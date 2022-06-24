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Бійці батальйону "Свобода" за добу знищили танк, три бронемашини та чотири взводи ворожої піхоти. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

За минулу добу силами бійців батальйону "Свобода" було знищено 3 одиниці бронетехніки, танк та близько чотирьох взводів ворожої піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, батальйон "Свобода" у складі Національної гвардії воює з окупантами у східній операційній зоні.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+25
Люте Каченя
@74Fraza
·
23 черв.
Кажуть, що надійшла нова сільгосптехніка. І посієм і пожнем
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24.06.2022 10:11
+23
Честь і хвала нашим славним та мужнім Воінам 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼

Бійці батальйону ,, Свобода" - Ви Герої !!
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24.06.2022 10:01
+11
Слава ЗСУ!!!
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24.06.2022 10:02
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Честь і хвала нашим славним та мужнім Воінам 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼

Бійці батальйону ,, Свобода" - Ви Герої !!
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24.06.2022 10:01 Відповісти
Це мої для волонтерської допомоги. Племінник там.
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24.06.2022 10:02 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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24.06.2022 10:02 Відповісти
Это вам не гроши по карман тырить
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24.06.2022 10:07 Відповісти
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24.06.2022 10:07 Відповісти
Люте Каченя
@74Fraza
·
23 черв.
Кажуть, що надійшла нова сільгосптехніка. І посієм і пожнем
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24.06.2022 10:11 Відповісти
Цікаво що техніка все в одному - і транспорт і заряджаюча і пускова і командний пункт. Для наших градів/смерчів треба додатково принаймні транспортно-заряджаючу
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24.06.2022 11:40 Відповісти
Техніка хороша, але має працювати по специфічним цілям, так що з Богом...
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24.06.2022 14:17 Відповісти
Це майбутнє України, якщо ви й далі будете обирати собі владу дегенератів та пройдисвітів,нічого не зміниться,у вас був шанс обрати Кошулинського,але але але...
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24.06.2022 10:29 Відповісти
И одного чмоню, который ховался за парканом
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24.06.2022 10:30 Відповісти
Тягнибока давно не чути, певне там цей "свободівець" воює, бо останнім часом його телевізійні "бої" відбувались на медведчуковсько- мураєвських каналах з Порохом.
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24.06.2022 10:31 Відповісти
А ти де воюєш шмонька?
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24.06.2022 10:37 Відповісти
А ти де зараз воюєш ?
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24.06.2022 10:46 Відповісти
Aziz Samirov

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:23.06.2022 - які питання у шановного панства?
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24.06.2022 21:25 Відповісти
Bodalux, заткнись урод, Я голосовал за Кошулинского..и на войне с 15 года..и как всякое шоколадно- зеленое гнобило националистов прекрасно знаю..а теперь Герои..как умирать за Украину- националисты Герои, как голосовать, так нет..Зеленый с Шоколадом националисты оказалась..тьфу
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24.06.2022 10:52 Відповісти
Ти можеш хоч на п**ос перетворитися, але Тягнибок працює в інтересах кацапстану. Це було відомо ще до 2014 року. Згадай скандал з Луганською "Свободою". Тоді керівник обл.організації вийшов з "Свободи" , обвинувачуючи Тягнибока у прямій співпраці з ФСБ.
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24.06.2022 13:21 Відповісти
орк перегрелся от солнечной ванны...
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24.06.2022 10:49 Відповісти
мальчик в трусиках
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24.06.2022 14:44 Відповісти
Свободу не спинити ! Слава Героям України !
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26.06.2022 14:09 Відповісти
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26.06.2022 14:10 Відповісти
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26.06.2022 14:12 Відповісти
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26.06.2022 14:13 Відповісти
 
 