У Свердловській області РФ вибухнула АЗС. ВIДЕО

В Свердловській області РФ вибухнула автозаправна станція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибух стався в райцентрі Талиця. Відеозапис вибуху та пожежі опублікований в соцмережі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поблизу Москви загорівся лакофарбовий завод. ВIДЕО