Поблизу Москви загорівся лакофарбовий завод. ВIДЕО

У місті Електроуглі поблизу Москви загорівся лакофарбовий завод "Радуга Синтез".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах заявляють, що площа пожежі охопила майже 2,5 тисячі квадратних метрів.

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