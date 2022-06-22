Голова Київської ОВА Кулеба закликав жителів області зберігати спокій: "Посилюється робота щодо оборонних заходів". ВIДЕО

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав жителів області зберігати спокій й запевнив, що безпекова ситуація під контролем.

Про це йдеться у зверненні голови Київської ОВА Кулеби, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Київській області відносно спокійна. Всі сили оборони знаходяться на своїх місцях. Посилюється робота щодо оборонних заходів у Київській області. Тож, будь ласка, зберігайте спокій! Довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, негайно прямуйте до бомбосховища або найближчого укриття", - заявив Кулеба.

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Він додав, що Київська ОВА працює на своєму місці. Так само в Києві перебувають співробітники Офісу президента й Кабінету міністрів. Крім того, народні депутати працювали три доби поспіль у будівлі Верховної Ради в Києві.

Кулеба попросив мешканців області дотримуватися обмежень комендантської години й вчасно повертатися додому.