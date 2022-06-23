Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС, - Зеленський про рішення лідерів Євросоюзу надати Україні статус країни-кандидата. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейської ради надати Україні статус країни-кандидата в ЄС, назвавши це унікальним та історичним моментом у відносинах України та ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС. Вдячний президентам Євроради Шарлю Мішелю та Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", - зазначив Зеленський.

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