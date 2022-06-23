УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13169 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
12 885 26
армія РФ (13428) війна (56124) пияцтво (580) СБУ (10003) перехоплення (328)

"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - окупант зізнається дружині про масові втечі вояк РФ та пияцтво. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти шукають нові "лайфхаки", як втекти з війни, і пиячать від страху. Окупанти йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїжджають додому і на війну більше не повертаються – бо пишуть заяви на звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила СБУ.

"У нас все съ#бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – розповідає дружині рашист, який воює на сході України.

У СБУ зазначають, що така тенденція у лавах ворога спостерігається все частіше. Як і те, що вони дуже бояться атак українських захисників. І щоб приглушити страх, користуються перевіреним "лайфхаком" – пиячать.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області окупанти пиячать та розстрілюють свої автівки, аби не їхати на позиції, - ОВА

"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – зізнається загарбник.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Не бухає тільки мертвий кацап.
показати весь коментар
23.06.2022 13:29
+17
Бо они хоть и бухие но их тупо дохрена
показати весь коментар
23.06.2022 13:30
+8
Лапатнікі бухають патамуша уже раждєни бухімі бухарямі ...
показати весь коментар
23.06.2022 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хм, щож наша армія ніяк не може натовкти дупу цим бухим втікачам??
показати весь коментар
23.06.2022 13:21 Відповісти
Бо они хоть и бухие но их тупо дохрена
показати весь коментар
23.06.2022 13:30 Відповісти
де дохріна, якщо на початку було 150 тисяч і наші вже викосили щонайменьше 35 тисяч
показати весь коментар
23.06.2022 13:34 Відповісти
ви дійсно вважаєте шо кацапи не збільшили своє початкове угрупування як мінімум вдвічи?
показати весь коментар
23.06.2022 14:20 Відповісти
+ мясо с днрЫ
показати весь коментар
23.06.2022 16:48 Відповісти
а наш мільйон де, про який нещодавно розповідав боневтік?
показати весь коментар
23.06.2022 21:40 Відповісти
осталось 6 человек. где "дохрена"?
показати весь коментар
23.06.2022 13:45 Відповісти
Когда боюсь-бухаю. Когда не боюсь-бухаю. Когда горе-бухаю. Когда радость-бухаю.Вот когда подшиваюсь тогда потихонечку выпиваю(ибо сцыкотно), а на следующий день опять бухаю
показати весь коментар
23.06.2022 13:23 Відповісти
Лапатнікі бухають патамуша уже раждєни бухімі бухарямі ...
показати весь коментар
23.06.2022 13:24 Відповісти
якраз буханієм і спасеться в чорном мусорном мішку
показати весь коментар
23.06.2022 13:28 Відповісти
Не бухає тільки мертвий кацап.
показати весь коментар
23.06.2022 13:29 Відповісти
В мертвого московита з'являється купа переваг... ру.самки це добре знають...
показати весь коментар
23.06.2022 13:37 Відповісти
мертвый кацап = хороший кацап
показати весь коментар
23.06.2022 16:50 Відповісти
А чи не комфортніше було бухати сидячи вдома?
показати весь коментар
23.06.2022 13:33 Відповісти
Та бухати не було на що вдома, то й пішли до армії кацапи...
показати весь коментар
23.06.2022 13:45 Відповісти
Алкоголизм, так или иначе, не спасёт от "фатального конца", лаптеноид. Оставь надежду всяк сюда вторгнувшийся!
показати весь коментар
23.06.2022 13:36 Відповісти
Нихрена, они все бухают, а теперь ещё и боятся.
показати весь коментар
23.06.2022 13:39 Відповісти
Я бухаю! Потому что боюсь! Потому что бухаю!
показати весь коментар
23.06.2022 13:48 Відповісти
русскіє нє умірают! русскіє дєрусіфіцируюцца!
показати весь коментар
23.06.2022 14:00 Відповісти
Жена: "да ты и без войны не просыхаешь, скотина..."

показати весь коментар
23.06.2022 14:03 Відповісти
Читая новости про аудиоперехваты, мне начинает казаться, что рашисты звонят не домой, а сразу в СБУ
показати весь коментар
23.06.2022 15:11 Відповісти
Ты реально думаешь что есть какая-то проблема перехватывать разговор осуществляющийся по мобильной? ты серьёзно?
показати весь коментар
24.06.2022 00:35 Відповісти
Как послушаешь так их везде по шесть человек.А они жмут и жмут.
показати весь коментар
23.06.2022 15:58 Відповісти
Пора чуть прояснить с этими перехватами бесед. По какой то странной причине в стороне Северодонецка бухариков и нет, мамам не звонят тоже.
показати весь коментар
23.06.2022 19:19 Відповісти
Мне кажется,что такие беседы записываются в кафешке(за углом).НА донбассе очевидно беседы идут в другом формате.У противника пополняются резервы,они отвоевывают наши земли и т.д.Как то нет связки между сообщениями о нежелании воевать кацапами и реальностью..
показати весь коментар
25.06.2022 07:50 Відповісти
 
 