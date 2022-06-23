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Зеленський (17387) Євросоюз (6994)

Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС, - Зеленський про рішення лідерів Євросоюзу надати Україні статус країни-кандидата. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейської ради надати Україні статус країни-кандидата в ЄС, назвавши це унікальним та історичним моментом у відносинах України та ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС. Вдячний президентам Євроради Шарлю Мішелю та Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала статус кандидата в члени ЄС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
НАШИ ДНИ
Випускники філії ФСБ в Україні.

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23.06.2022 21:47
+11
Порошенко потролив путіна
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23.06.2022 21:54
+10
Все вопросы к Кириллу Тимошенко из ОПы - куратору филиала РПЦФСБ в Украине
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23.06.2022 21:51
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потрібно бути об'єктивним, не свинособа
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23.06.2022 22:13 Відповісти
НАШИ ДНИ
Випускники філії ФСБ в Україні.

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23.06.2022 21:47 Відповісти
волынское духовенство потом вас волынян в ваших волынянских храмах отпевать откажется когда на войне с ****** погибните
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23.06.2022 21:49 Відповісти
по статистиці---педофілія в церковниках займає ведуче місце..друге місце вчителі
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23.06.2022 21:50 Відповісти
Все вопросы к Кириллу Тимошенко из ОПы - куратору филиала РПЦФСБ в Украине
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23.06.2022 21:51 Відповісти
Десь на сході біля селища Питомник загинуло багато наших.
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23.06.2022 21:48 Відповісти
Скажіть де можна почитати?
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23.06.2022 21:59 Відповісти
Европа прогнила.Якшо б не США то і НАТО б небуло
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23.06.2022 21:49 Відповісти
все на себе, все на себе тягни, о величнішніший !
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23.06.2022 21:50 Відповісти
Порошенко потролив путіна
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23.06.2022 21:54 Відповісти
ви читали, про що новина?
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23.06.2022 22:15 Відповісти
А ви дивились тролінг?
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23.06.2022 22:34 Відповісти
Не, для него ***** - святое, троллить не можна😂🤣😂
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23.06.2022 22:36 Відповісти
Це ще мало що значить, щоб взяли в ЄС потрібно купу всього виконати. Крім того в нас війна.
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23.06.2022 21:55 Відповісти
Мені єцікаво, от дали Україні статус країни-кандидата, добре, що далі? Про що буде Зеленя на Банковій говорить після цього?
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23.06.2022 21:56 Відповісти
До кінця каденції казатиме що це переміга переміжная.
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23.06.2022 22:00 Відповісти
То й нехай, але ми ще живі, а деякі з нас -- вже ні. Відповідати доведеться.
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23.06.2022 22:11 Відповісти
Далі виконання 7 умов, висунутих Європейською комісією до України, після цього переговори щодо вступу.
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23.06.2022 22:04 Відповісти
Виконаннч ким?
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23.06.2022 22:06 Відповісти
відосік-бенефіс клована!
він всім с 20 лютого все так і казав - і кацапня не нападе і Україна буде мати кандидатсво - от шашличком рота побалуємо і все буде.
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23.06.2022 21:56 Відповісти
О, вилізло піаритись.
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23.06.2022 21:56 Відповісти
О, великий боневтік, це тільки твоя заслуга. Виключно. Як визнання твого таланту музиканта.
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23.06.2022 22:00 Відповісти
Хороший результат , очень нужньій . Можем , когда хотим и стараемся ! 🇺🇦
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23.06.2022 22:01 Відповісти
Понеслась пи**да по кочках. А я за нього ще голосувати зібрався.
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23.06.2022 22:01 Відповісти
За то шо не втік?
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23.06.2022 23:08 Відповісти
Дякуюемо ! Без вашего керiвництва цього не сталося
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23.06.2022 22:03 Відповісти
З зеленим лайном нас нікуди не візмуть.... антикорупційного прокурора і досі не призначив.
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23.06.2022 22:19 Відповісти
Цікаво почути і побачити радість Бені
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23.06.2022 22:26 Відповісти
Молодець. Петя не зміг а цей зробив.
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23.06.2022 22:37 Відповісти
Ета шутка юмара?
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23.06.2022 23:01 Відповісти
Це константація факттів
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24.06.2022 07:06 Відповісти
ЗСУ перш за все треба треба подякувати!

Героям слава!

І смерть москалям!
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23.06.2022 22:38 Відповісти
как такое может чтото командовать? После стольких *******. Баканов и Ермак на месте? Угадайте кто главный предатель
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23.06.2022 22:44 Відповісти
Цапидло, не смерди тут.
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23.06.2022 23:04 Відповісти
Чесно кажучи зараз умовний статус кандидата в ЄС для України потрібний, як "мертвому припарка". Без НАТО Україні не буде спокою, Рашка буде воювати весь час. А у такій країні вціліла економіка буде працювати на армію, інвестицій не буде, а бюджет дотаційний і залежний від західної допомоги.
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23.06.2022 23:20 Відповісти
Після кожного втручання Зеленського ситуація стабільно погіршується. Він продовжує виконувати роль ведучого свого Кварталу і дурити невибагливих жінок, які вважають його секс-символом.
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24.06.2022 08:36 Відповісти
Так, тільки тепер не просріть цей момент, а робіть щось для повноцінного членства
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24.06.2022 09:40 Відповісти
Оманське херло,всьому шоблуйоблу каламоя місце на шибениці.....досить здавати Україну!
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24.06.2022 09:47 Відповісти
Главная ценность - это суровые еврокомиссары в пыльных шлемах, которые склонятся над Украиной и будут тыкать нас мордой в невыполненные обязательства!
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24.06.2022 10:18 Відповісти
Остогидли ці імітації,неосяжні потуги ні про що а , насправді ,саботаж европейському вектору і знищення УКРАЇНИ оманськими кнурами в угоду кремлівської мафії
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24.06.2022 10:50 Відповісти
Де "АЗОВЦІ",чому з Маріуполя напередодні втекли поліція,сбу а воєнкомати 24 лютого ,взагалі ,не працювали ? Чому верещуки ,арахамії,бєні,хєрло.... ще не повішані за коси або за ноги на стовпах?
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24.06.2022 10:55 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі"

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25.06.2022 23:01 Відповісти
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26.06.2022 14:12 Відповісти
На фронтах гине Цвіт Нації а цей .... продовжує піаритися і знімати нескінченні монологи та відосіки про обіцянку якогось міфічного "кандидатства" в міфічне ЄС, що тріщить по швах і від якого невдовзі може не залишитися мокрого місця. Так Зеленський "відбуває номер" в ролі Президента України
І ще довго те вислуховуватимемо! Хто пам"ятає - "дєди" в совдепівській армії перед дембелем ходили і рявкали - "День прошел! И *** с ним!" Так і Зеленський. З тою різницею, що "дєди" не косили від армії.
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26.06.2022 16:39 Відповісти
 
 