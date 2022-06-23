"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - окупант зізнається дружині про масові втечі вояк РФ та пияцтво. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти шукають нові "лайфхаки", як втекти з війни, і пиячать від страху. Окупанти йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїжджають додому і на війну більше не повертаються – бо пишуть заяви на звільнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила СБУ.
"У нас все съ#бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – розповідає дружині рашист, який воює на сході України.
У СБУ зазначають, що така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше. Як і те, що вони дуже бояться атак українських захисників. І щоб приглушити страх, користуються перевіреним "лайфхаком" – пиячать.
"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – зізнається загарбник.
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