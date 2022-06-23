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Спецпризначенці СБУ святкують 28-му річницю створення ЦСО "А". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

23 червня відзначається 28-ма річниця створення спецпідрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Для вас немає неможливих завдань. І якими б складними вони не були, ви завжди виконуєте їх чітко і ефективно. Ваша місія - захищати країну від ворогів і бити їх точно та влучно. Ви Герої, які в тяжких боях виборюють нашу Перемогу!

Вітаємо спецпризначенців СБУ із 28 річницею створення ЦСО "А"!" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Залужний, Наєв та Сирський привітали захисників України з Днем піхоти. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Спецпризначенцям СБУ-респект...
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23.06.2022 12:17
+4
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23.06.2022 12:17
+3
Донецька "Альфа" разом зі своїм командиром Ходаківським в повному складі перебігла до москалів.
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23.06.2022 13:02
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23.06.2022 12:17 Відповісти
Спецпризначенцям СБУ-респект...
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23.06.2022 12:17 Відповісти
Які досягнення у цього підрозділу,крім охорони покидьків?ходаковського з голубаном теж привітали?
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23.06.2022 12:21 Відповісти
Інтернетом користуватися вмієш? Чи мама показала тільки як коменти писати
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23.06.2022 16:41 Відповісти
Зі святом, альфачі!
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23.06.2022 12:25 Відповісти
Донецька "Альфа" разом зі своїм командиром Ходаківським в повному складі перебігла до москалів.
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23.06.2022 13:02 Відповісти
Це коллеги підрозділу "А" фсб потроссії? І назви схожі, і кажуть Донецькі, Кримські і Херсонскі їх колеги вже на фсб і працюють. Чому назву не міняють? Може і історія в них однакова і бере початок з окупації афгану та штурму дворця Аміна, тоді може щось окрім історії об'єднує?
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23.06.2022 13:16 Відповісти
Кажуть, що ти баран, бо бачили як у твій під'їзд заводили барана. Це так
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23.06.2022 14:52 Відповісти
?
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23.06.2022 14:53 Відповісти
Здалося б поміняти назву, щоб вибити підставу для олухів для провокацій. Хлопці виконують свій обов'зок, а деякі прокацапські провокатори використовують назву в цілях кремля, хоча знають, що довоєнна "Альфа" не теперешня.
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23.06.2022 14:38 Відповісти
Командир "Востока" Ходаковский оттудова. Тоже празднует.
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24.06.2022 07:07 Відповісти
 
 