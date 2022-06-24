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Українські танкісти ведуть бій з окупантами в Сєверодонецьку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи українського танкового екіпажу в Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни обстрілюють позиції російських загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+65
Хлопці-ви справжні воїни та герої...Бережи вас Боже.
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23.06.2022 10:27
+55
Слава відважним українським воїнам!Бережіть себе!
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23.06.2022 10:28
+38
Україна переможе!
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23.06.2022 10:31
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Хлопці-ви справжні воїни та герої...Бережи вас Боже.
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23.06.2022 10:27 Відповісти
Слава відважним українським воїнам!Бережіть себе!
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23.06.2022 10:28 Відповісти
Україна переможе!
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23.06.2022 10:31 Відповісти
Це навіть не обговорюється, стопудово,безперечно, надійно,безумовно і крапка. Бережіть себе
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23.06.2022 10:35 Відповісти
Куля на місці, контролює.
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23.06.2022 10:32 Відповісти
Бойова такса, пострілів не лякається. 🥰
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23.06.2022 10:36 Відповісти
І собака там на шухері стоїть.
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23.06.2022 10:34 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.06.2022 10:55 Відповісти
При зруйнованих мостах, з ускладненим забезпеченням цей танк, екіпаж цього танку зараз надають надзвичайно важливу підтримку піхотним підрозділам, що ведуть вуличні бої, бої у промзоні Сіверськодонецька.
Милостивий Боже збережи життя та здоров'я нашим воїнам, що саме зараз боронять нашу країну від окупантів.
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23.06.2022 11:05 Відповісти
Давайте хлопці, ****** кацапів!
Все буде Україна!!!
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23.06.2022 11:12 Відповісти
Позицию не мешало бы менять периодически.
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23.06.2022 11:18 Відповісти
И такса гуляет на морозе чисто
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23.06.2022 11:23 Відповісти
Молодці, але залишкам української Луганщини дуже важко, скажемо так...Дай Бог врятувати особистий склад, якщо не пізно.
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23.06.2022 11:34 Відповісти
Бандеротакса охороняє тил)
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23.06.2022 11:57 Відповісти
Йому (зе) ПОФІГ - він знає як наш народ ******** емоційність і попсові відосікі, тому завжди відбрешеться від своїх "боків". А ось його звязки з москвою мабуть міцніщі ніж ми думали.
ВІН В СВОЇЙ ГОЛОВІ ВЖЕ ЙДЕ НА ДРУГИЙ СТРОК
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23.06.2022 13:05 Відповісти
наші воїни молодці,це визнано всім світом..Але є таки собі "макрони-шольці".яки не дають попасти західний зброї в той же район бойових дій,тому .що таки хочуть дати путіну "зберегти обличчя"- дати йому захопити повністью ті області,яки недонаполеончик обіцяв своїм росіянам..Навіть та зброя не може в Україні запрацювати,яка не є французською або німецькою,но яка може допомогти Україні звільніти Крим.Та,що дається,не може "дістати" военні бази в Криму,та на глибіну акваторіїї моря. та західна зброя,що вже діє в Україні недостатня ані кількістью,а ні дальнобіностью...Отаки от "друзі" ці "шольці-макрони"..Якби не авторитет та тиски США та Британії,то крім шоломів та стрілецькой сброї взагалі б не було.
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23.06.2022 12:08 Відповісти
КаZZапе, а тобі яка справа що твориться за забором твого болота?
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23.06.2022 12:12 Відповісти
Та хвате вже на них гнати. Вони представники своїх держав. Кожна країна має сама дбати про свою оборону, а не чекати подачок. Як мені один утирок казав, західна зброя краща бо за неї платити не треба, а за свою прийшлось би гроші витрачати. Тому нептунів, громів і т .д в на не має.
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23.06.2022 12:35 Відповісти
Ніхто із справжніх Українців на них не "гонить". Навпаки дякуємо за те, що є. Це каZZапсінська ІПСО розганяти зраду, аби наш моральний дух зменшувати.
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23.06.2022 13:06 Відповісти
вот и спроси у своего друга зеленгского де зброя
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23.06.2022 12:54 Відповісти
Отримуй Ваня снарядку до чаю 😁
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23.06.2022 13:00 Відповісти
Бережи ВАС Бог !
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23.06.2022 13:10 Відповісти
Най щастить
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23.06.2022 20:51 Відповісти
Такса Куля на посту ))
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23.06.2022 21:08 Відповісти
Редко когда-то, что-то здесь писал.

Но военный в бронежилете синего цвета, явный пофигист и своим пофигизмом меня очень удивил. 😃😃
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24.06.2022 08:22 Відповісти
 
 