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війна (56233) Азовсталь (386) вертоліт (708)

"На борту було 20 поранених. Ракета ПЗРК влучила у лівий двигун. Нам поталанило - вона не вибухнула", - пілот українського МІ-8, що літав на "Азовсталь". ВIДЕО

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Завдяки українським пілотам з оточеної "Азовсталі" було евакуйовано понад сто тяжкопоранених оборонців Маріуполя та доставлено чимало потрібних для знищення окупантів вантажів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з них - Євген, розповів про деякі деталі цієї спеціальної операції.

"Це була спеціальна операція під керівництвом ГУР... Всі розуміли завдання і ризик, але розуміли і те, для чого це робиться - там були люди, яким були потрібні ліки і у яких не було можливості отримати елементарної допомоги. Допомоги потребували сотні людей...  Маршрут - приблизно 160 кілометрів і більша його частина - над територією, що була зайнята ворогом... Всі вертольоти, які туди літали - діставалися кінцевої точки - доставляли вантаж. На зворотньому шляху були випадки, коли ворог атакував вертольоти. Летіли уночі, на надзвичайно низьких висотах в окулярах нічного бачення... Там був підготовлений майданчик - ми максимально швидко намагалися розвантажитися і завантажитися... Працювали у зоні враження трьох ворожих ЗРК... Все тривало близько десяти хвилин... Після злету , хвилини через три, ми попали в засаду. Вертольот обстріляли. Тоді не знали чим, але пізніше з'ясували - ракета ПЗРК потрапила у лівий двигун... Нам поталанило - ракета не здетонувала. Двигун просто вимкнувся. Це сталося на максимальній швидкості і на висоті близько трьох метрів над землею... Нас намагалися добити зенітними установками. Ми маневрували, випускали ловушки і в якийсь момент я подумав, що ми горимо і треба сідати. На борту було 20 поранених. Утім, прийняв рішення летіти, бо позаду стріляють", - розповідає Євген.

Відео Записки Пилота

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Політ українських гелікоптерів на заблоковану рашистами "Азовсталь": Унікальну спецоперацію часто доводилось проводити вночі. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+21
Ви справжні воїни та герої...
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24.06.2022 11:04
+9
на максимальній швидкості і на висоті близько трьох метрів над землею - це щось таке фантастичне, ніякі блокбастери з Голівуду і близько не стояли...
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24.06.2022 11:19
+8
"Приблизно о восьмій годині ранку, к 52 долітался у нас на сході не ранок а праздник
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24.06.2022 11:08
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Ви справжні воїни та герої...
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24.06.2022 11:04 Відповісти
Интервью с пилотом подбитого вертолёта
https://www.youtube.com/watch?v=4oUfpDYwC5Q&t=6s
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24.06.2022 11:06 Відповісти
"Приблизно о восьмій годині ранку, к 52 долітался у нас на сході не ранок а праздник
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24.06.2022 11:08 Відповісти
пригоди - подвиги, подяка нашим пілотам-героям. чекаю розширеної версії розповіді.
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24.06.2022 11:12 Відповісти
Зайдіть на ю-туб канал "записки пилота" там знайдете.
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24.06.2022 11:23 Відповісти
на максимальній швидкості і на висоті близько трьох метрів над землею - це щось таке фантастичне, ніякі блокбастери з Голівуду і близько не стояли...
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24.06.2022 11:19 Відповісти
Васильєв на цензорі.... прикольно.
Захисники справжні Герої!
Слава Захистникам України!
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24.06.2022 11:22 Відповісти
Это уже запредельный героизм. Фактически они играли в "русскую рулетку" с полным барабаном. Но произошла осечка.
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24.06.2022 11:30 Відповісти
орки ж таки збили тоді один з пораненими. і ще одного але під питанням
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24.06.2022 11:46 Відповісти
Пилотам честь и хвала! А шо Азовцы? Всё? Благополучно продали их кацапам и быстренько забыли? Ни ве стей, ни новостей. Хай гниют на рашке? Кто сейчас занимается Азовцами?
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24.06.2022 12:27 Відповісти
 
 