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ЗСУ збили російську ракету над Одеською областю, - ОВА. ВIДЕО
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Українські воїни збили російську ракету над одним із районів Одеської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Максима Марченка.
"Ворог намагався завдати ракетного удару по одному з районів області. Ракету було збито нашими підрозділами протиповітряної оборони", - розповів Марченко.
Він зазначив, що сьогодні окупанти завдавали ракетні удари не тільки по Одещині, а також і по Миколаївській, Одеській, Луганській та Харківській областях. "Постраждало багато людей, зруйновано багато об'єктів інфраструктури. Такі ракентні удари щодня нагадують нам за що ми боремось та яка у цього ціна", - підсумував Марченко.
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