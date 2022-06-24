На Дніпрі створили дивізіон катерів, щоб боронити Київ. ВIДЕО

Дивізіон сформовано на півночі Дніпра. Зараз він виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва. В перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів.

Про це вповідомляє телерадіостудія Міноборони "Бриз", передає Цензор.НЕТ.

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"За ініціативи командувача Сухопутних військ нами було сформовано спільний дивізіон військових катерів на півночі Дніпра для забезпечення підтримки сухопутних військ на прирічкових операційних районах", - повідомив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

За його словами, сформований дивізіон зараз виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підрозділів, які діють біля Дніпра.

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Неїжпапа додав, що в перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складатиметься з кількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах. Флотилія буде створена як шляхом будівництва нових катерів, так і допомогою від партнерів України, сказав командувач ВМС.