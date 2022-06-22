28 123 34
У порту окупованого Скадовська пролунали вибухи. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 22 червня у порту окупованого Скадовська у Херсонській області пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
"Порт горит, две ракеты прилетело": у Скадовську на Херсонщині пролунали два вибухи
Міський голова Яковлєв повідомив про влучання в промислову зону порту.
Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.
Топ коментарі
+42 Voc Vox
показати весь коментар22.06.2022 22:06
+39 Voc Vox
показати весь коментар22.06.2022 22:04
+27 BreakerR0ry 9f7fbb8e
показати весь коментар22.06.2022 22:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
і попала мабуть гарненько
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-lagezentrum-kamikaze-drohne-schiesst-putin-raffinerie-in-brand-80478044.bild.html
дрон-камікадзе за 9 500 долярів палить нафтоперегонний комбінат хутіна в Новошахтинську !
німці в шоке:
дрон всього за 9 500 долярів з Алі-Баби пролетів 150 км та спалив нафтоперегонний комбінат
Бувший голова сбу... Ще раз: це бувший голова сбу...
Просто цікаво, скільки хвилин знадобиться для перетворення цієї організації в філіал фсб за баканова?
Пурга продолжается до сих пор...
Надобраніч Пані та Панове...