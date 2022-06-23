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Російські окупанти обстріляли Сумщину фосфорними боєприпасами, - ОК "Північ". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

23 червня ворог вкотре обстріляв Чернігівську та Сумську області з території Російської Федерації, в т.ч. із застосуванням заборонених боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Оперативне командування "Північ".

Так, близько 17:15 - 17:25 у районі населеного пункту Грем'яч на Чернігівщині зафіксовано чотири вибухи, ймовірно з міномету калібру 80 мм та близько 40 пострілів з АГС. О 17.28 зафіксовано 20 вибухів (приходів), ймовірно міномет 120 мм у напрямку населеного пункут Бучки. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Близько 16.35 23 червня зафіксовано більше 30 виходів з реактивної системи задпового вогню по Юнаківській громаді на Сумщині. По одному із сіл громади здійснений обстріл із використанням фосфорних снарядів (на відео).

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Також дивіться: Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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23.06.2022 18:38 Відповісти
пора вже валити кацапстан з середини
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23.06.2022 18:40 Відповісти
Так за чим справа? Починай валити хочь би як.
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23.06.2022 19:07 Відповісти
Ким і як заборонено?! Може для адекватних людей ця заборона і має значення, тільки не для кацапсин. Це нелюди, вони ще гірші за нацистів!
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23.06.2022 18:41 Відповісти
Что то сегодня явно не наш день. Одни печальные новости.
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23.06.2022 18:58 Відповісти
по Сумській області поранені є щодня.(про вбитих не знаю але певно що теж є).
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23.06.2022 19:03 Відповісти
Щось я не побачив фосфору, навіщо давати відео ні про що?
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23.06.2022 21:24 Відповісти
Як за це були покарані росіяни?
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24.06.2022 09:43 Відповісти
 
 