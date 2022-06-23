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Зеленський (17376) Євросоюз (6989)

Протягом 22 червня провів перемовини із лідерами 11 країн щодо вступу України до ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський 22 червня виступив із щоденним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Від самого ранку продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Сьогодні поговорив з лідерами 11 країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови, знову спілкувався з Президентом Литви Наусєдою. Висловив йому повну підтримку у зв'язку із ситуацією навколо Калінінградської області Росії.

Продовжу такий марафон – маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі. Ключове європейське рішення очікуємо надвечір", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли захищаєш демократію, іноді треба діяти недемократично, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Їм ЗЄ росказав свій погляд на те, що тиранія та узурпація - кращі засоби захисту демократії?

Вони б оцінили...
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23.06.2022 00:45
+8
Повідомляють, що у Зеленського знайшлися дві квартири у Москві.
Як несподівано! Хто б міг подумати?😏
Цікаво те , що комунальні платежі хтось оплачує і в москві , і в Криму
тобто фінансують армію окупанта ‼️
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23.06.2022 01:44
+7
"...поговорив з лідерами 11 країн..." ...хоча більше за все хотілося зазирнути в одне давно омріяне очко.
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23.06.2022 00:53
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Їм ЗЄ росказав свій погляд на те, що тиранія та узурпація - кращі засоби захисту демократії?

Вони б оцінили...
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23.06.2022 00:45 Відповісти
Знову вислови паразити. Телефонний марафон. Капець. Поговорив - не провів переговори.. чисто так - звонил поболтать...
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23.06.2022 00:46 Відповісти
"...поговорив з лідерами 11 країн..." ...хоча більше за все хотілося зазирнути в одне давно омріяне очко.
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23.06.2022 00:53 Відповісти
Повідомляють, що у Зеленського знайшлися дві квартири у Москві.
Як несподівано! Хто б міг подумати?😏
Цікаво те , що комунальні платежі хтось оплачує і в москві , і в Криму
тобто фінансують армію окупанта ‼️
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23.06.2022 01:44 Відповісти
туда и сбежит как овощь
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23.06.2022 04:10 Відповісти
Зеля не зміг би зареєструвати квартиру на паспорт українця. Це треба було мати російський чи ізраілський паспорт.
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23.06.2022 08:18 Відповісти
Не гоните ерунду кремлеботы! Победа над фашнёй впереди! Всё Володя правильно делает, Вова, е..ашь их бл..ть!
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23.06.2022 01:50 Відповісти
вова -это предатель !кого он будет е.башить ?ермак ему не разрешит!
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23.06.2022 04:08 Відповісти
Любимая поговорка расеян - Путин все делает правильно
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23.06.2022 04:33 Відповісти
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
***** там может нагло врать,
А быдломасса тупо верить!
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23.06.2022 05:46 Відповісти
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23.06.2022 06:13 Відповісти
геи требуют уволить гея
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23.06.2022 04:06 Відповісти
Латентные геи- самые большие пид*расы...
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23.06.2022 06:10 Відповісти
Вся енергія витрачається у ненарпцисса на пустопоржні теле понти. Займись, накінець обороною та озброєнням, терміново снаряди шукайте! ЄС почекає, бо не буде з чим туди вступати...
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23.06.2022 07:36 Відповісти
Вже за місяць західні політики помітять у Зелі роздвоєння особистості, бо він палець об палець не вдарить, щоб вступити до ЄС.
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23.06.2022 07:52 Відповісти
В минск прилетить путлер и витек Индюкович для подписания какой то бумажки...
Наверное путлер назначить Индюка начальником Украины...
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23.06.2022 08:08 Відповісти
Треба не відосіки а відрките спілкування з народом.
Там тобі посіпака насиплют *уев за колаборантив, вагнеровців, Чонгар тощо.
Найкращій вихід швидкі перевибори, геть зелени мавпи.
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23.06.2022 08:40 Відповісти
краще б ти нічого не рухав
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23.06.2022 10:40 Відповісти
 
 