Українські танкісти ведуть бій з окупантами в Сєверодонецьку. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи українського танкового екіпажу в Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни обстрілюють позиції російських загарбників.

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