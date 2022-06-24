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Бійці батальйону "Свобода" за добу знищили танк, три бронемашини та чотири взводи ворожої піхоти. ВIДЕО
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За минулу добу силами бійців батальйону "Свобода" було знищено 3 одиниці бронетехніки, танк та близько чотирьох взводів ворожої піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, батальйон "Свобода" у складі Національної гвардії воює з окупантами у східній операційній зоні.
Топ коментарі
+25 Ksenia VB
показати весь коментар24.06.2022 10:11
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+11 Пан Перець
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Бійці батальйону ,, Свобода" - Ви Герої !!
@74Fraza
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23 черв.
Кажуть, що надійшла нова сільгосптехніка. І посієм і пожнем
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Реєстрація:23.06.2022 - які питання у шановного панства?