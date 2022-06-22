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ЗСУ збили російську ракету над Одеською областю, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни збили російську ракету над одним із районів Одеської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Максима Марченка.

"Ворог намагався завдати ракетного удару по одному з районів області. Ракету було збито нашими підрозділами протиповітряної оборони", - розповів Марченко.

Він зазначив, що сьогодні окупанти завдавали ракетні удари не тільки по Одещині, а також і по Миколаївській, Одеській, Луганській та Харківській областях. "Постраждало багато людей, зруйновано багато об'єктів інфраструктури. Такі ракентні удари щодня нагадують нам за що ми боремось та яка у цього ціна", - підсумував Марченко.

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Топ коментарі
+12
США за останні півстоліття не витратили такої кількості крилатих та балістичних ракет, як кацапи за чотири місяці війни.
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22.06.2022 22:25
+8
слава ПВО !!!
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22.06.2022 22:42
+7
заманали своим телеграмом. ещё вконтакте постите
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22.06.2022 23:27
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Зрада это оружие Кремля - зрадофилы это пособники оккупанта. Украина множество раз воевала с рашкой но всегда проигрывала в противостоянии со зрадой. В этот раз, влияние зрады взяли во внимание и этому психологическому оружию найдется эффективное противодействие.
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22.06.2022 22:37 Відповісти
США за останні півстоліття не витратили такої кількості крилатих та балістичних ракет, як кацапи за чотири місяці війни.
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22.06.2022 22:25 Відповісти
техніка в руках кацапах - лада каліна.
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22.06.2022 22:50 Відповісти
слава ПВО !!!
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22.06.2022 22:42 Відповісти
слава ЗСУ
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22.06.2022 22:50 Відповісти
заманали своим телеграмом. ещё вконтакте постите
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22.06.2022 23:27 Відповісти
Одесская ПВО вы наши ангелы хранители! Очень много всякого дерьма сбивают ребята.
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23.06.2022 00:11 Відповісти
А відео де?
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23.06.2022 09:44 Відповісти
Слава ЗСУ. СМЕРТЬ ворогам
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23.06.2022 09:59 Відповісти
Навіщо закидувати ВІДЕО із коньченого телеграму???
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23.06.2022 10:05 Відповісти
 
 