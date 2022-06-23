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Протягом 22 червня провів перемовини із лідерами 11 країн щодо вступу України до ЄС, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський 22 червня виступив із щоденним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Від самого ранку продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Сьогодні поговорив з лідерами 11 країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови, знову спілкувався з Президентом Литви Наусєдою. Висловив йому повну підтримку у зв'язку із ситуацією навколо Калінінградської області Росії.
Продовжу такий марафон – маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі. Ключове європейське рішення очікуємо надвечір", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Герхард
показати весь коментар23.06.2022 00:45
+8 Amber
показати весь коментар23.06.2022 01:44
+7 Олександр Карін
показати весь коментар23.06.2022 00:53
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Будь ласка, зачекайте...
Вони б оцінили...
Як несподівано! Хто б міг подумати?😏
Цікаво те , що комунальні платежі хтось оплачує і в москві , і в Криму
тобто фінансують армію окупанта ‼️
Аршином общим не измерить.
***** там может нагло врать,
А быдломасса тупо верить!
Наверное путлер назначить Индюка начальником Украины...
Там тобі посіпака насиплют *уев за колаборантив, вагнеровців, Чонгар тощо.
Найкращій вихід швидкі перевибори, геть зелени мавпи.