33 484 56
Українські бійці знищили російський танк, що упритул розстрілював житлові будинки в окупованому селі. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці знищили російський танк, що упритул розстрілював житлові будинки в окупованому українському селі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані воєнний злочин екіпажу російських танкістів та покарання від українських воїнів. На записі видно, що один із окупантів все ж таки зміг самостійно вилізти з танку і втекти. Судячи з того, як він швидко втікав, можна припустити, що решта екіпажу загинула або ж стан тих, хто лишився у бронемашині окупанта зовсім не цікавив.
Топ коментарі
+50 Виктор Дийнега
показати весь коментар23.06.2022 15:22
+44 Наталия П
показати весь коментар23.06.2022 15:13
+41 Green sheet
показати весь коментар23.06.2022 15:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
красна площа тепер - полігон,
За Уралом панує Китай
А Курили - японський то край.
На росії щодня повна діч !!!
І тривога лунає всю ніч!
«Ще не вмерла!» співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!...
(c)
Зато Питун обещал, что русский танк сейчас в раю.
Русские 100% захотят скинуть с себя эту ответственность, как они скинули с себя ответственность за преступления против польского народа в 1939 году, за преступления против чеченского народа, против грузинского народа и так же они захотят спрыгнуть с ответственности за преступления против украинского народа. И этого нельзя допустить, они должны понести справедливое наказание за всё
Так караючою поступью повинна бути випалена вся росія.
Гобліни мають бути тільки мертвими.
Але відсутність листя на деревах наприкінці червня ставить під сумнів актуальність відео.
+ цвіте вишня - квітень ...
Може і перша половина квітня ...