У порту окупованого Скадовська пролунали вибухи. ВIДЕО

Ввечері 22 червня у порту окупованого Скадовська у Херсонській області пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

"Порт горит, две ракеты прилетело": у Скадовську на Херсонщині пролунали два вибухи



Міський голова Яковлєв повідомив про влучання в промислову зону порту.



Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.