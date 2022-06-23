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Українські бійці знищили російський танк, що упритул розстрілював житлові будинки в окупованому селі. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці знищили російський танк, що упритул розстрілював житлові будинки в окупованому українському селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані воєнний злочин екіпажу російських танкістів та покарання від українських воїнів. На записі видно, що один із окупантів все ж таки зміг самостійно вилізти з танку і втекти. Судячи з того, як він швидко втікав, можна припустити, що решта екіпажу загинула або ж стан тих, хто лишився у бронемашині окупанта зовсім не цікавив.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - окупант зізнається дружині про масові втечі вояк РФ та пияцтво. АУДIО

 

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+50
Это видео для Гааги. Виноваты ли русские? Виноваты все русские! Ответственность полностью лежит на гражданском населении рашки потому что 1 - в танке сидят русские, 2 - зарплаты этим преступникам платят русские, 3 - вооружают их русские.

Русские 100% захотят скинуть с себя эту ответственность, как они скинули с себя ответственность за преступления против польского народа в 1939 году, за преступления против чеченского народа, против грузинского народа и так же они захотят спрыгнуть с ответственности за преступления против украинского народа. И этого нельзя допустить, они должны понести справедливое наказание за всё
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23.06.2022 15:22
+44
Смерть ***** кацапским. Чтоб вы все передохли твари.
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23.06.2022 15:13
+41
Жаль только выродки убежали
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23.06.2022 15:06
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выскакивали ублюдки...
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23.06.2022 15:06 Відповісти
Смерть ***** кацапским. Чтоб вы все передохли твари.
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23.06.2022 15:13 Відповісти
Один. Остальные ушли к Кобзону на концерт.
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23.06.2022 15:36 Відповісти
Один не стал бы оба люка открывать.
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23.06.2022 18:03 Відповісти
******* все. дуло повернуто,люк мехвода открыт.
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23.06.2022 22:22 Відповісти
жаль
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24.06.2022 07:42 Відповісти
Жаль только выродки убежали
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23.06.2022 15:06 Відповісти
Відео 3-місячної давнини.
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23.06.2022 15:10 Відповісти
Иди на фронт, залей более свежее.
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23.06.2022 15:30 Відповісти
Такие дела, чуваки.... такие дела
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23.06.2022 15:10 Відповісти
Дуже жалко шо підорам вдалось втекти...
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23.06.2022 15:11 Відповісти
Как может существовать такая дичь? Из там на кацапии искусственно выращивают в подвалах Лубянки,что ли?
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23.06.2022 15:12 Відповісти
Може! Якщо десятки років "срать у голови" дітям , з пелюшок , що ти - "особливий"! Нацисти запевнювали німців , що німецька нація - "раса надлюдей" , яка має право буть повелителями для інших народів Кацапи запевнюють , що "рассеяне" - "старші брати" всіх оточуючих народів і мають право вказувать , як їм жить! Нічого нового!
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23.06.2022 16:50 Відповісти
их готовят в world of tanks
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23.06.2022 20:39 Відповісти
Україна вернула кордон!
красна площа тепер - полігон,
За Уралом панує Китай
А Курили - японський то край.
На росії щодня повна діч !!!
І тривога лунає всю ніч!
«Ще не вмерла!» співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!...
(c)
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24.06.2022 00:09 Відповісти
Звуковий супровід, як на мене, недоречний...
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23.06.2022 15:13 Відповісти
популяризація старої, підзабутої супер-пісні... поляки стають струнко під цю пісню і також рахуть її своєю.
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23.06.2022 17:32 Відповісти
Віпали в моторне, все масло під танком. Свинособаки зіпали з гробу, ну то таке воєнне щастя. Але мінуснули бйову одиницю
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23.06.2022 15:13 Відповісти
От з ким це гівно там воювало? З руїнами?
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23.06.2022 15:15 Відповісти
Ну, Дон Кихот воевал же с ветряными мельницами... А это дон кихоты версии 2.0, теперь уже с белочкой.
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23.06.2022 16:01 Відповісти
Проводило звичайний геноцид.
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23.06.2022 16:06 Відповісти
Ничо.
Зато Питун обещал, что русский танк сейчас в раю.
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23.06.2022 15:20 Відповісти
Это видео для Гааги. Виноваты ли русские? Виноваты все русские! Ответственность полностью лежит на гражданском населении рашки потому что 1 - в танке сидят русские, 2 - зарплаты этим преступникам платят русские, 3 - вооружают их русские.

Русские 100% захотят скинуть с себя эту ответственность, как они скинули с себя ответственность за преступления против польского народа в 1939 году, за преступления против чеченского народа, против грузинского народа и так же они захотят спрыгнуть с ответственности за преступления против украинского народа. И этого нельзя допустить, они должны понести справедливое наказание за всё
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23.06.2022 15:22 Відповісти
Це не рускіє, це орда
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23.06.2022 20:44 Відповісти
руzzкий солдат - садист, убийца и сцыкун - гордость тупорылых кацапов-людоедов
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23.06.2022 15:27 Відповісти
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23.06.2022 15:28 Відповісти
Виродки, знищують людське майно на яке ті працювали все життя.
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23.06.2022 15:29 Відповісти
Так, відео старезне і події проходили мабуть в Київській області, де пан єлдак попросив Залужного випустити до московії ці війська, які потрапили в оточення і мали були всі знищені. А ще недавно контрозвідка спіймала в ГУР цілого генерала, який здавав ворогу всі наміри по визволенню Херсона і тільки наші починають підходити, на них вже чекали. А ще в уряді України було ціле гніздо гадюк, які діяли на користь ворога. Такі самі гадини сиділи і в Укравдодорі. А два депутата від "слуг", які поїхали служити ворогу в Херсон відомі? А ДБР від "ДНР" весь час займалися виключно Порошенко і його партією, то на чию користь вони працювали і не виключено, що працюють і сьогодні? Чого тільки вартий антимайданівець татаров.
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23.06.2022 15:37 Відповісти
10000%
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23.06.2022 15:44 Відповісти
Считаешь ли ты зраду оружием оккупанта?
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23.06.2022 15:44 Відповісти
Я не розумію Вашого запитання?
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23.06.2022 16:53 Відповісти
Не было окружения под Киевом. Не выдумывайте.
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23.06.2022 16:00 Відповісти
Це Вам лавров-кінь таке сказав? Чи єрмак і подоляком? Було оточення кацапських військ і вони не могли далі продовжувати бойові дії без логістики, багато техніки втратили в болотах і знищеною нашими ТРО і військовими і вже кільце замикалося... Чи Ви хочете переконати, що кацапи такі блангородні і самі відійшли?
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23.06.2022 21:13 Відповісти
Згоден. Власної свлоти вистачає....
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23.06.2022 17:03 Відповісти
що за мяячня??????
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23.06.2022 17:33 Відповісти
Куди пропали Гайдай та Зєля сьогодні? Та інші мотузяники? Щось погано?
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23.06.2022 15:45 Відповісти
Рашабот?
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23.06.2022 16:05 Відповісти
Бажаю кожному любителю "русскага мира" таку хату!
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23.06.2022 15:51 Відповісти
Вчіться.

Так караючою поступью повинна бути випалена вся росія.

Гобліни мають бути тільки мертвими.
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23.06.2022 16:04 Відповісти
Дуже гарно.
Але відсутність листя на деревах наприкінці червня ставить під сумнів актуальність відео.
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23.06.2022 16:08 Відповісти
Так !
+ цвіте вишня - квітень ...
Може і перша половина квітня ...
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23.06.2022 18:12 Відповісти
Удар у двіжок, нажаль не в корпус де сиділи кацапи
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23.06.2022 16:19 Відповісти
Відстрелявся, ********. Пробачте старому вчителю м'яку лексику. Треба піднімати градус, проте.... рекомендував канал учням, ще зацькують потім... хоча, скоріш з усе - ні. Кацапи - ******* плем'я, мають дохнути. Це їх шлях і вподобання.
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23.06.2022 17:06 Відповісти
Дострелялись пид@ры??А один падло убежал всё таки .Ну надеюсь на мине подорвётся.И приедит домой без ножек ..****...
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23.06.2022 17:41 Відповісти
По двигателю попало, танк заглох, но экипаж к сожалению смылся. Но думаю не далеко, если в том селе наши по хатам сидели.
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24.06.2022 00:46 Відповісти
рикошетній бот
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23.06.2022 18:00 Відповісти
Животные русские,что вы все **** передохли,и хорошие и плохие,твари.
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23.06.2022 18:32 Відповісти
В село прийшов руське мир
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24.06.2022 00:30 Відповісти
шкода, що ті ублюдки з танку вціліли
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24.06.2022 00:42 Відповісти
****** только и могут по цивильным лупить.. А потом как тот обделавшийся лётчик в плену такие все серъёзные, надутые, глазки в пол
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24.06.2022 00:44 Відповісти
 
 