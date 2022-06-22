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вибух (3737) порт (617) Скадовськ (60)

У порту окупованого Скадовська пролунали вибухи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 22 червня у порту окупованого Скадовська у Херсонській області пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

"Порт горит, две ракеты прилетело": у Скадовську на Херсонщині пролунали два вибухи

Міський голова Яковлєв повідомив про влучання в промислову зону порту.

Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
что там делает фсбэшное дерьмо?
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22.06.2022 22:06
+39
а что делает ******* вагнергейское рядом с главнокомандующим?
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22.06.2022 22:04
+27
бавовна (с)
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22.06.2022 22:02
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бавовна (с)
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22.06.2022 22:02 Відповісти
ні, Вільха М - якраз для неї відстань
і попала мабуть гарненько
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22.06.2022 22:10 Відповісти
В 21 году было сделано порядка 50 ракет Ольха М в укороченном варианте - дальность - 70 км. Нет там наших на таком расстоянии от порта.
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22.06.2022 22:49 Відповісти
А що ти розумієш під "укороченим варіантом"? "Укорочений" для нормальної людини - це означає "зроблений коротшим" Але коли корпус ракети зробить коротшим то міняються її балістичні (і аеродинамічні - якщо ракета має оперення чи крила) характеристики - бо зміщується центр ваги Тобто треба повністю мінять таблиці стрільб (і вносить дані в програми що керують прицілюванням) І для чого його треба було "укорочувать" коли простіше внести корективи в прицілювання? Ти мелеш язиком про те, в чому не розбираєшся!
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23.06.2022 05:54 Відповісти
Хороше дивиться
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22.06.2022 22:02 Відповісти
..походу, почалося.. да, руzzня?
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22.06.2022 22:03 Відповісти
Dild Kamikaze-Drohne schießt Putin-Raffinerie in Brand - das BILD-Lagezentrum
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-lagezentrum-kamikaze-drohne-schiesst-putin-raffinerie-in-brand-80478044.bild.html

дрон-камікадзе за 9 500 долярів палить нафтоперегонний комбінат хутіна в Новошахтинську !

німці в шоке:
дрон всього за 9 500 долярів з Алі-Баби пролетів 150 км та спалив нафтоперегонний комбінат
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22.06.2022 22:19 Відповісти
Якщо дрон ще й DILD, то тут зашквар
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22.06.2022 22:24 Відповісти
ось той дрон
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22.06.2022 22:30 Відповісти
Ещё не спалили, пожар потушили через полчаса..
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22.06.2022 22:56 Відповісти
через 4, когда все выгорело
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22.06.2022 23:12 Відповісти
Когда горит колона, пожар быстро тушится, но работоспособность производства ещё не скоро восстановится, тем более после взрыва, колону менять. Так, что всё правильно, надо бить по производству, а не резервуарам.
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22.06.2022 23:26 Відповісти
Спасибо Али и его бабе!
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23.06.2022 12:36 Відповісти
Так!!!
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22.06.2022 22:21 Відповісти
Гарна новина на нічь...
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22.06.2022 22:03 Відповісти
а что делает ******* вагнергейское рядом с главнокомандующим?
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22.06.2022 22:04 Відповісти
что там делает фсбэшное дерьмо?
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22.06.2022 22:06 Відповісти
Як що робить? Шкодить Україні та збирає інформацію щоб передати Росії. А у ЗАЛУЖНОГО і руки пов'язані доводиться слухати цю скотиняку..
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22.06.2022 22:21 Відповісти
Почему его терпит Залужный⁉️СЕЙЧАС ЕГО БОГОТВОРИТ ПОЧТИ ВСЯ Украина , не считая ГНИД‼️НЕУЖЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ОФИЦЕРОВ И ПАТРИОТОВ НЕЛЬЗЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УБИЙЦ УКРАИНЦЕВ ПРОКЛЯТЫХ РАШИСТСКИХ КРОТОВ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️✌🏼
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22.06.2022 23:23 Відповісти
ГРУшное говно...
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22.06.2022 22:47 Відповісти
Ніхто і ніколи не перемогав в війні їнші країни зі зрадниками начолі.
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23.06.2022 12:43 Відповісти
Infected Goose@GooseInfected

Бувший голова сбу... Ще раз: це бувший голова сбу...
Просто цікаво, скільки хвилин знадобиться для перетворення цієї організації в філіал фсб за баканова?

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22.06.2022 22:21 Відповісти
Как бы россия освещала вторую мировую войну https://m.youtube.com/watch?v=TevQlsGny9Y
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22.06.2022 22:09 Відповісти
Справжня нещадна бавовна від фахових "пахтакорів" ЗСУ для виродків ще попереду. Все буде Україна!
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22.06.2022 22:10 Відповісти
Рідне місто👀 горіть, підараси кацапи
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22.06.2022 22:29 Відповісти
Изгои Первой Мировой войны Германия и дохлый ссср внезапно напали сами на себя 22 июня в четыре утра...
Пурга продолжается до сих пор...
Надобраніч Пані та Панове...
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22.06.2022 22:37 Відповісти
Vot otlycno.Interesno tut daleko ot fronta liniji?
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22.06.2022 23:02 Відповісти
точка У-ууу
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22.06.2022 23:28 Відповісти
 
 