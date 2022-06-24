Бійці батальйону "Свобода" за добу знищили танк, три бронемашини та чотири взводи ворожої піхоти. ВIДЕО

За минулу добу силами бійців батальйону "Свобода" було знищено 3 одиниці бронетехніки, танк та близько чотирьох взводів ворожої піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, батальйон "Свобода" у складі Національної гвардії воює з окупантами у східній операційній зоні.

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