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В Бурятії горить електростанція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

В Бурятії загорілася Гусиноозерській ГРЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, без електроенергії залишилася столиця Бурятії Улан-Уде та сусіднє Забайкалля.

ЗМі повідомляють про відключення водо- та теплопостачанняна. Без електрики залишилося житло та об'єкти соціальної  інфраструктури.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+44
Що росія посіяла в Україні, те вона буде пожинати у себе в сотні разів більше
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23.06.2022 13:10
+39
Свято продовжується...
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23.06.2022 13:08
+25
"Бавовна" вже в бурятії? Карма чи недожарений бурят повернувся додому?)
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23.06.2022 13:09
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Свято продовжується...
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23.06.2022 13:08 Відповісти
Жаль, що не АЕС.
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23.06.2022 14:34 Відповісти
тіпун на язик!
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23.06.2022 19:04 Відповісти
"Бавовна" вже в бурятії? Карма чи недожарений бурят повернувся додому?)
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23.06.2022 13:09 Відповісти
Тссс... Зорян і Шкіряк виконують місію у глибокому тилу.
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23.06.2022 13:28 Відповісти
На похоронах жареного бурята курили неосторожно
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23.06.2022 20:24 Відповісти
Що росія посіяла в Україні, те вона буде пожинати у себе в сотні разів більше
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23.06.2022 13:10 Відповісти
Кацапы украли и вывезли на территорию Краснодарского края крупнейшую в Украине солнечную электростанцию Тоkmak Solar Energy мощностью 50 МВт.
Она располагалась на территории площадью 96 га, недалеко от населенного пункта Токмак в Запорожской области.
Мариуполь они восстановят, ага, прям ржу нимагу.
https://t.me/tanya_adams/3044
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23.06.2022 13:12 Відповісти
Ето ту на которую вся Украина при Пете и Ахметке собирала деньги и платила зеленые тарифы, вместо чтобы строить на армию и на оборону?
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23.06.2022 13:20 Відповісти
Да, именно. Хотя это только одна из них, таких объектов было ещё много. Доили украинцев как лохов, потому что в Европе нигде нет таких тарифов на СЕС.
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23.06.2022 13:34 Відповісти
почему в прошедшем времени, продолжают доить и дальше
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23.06.2022 15:48 Відповісти
Да, это точно. Даже сейчас когда война и денег особо нет, они продолжают платить огромные деньги за никому ненужную зелёную энергетику.
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23.06.2022 18:00 Відповісти
будувати почали в 2012 - цікаво правда?
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23.06.2022 13:58 Відповісти
Так, також вірно підмітили. Але в 2012-2013 збудували щось 5 чи 6 невеликих станцій сумарною потужність десь 10 -15 Мвт загалом. Це ніщо. А от пік будівництва припав починаючи з 2015 і до 2020. Ось там масштаби вражають...
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23.06.2022 14:05 Відповісти
все вірно, пік з 2015 але тариф зелений ввели при януковичу
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23.06.2022 14:26 Відповісти
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23.06.2022 15:18 Відповісти
Бурят? Как я рад
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23.06.2022 13:13 Відповісти
это вам ****** за бучу
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23.06.2022 13:13 Відповісти
Грилёваные буряты в шаманской заливке.
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23.06.2022 13:26 Відповісти
За Бучу всю бурятию надо стереть с лица земли, а не хлопки по мелочам устраивать.
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23.06.2022 13:42 Відповісти
Призрак Байрактара...
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23.06.2022 13:14 Відповісти
Гори, гори ясна. Щоб не згасло Бо немає світла. Щоб кацапам було видно.
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23.06.2022 13:16 Відповісти
Так и нужно косоглазым ублюдкам которые в Украину лезут убивать и насиловать
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23.06.2022 13:16 Відповісти
Радий за бурятів
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23.06.2022 13:17 Відповісти
Добрий вечір, ми з України.
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23.06.2022 13:20 Відповісти
Дебурятизация и деэлектрификация бурятоидов за местом проживания. Ура, товарищи!
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23.06.2022 13:21 Відповісти
Нехай вся бурятія нах згорить...
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23.06.2022 13:21 Відповісти
Рукожопі, без іноземних спеціалістів і технологій всю рабсєю спалять.
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23.06.2022 13:24 Відповісти
Без електрики залишилося житло та об'єкти соціальної інфраструктури

...
Тю, а нахріна бурятами електрика? За часів діда Темуджіна в юртах жодної електрики не було - і не скиглили!
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23.06.2022 13:25 Відповісти
А чо косоглазые думали, так и будут безнаказанно в командировки своих ********* отправлять
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23.06.2022 13:29 Відповісти
Краще б навколо станції, горіла вся бурятія!
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23.06.2022 13:38 Відповісти
Буде скоро горіть! Коли китайці підберуть під себе Бурятію повністю, а ті "недобитки", що повернуться з України, не зможуть чинить опір Тоді китайці з СВОГО "Внутрішнього моря" почнуть качать воду для своїх потреб Рівень води у водоймах навколо Байкалу впаде Пересохнуть болота І тайга горітиме навіть взимку!
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23.06.2022 14:05 Відповісти
На байкалі треба файно чиркнуть
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23.06.2022 20:23 Відповісти
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23.06.2022 13:39 Відповісти
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23.06.2022 13:42 Відповісти
Та коли ви вже, сукі, накуритеся ???
*****. курять і курять, курять і курять...
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23.06.2022 13:46 Відповісти
О-о-о ветерани спецоперації вже повернулися на "родІну".
Стали цивільними, але звички залишилися.
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23.06.2022 14:14 Відповісти
навіщо вона їм взагалі,

нема газу і асфальту, і станція також непотрібна
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23.06.2022 14:25 Відповісти
Що згорить, те не згниє...
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23.06.2022 14:26 Відповісти
Щось останнім часом на кацапіі все горить , яка причина ?
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23.06.2022 14:45 Відповісти
опять агент тарас сало дошел на ліжах смазаніх смальцем и пидпалів ватне кодло
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23.06.2022 17:46 Відповісти
Спробували підключити с...жену стіралку.
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23.06.2022 21:45 Відповісти
Зачем бурятам свет?!
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25.06.2022 11:37 Відповісти
 
 