У Свердловській області РФ вибухнула АЗС. ВIДЕО
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В Свердловській області РФ вибухнула автозаправна станція.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибух стався в райцентрі Талиця. Відеозапис вибуху та пожежі опублікований в соцмережі.
Топ коментарі
+49 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+42 Red_Sky_On
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+25 Voc Vox
показати весь коментар23.06.2022 13:34
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Утім все одно непогано. "Оце поперло так поперло..." ©
п.с. А мальчишкам на великах всё веселье.
Но дон-дона Гандона не проведеш - він так і не піймав бандеру від Київом - тому Степан Андрійович рішив сам в гості приїхати )
і кацапи тікали , як таракани після вибуху😂😂😂
Дивує інше, оператори - різні люди, і знімали з різних ракурсів, але "вхопили" сам момент вибуху... ніби були готові до зйомки.
І як це можливо, коли будівля АЗС має бути не ближче ані ж на 120 метрів від житлової будівлі по нормативам пожежної безпеки?!
Сьогоднi кацапи просто радують.
а всі бігають , метушаться
смерть Кацапстану!
"война придет в твой дом" (с) А.Бабченко