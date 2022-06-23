В Бурятії горить електростанція. ВIДЕО

В Бурятії загорілася Гусиноозерській ГРЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, без електроенергії залишилася столиця Бурятії Улан-Уде та сусіднє Забайкалля.

ЗМі повідомляють про відключення водо- та теплопостачанняна. Без електрики залишилося житло та об'єкти соціальної інфраструктури.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза. ВІДЕО+ФОТО