапів 6-10кратна перевага в арті, а ця війна - це війна важкої зброї, насамперед.
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22.06.2022 17:05
+28
якщо вони розбиті - то чому ЗСУ чи не щодня здає оркам території та населені пункти, села на Донбасі?
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22.06.2022 17:02
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Смерть ворогам України!
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22.06.2022 17:00 Відповісти
якщо вони розбиті - то чому ЗСУ чи не щодня здає оркам території та населені пункти, села на Донбасі?
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22.06.2022 17:02 Відповісти
Про це Вам розповість наступне "перехоплення".
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22.06.2022 17:03 Відповісти
Тому що у кацапів 6-10кратна перевага в арті, а ця війна - це війна важкої зброї, насамперед.
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22.06.2022 17:05 Відповісти
а куди поділася тоді наша арта? Чому найлюбиміший 73 відсотками Найвєлічайшій Геній тисячоліття замість гармат закупив тисячі самоскидів для перевезення щебня, сотні бітумовозок для перевезення бітуму з росії, тисячі екскаваиторів і асфальтоукладчиків? Що пішло не так? Виходить пуйло переграв Боневтіка, бо пішов в наступ танками і гарматами, а не самоскидами і асфальтоукладчиками?
А щодо "перехоплення", то якийсь боєць, який не знає навіть всіх офіцерів своєї роти знає всі результати і плани цілого округу. То на кого таке розраховане?
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23.06.2022 08:14 Відповісти
Там це красивіше роблять, не так як у нас.
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22.06.2022 17:11 Відповісти
ті 40 млрд. не мають ніякого відношення до Ленд-лізу, який запрацює не раніше вересня!
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22.06.2022 17:15 Відповісти
..невже так тяжко прочитати..що початок дії ленд лізу запланований на осінь і що зараз ідуть поставки не враховані ленд лізом!? Може шановний і сном і духом не чув... що затримка у виділенні грошей була з за вимоги сенаторів створити комісію за слідкуванням використання коштів? І вона існує! Зеленій шоблі ні копійшини не дадуть у розпорядження. Всі знають..хто такі зелені і з чим їх їдять.Ленд Ліз НЕ НЕ ПРАЦЮЄ..... він ще НЕ ПОЧИНАВСЯ!!!
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22.06.2022 17:23 Відповісти
Припиняй істерику. Зброю дають, але не про все пишуть або пишуть із затримкою, як от Німеччина нарешті надала нам САУ, але написали про це буквально декілька днів тому. Хлопці з ЗСУ проходили навчання протягом 40 днів, тому що техніка нова. Чи тобі краще було б, якби ту техніку дали нам без навчання і протягом тижня наші її всю втратили? Ленд-ліз в дорозі зараз. На жаль, не навчилися ще люди транспортувати великі обсяги важкої техніки за добу-дві. Гроші з ленд-лізу не по кишенях підуть, гугли інфографіку, повно цих картинок в мережі. І нашим ефективним менеджЕрам не гроші дають, а обладнання та/або зброю.
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22.06.2022 17:29 Відповісти
Ты дебил, ленд лиз еще не начался. Те поставки что идут, это не ленд лиз. Те 40 лярдов к ленд лиз отношения не имеют.
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22.06.2022 17:46 Відповісти
илларионов, перелогинься.
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22.06.2022 19:12 Відповісти
.. інші прийши... Запаси у псячих дуже значні. Бидла, що хоче повоювати теж достатньо..!! Як у Вас з логікою...?))) ЗСУ воююють з армією рашки...чи з Західним ВО рашки?
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22.06.2022 17:14 Відповісти
Пішли адепти зради.... Бензоколонка, що постачала і постачає досі паливо для половини промисловості світу, готувалася до цієї війни мінімум 20 років, а ви хотіли розбити цього ворога без територіальних втрат і жертв???
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22.06.2022 17:26 Відповісти
бо на донбасі перевага у техніці і м'ясі в москалів раз в десять більше ніж в нас. це вже не раз і не два озвучувалось! на жодних інших напрямках просування москалів ніби не замічено....
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22.06.2022 21:42 Відповісти
Для ситуации небоеспособности нам надо устроить мощные диверсии на кацапских аэродромах, спалив там все самолеты и вертолеты. Несколько сотен штук птичек подпалить и победа наша. Тогда им конец, они не смогут подавлять контрнаступление массированным авианалетом, которые сбить нечем по причине отсутствия ПВО типа торов и панцирей и радаров в том числе и самолетных, а без этого наступать в принципе невозможно, у кацапов есть авиация и есть ПВО. Это вот ваша работа, СБУ. Агенты есть внутри кацапии еще с прошлого года, когда (ваши слова) вы поняли, что будет война? Вот их снабдить самодельными взрывными устройствами в автомобиль и на прорыв к аэродрому. Там все аэродромы перегружены и самолеты стоят один к одному. Никакого аналога натовских ангаров нет в принципе.
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22.06.2022 17:05 Відповісти
всьому свій час
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22.06.2022 17:07 Відповісти
Еще можно наконец то ударить Звездой Смерти по центрам принятия решений.
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22.06.2022 17:11 Відповісти
Там трохи доробити цвяхів немає
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22.06.2022 17:15 Відповісти
Цвяхів немає в рашки, а в нас не вистачає дещо іншого. На жаль...
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22.06.2022 20:40 Відповісти
А ЛИЧНО ты готов "снабдиться самодельными взрывными устройствами в автомобиль и на прорыв к аэродрому"???
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22.06.2022 17:29 Відповісти
нужно для этого не так много. вернуться из польши и пойти защищать родину.
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22.06.2022 17:37 Відповісти
добре щоб така новина стосувалась всієї московії
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22.06.2022 17:06 Відповісти
Більше дохлих кацапів!!!
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22.06.2022 17:08 Відповісти
Чому ми досі відступаємо?
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22.06.2022 17:09 Відповісти
На участке в 100 км? А замах был на 1500-1700 км. Чого каципы не наступают повсеместно?
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22.06.2022 17:12 Відповісти
Тому, що ми класні?
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22.06.2022 17:27 Відповісти
в каком ты звании? на каком участке фронта? что тебе говорит командир?
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22.06.2022 17:40 Відповісти
Участок фронта - тыл. Харьков, рынок Барабашова, физзащита, противодействие мародерам
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22.06.2022 17:53 Відповісти
Тому,що дуже давлять.Зараз путін кидає у бій усе ,що можно .Усі сили .І то вони починають видихатись на багатьох фронтах.Тому треба чекати,коли вони повністю видохнуться .Вони не можуть весь час наступати і жорстко атакувати ...Сили,люди,техніка,бк тем мають скінчатись.Зараз ЗСУ роблять усе можливе і не можливе ...Тому треба вірити ЗСУ та руководству страни.Слава Украіні! Смерть ворогам!!!
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22.06.2022 21:07 Відповісти
Как говорится - яка сумна новина)
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22.06.2022 17:10 Відповісти
Перехоплення розмови якогось рядового Балалайкена з самкою. Він такого нарозказує що на вербі груша виросте.
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22.06.2022 17:11 Відповісти
Да ну, какого рядового, отрицательно заряженного электрона.
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22.06.2022 17:13 Відповісти
На ці перехоплення виділяються значні кошти.
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22.06.2022 17:17 Відповісти
Вторгнення білорашки майже неминуче, перехоплення робляться, населення евакуйовано й підготовлено чи як завжди?
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22.06.2022 17:16 Відповісти
Муляжными танками с дерева?
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22.06.2022 17:26 Відповісти
Як тільки сяброрашка перейде кордон офіційно, то Лукє кінець... І не тому що народ чи військові повстануть, а тому що ***** скористається швидко ситуацією і замінить його на маріонеткову владу з кгб, а там і швидке перетворення на білоруський федеральний округ
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22.06.2022 17:30 Відповісти
Все це полеміка, військові вважають що білорусь або вступить прямо в війну з нами або там громадянська війна, і не треба фантазій вони вже готові вбивати Українців, треба бути готовими нанести їм максимальних втрат.
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22.06.2022 18:17 Відповісти
буданов видав інфу шо всьо путьом
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22.06.2022 22:08 Відповісти
Уже явно назрела пора менять информационную политику и ее символ артиста Арестовича. Беседовал с десятками жителей Западной Украины, они вообще в большинстве не понимают что происходит, живут Арестовича байками. Я имею ввиду обычных мещан среднего возраства с Закарпатья и Галичини, хотя и в Киеве таких полно. А по ходу основной вопрос сегодня уже пора ставить так как мы будет оборонять Запорожье и Харьков от грядущего наступления *********. Мы опять будем мифически осовобожать Херсон или все таки руководство страны примет меры для эффективной обороны важнейших промышенных городов.
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22.06.2022 17:19 Відповісти
Ти не міг бєсєдовать
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22.06.2022 17:32 Відповісти
досить ховатись за мову, бігом на фронт, може зрозумієшь шо Галичина це далеко не вся Україна і не чим вона не краща за інших.
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22.06.2022 18:30 Відповісти
При чому тут мова, те що ти "бесежовал" то тупо піздеж, те саме Алеха Плуж тобі і написав
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22.06.2022 18:51 Відповісти
Вы, прям, сегодня залогинились, батенька, и побеседовали сразу?!
Да вы, батенька, тот ещё пи@дун
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22.06.2022 20:29 Відповісти
Ничего, там в Мунило где-то 15 тысяч орков готовиться, Павлюк же сказал. Западный военный округ, придут на подмогу, подождите до 15 августа
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22.06.2022 17:23 Відповісти
слухати ці перехопленя - маячня лучше ці кошти що виділяються слухали колобрантов і ценітелів кацапів
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22.06.2022 17:23 Відповісти
вброс для западных политиков, чтобы меньше давали оружия. А зачем вам оружие, западного округа уже нет? А зачем вам арта, ведь там же пехота-живое мясо... и так далее
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22.06.2022 17:25 Відповісти
Угу угу угу угу угу тупая орчиха,как с такими бабами можно жить,видно что она дупля вообще не отстреливает,что такое западньій военньій округ или восточньій,кто такие добровольцьі,пехота,разведка,что вообще там делает ее орк??? Ей все ***** ,,угу угу угу", главное чтоб на карточку ляпнуло раз в месяц и УГУ, задвухсотят тоже нормально 5лямов и угукать комуто другому будет,а в плен попадет так ,, я политикой не интересуюсь бла бла бла", тупая ***** короче
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22.06.2022 17:27 Відповісти
Перехоплення СБУ вже нагадує дослідження британських вчених
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22.06.2022 17:38 Відповісти
Теперь НАТО может спокойно напасть на рашку, потому что украинцы уничтожили Западную армию или что-то там, которую готовили к противостоянию с НАТО. А что там происходит на Лисичанске Северодонецке никто понятия не имеет. Жесть.
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22.06.2022 17:38 Відповісти
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22.06.2022 17:41 Відповісти
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22.06.2022 17:49 Відповісти
похоже барышня в известной позе стоит, а тут звонок скоро сдохну...
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22.06.2022 18:00 Відповісти
Мне изначально эти "перехваты" казались дичью.
Правда тогда за таким мысли прилетал бан.
А теперь вижу - я не одинок.
Хотя если это поднятия боевого духа и патриотизма, то наверное надо. Но можно было потратить деньги и более эффективно. В это уже не верят ни свои, ни чужие.
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22.06.2022 18:05 Відповісти
Советую СБУ сделать перехват бабушек возле подъезда. Еще и не такое услышите ...
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22.06.2022 18:18 Відповісти
І знову "перехоплення"? Зрозуміло що ця команда вміє займатися відосиками і "перехопленнями", але цим війну не виграти, потрібно було займатися обороною. Цим "перехопленням" всже і кури не вірять, а мої знайомі і я вже більше 2-х місяців не вмикаємо телевізор, де на "єдиному" "зелена" команда вже давно перемогла ворога. Читаємо американські, англійські, польські новини, перекладаючи їх за допомогою перекладача Гугла. Такого ще ніколи в нас не було, бо навіть при Янику були незалежні ЗМІ.
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22.06.2022 18:24 Відповісти
Всё уйово у рашистов, но почему-то они наступают
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22.06.2022 18:25 Відповісти
***, а кто ж нас щимит на Донбассе? Эти сказки шото перестали заходить.
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22.06.2022 18:45 Відповісти
Если ВСУ єто не сделает, то єто сделают солдатьі НАТО
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22.06.2022 19:04 Відповісти
Вы учтите,что РФ кидает в бой самые лучшиеии боеспособные части.Что кремль бросает абсолютно все вооружение ,что есть!!!Если копнуть на 10-20 км в глубь от линии фронта у касапов,там абсолютно ничего нет!!!Нет сил ,войск,армии и т.д.Все на передке.По этому ждём перелом,когда орки не смогут наступать.У них будет просто пауза из-за отсутствия солдат для наступления.Орки несут очень большие потери в наступлении...ВСУ очень хорошо мочат орков.Слава Украине! Смерть ворогам!
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22.06.2022 21:12 Відповісти
Це добре, що його більше не існує, сподіваюся, ЗСУ вправно позбавлять мацковію й усіх інших військових округів. )
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23.06.2022 08:53 Відповісти
 
 