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В Бурятії горить електростанція. ВIДЕО
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В Бурятії загорілася Гусиноозерській ГРЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, без електроенергії залишилася столиця Бурятії Улан-Уде та сусіднє Забайкалля.
ЗМі повідомляють про відключення водо- та теплопостачанняна. Без електрики залишилося житло та об'єкти соціальної інфраструктури.
Топ коментарі
+44 valera ivolgov
показати весь коментар23.06.2022 13:10
+39 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.06.2022 13:08
+25 Владимир Кошарюк
показати весь коментар23.06.2022 13:09
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Она располагалась на территории площадью 96 га, недалеко от населенного пункта Токмак в Запорожской области.
Мариуполь они восстановят, ага, прям ржу нимагу.
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...
Тю, а нахріна бурятами електрика? За часів діда Темуджіна в юртах жодної електрики не було - і не скиглили!
*****. курять і курять, курять і курять...
Стали цивільними, але звички залишилися.
нема газу і асфальту, і станція також непотрібна