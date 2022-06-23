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Поблизу Москви загорівся лакофарбовий завод. ВIДЕО
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У місті Електроуглі поблизу Москви загорівся лакофарбовий завод "Радуга Синтез".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в соцмережах заявляють, що площа пожежі охопила майже 2,5 тисячі квадратних метрів.
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Топ коментарі
+52 Чайка Київ
показати весь коментар23.06.2022 10:59
+31 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показати весь коментар23.06.2022 10:56
+18 peninukk
показати весь коментар23.06.2022 11:10
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відстрелили собі яйцяпідпалили власний лакофарбовий завод. можно= модно крамоград-залєсскій