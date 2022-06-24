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Українські танкісти ведуть бій з окупантами в Сєверодонецьку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи українського танкового екіпажу в Сєверодонецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни обстрілюють позиції російських загарбників.
Топ коментарі
+65 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.06.2022 10:27
+55 Dima30
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+38 Eugene Boyko 019c1bb1
показати весь коментар23.06.2022 10:31
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Милостивий Боже збережи життя та здоров'я нашим воїнам, що саме зараз боронять нашу країну від окупантів.
Все буде Україна!!!
ВІН В СВОЇЙ ГОЛОВІ ВЖЕ ЙДЕ НА ДРУГИЙ СТРОК
Но военный в бронежилете синего цвета, явный пофигист и своим пофигизмом меня очень удивил. 😃😃