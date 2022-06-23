Російські окупанти обстріляли Сумщину фосфорними боєприпасами, - ОК "Північ". ВIДЕО
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23 червня ворог вкотре обстріляв Чернігівську та Сумську області з території Російської Федерації, в т.ч. із застосуванням заборонених боєприпасів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на Оперативне командування "Північ".
Так, близько 17:15 - 17:25 у районі населеного пункту Грем'яч на Чернігівщині зафіксовано чотири вибухи, ймовірно з міномету калібру 80 мм та близько 40 пострілів з АГС. О 17.28 зафіксовано 20 вибухів (приходів), ймовірно міномет 120 мм у напрямку населеного пункут Бучки. Втрат серед особового складу та техніки немає.
Близько 16.35 23 червня зафіксовано більше 30 виходів з реактивної системи задпового вогню по Юнаківській громаді на Сумщині. По одному із сіл громади здійснений обстріл із використанням фосфорних снарядів (на відео).
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
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