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Поблизу Москви загорівся лакофарбовий завод. ВIДЕО

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У місті Електроуглі поблизу Москви загорівся лакофарбовий завод "Радуга Синтез".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах заявляють, що площа пожежі охопила майже 2,5 тисячі квадратних метрів.

Читайте також: Фінський виробник фарби Tikkurila згортає бізнес у РФ 

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+52
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23.06.2022 10:59
+31
Спекотне літо 22-го...
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23.06.2022 10:56
+18
Лакокрасочный завод - есть чему гореть
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23.06.2022 11:10
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Спекотне літо 22-го...
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23.06.2022 10:56 Відповісти
Шо апять???
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23.06.2022 10:57 Відповісти
Бавооооовна!!!
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23.06.2022 20:10 Відповісти
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23.06.2022 10:59 Відповісти
Буде яскраво
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23.06.2022 10:59 Відповісти
Чекаємо загоряння фабриці з виробництва вати.
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23.06.2022 11:00 Відповісти
Ну, хто тепер буде заперечувати, що паління шкідливе для здоров'я?
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23.06.2022 11:02 Відповісти
Безпілотник ?
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23.06.2022 11:04 Відповісти
Лакокрасочный завод - есть чему гореть
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23.06.2022 11:10 Відповісти
Ще бавовна на росії. То добре.
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23.06.2022 11:12 Відповісти
Мало, давайте ще і що б в кремлі.
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23.06.2022 11:14 Відповісти
Молодці ! Перестали ходити на протести, а взялись за сірники.
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23.06.2022 11:15 Відповісти
Пока свое вернём кацапия сгорит нахрен
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23.06.2022 11:16 Відповісти
Менше ТОЗи шкодитиуть
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23.06.2022 11:52 Відповісти
Та шош це за напасть така...а мінздрав попереджував
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23.06.2022 11:56 Відповісти
Отак незабаром в рашці заборонять цигарки і сірники
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23.06.2022 12:03 Відповісти
Меньше экологически вредного производства - здоровее население. Могут курорт сделать, как чепушилин хочет в Мариуполе
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23.06.2022 12:04 Відповісти
отож.. всё курят.., а работать не хотят..
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23.06.2022 12:07 Відповісти
Судя по названию - "Радуга Синтез" - кого же он там синтезировали?
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23.06.2022 12:14 Відповісти
Наверняка амфетамин.
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23.06.2022 13:56 Відповісти
А дроны-камикадзе уже стали летать на нормальное расстояние с чем русозверей и поздравляем.
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23.06.2022 12:20 Відповісти
Назло фірмі «Tikkurila», що закриває бізнес на раші, москалі відстрелили собі яйця підпалили власний лакофарбовий завод.
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23.06.2022 12:23 Відповісти
Это ж надо назвать город - "Электроугли".
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23.06.2022 12:28 Відповісти
Тогда это было можно - индустриализация! Это как сейчас назвать город "Облачное хранилище" или "Интернетовск"
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23.06.2022 14:28 Відповісти
* можно = модно
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23.06.2022 14:36 Відповісти
Скрамоград-залєсскій
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23.06.2022 22:19 Відповісти
Ніякої протипожежної безпеки. Курять всі і всюди.
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23.06.2022 12:35 Відповісти
Та когда ж вы уже накуритесь? 😄
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23.06.2022 12:59 Відповісти
Горить потихеньку москальня і це добре
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23.06.2022 13:00 Відповісти
Операція "бавовна" проходить успішно! )
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23.06.2022 13:58 Відповісти
ХТО ж там КУРИТЬ 🤣🤣🤣
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23.06.2022 17:23 Відповісти
гаряче і гарно!!! сувпадєніє? нє думаю!...
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23.06.2022 22:03 Відповісти
Питання не в тому, чому зайнялась артєль з виробництва балалаєк. Питання в тому, чому не зайнявся арсенал з ракетами до градів та смерчей, або 152мм снарядів.
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24.06.2022 00:25 Відповісти
Так, дивись, і до каширських торф'яників справа дійде. Ніяк мокша не "накуриться"....
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25.06.2022 14:18 Відповісти
 
 