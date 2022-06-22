Голова Київської ОВА Кулеба закликав жителів області зберігати спокій: "Посилюється робота щодо оборонних заходів". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав жителів області зберігати спокій й запевнив, що безпекова ситуація під контролем.
Про це йдеться у зверненні голови Київської ОВА Кулеби, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація в Київській області відносно спокійна. Всі сили оборони знаходяться на своїх місцях. Посилюється робота щодо оборонних заходів у Київській області. Тож, будь ласка, зберігайте спокій! Довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.
Якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, негайно прямуйте до бомбосховища або найближчого укриття", - заявив Кулеба.
Він додав, що Київська ОВА працює на своєму місці. Так само в Києві перебувають співробітники Офісу президента й Кабінету міністрів. Крім того, народні депутати працювали три доби поспіль у будівлі Верховної Ради в Києві.
Кулеба попросив мешканців області дотримуватися обмежень комендантської години й вчасно повертатися додому.
Будь ласка, зачекайте...
"проє..б.алі"
чи як ?
Якби ти плив на кораблі посеред океану і знав коли буде троща, то ти спав би,
чи приготував лодку, запас їжі і надів рятувальний жилет?
робіть висновки
Надто часто вони БРЕШУТЬ!
Це я ще років 30 тому з'ясував...
Ви лохі тут вигравайте війну, а ми будемо бюджети піляти і репарації ділити, Боневтік
звісно якби невзначай скаже що нічого толком не вспів зробити, треба на другий строк.
То б то робота у Зе влади кипить і вона повна оптимізму 🤡
А "іскандера" - й зовсім з носаря...
А людям як простим- кого ППО не прикриває?