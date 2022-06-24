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На Дніпрі створили дивізіон катерів, щоб боронити Київ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дивізіон сформовано на півночі Дніпра. Зараз він виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва. В перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів.

Про це вповідомляє телерадіостудія Міноборони "Бриз", передає Цензор.НЕТ.

"За ініціативи командувача Сухопутних військ нами було сформовано спільний дивізіон військових катерів на півночі Дніпра для забезпечення підтримки сухопутних військ на прирічкових операційних районах", - повідомив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

За його словами, сформований дивізіон зараз виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підрозділів, які діють біля Дніпра.

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Неїжпапа додав, що в перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складатиметься з кількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах. Флотилія буде створена як шляхом будівництва нових катерів, так і допомогою від партнерів України, сказав командувач ВМС.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Дурость какая то очередная. Зачем деньги выкидывать?
Наш флот хоть один раз выстрелил из пушки в сторону врага за все время войны?!
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24.06.2022 11:15
+17
Дуже сумно дивитися на весь цей "дивізіон".
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24.06.2022 11:23
+14
Це саме рівень адмірала Неїжпапи. Після затоплення "Сагайдачного" ловитиме карасів з корми у вільний від вахт і робіт час.
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24.06.2022 11:23
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Дурость какая то очередная. Зачем деньги выкидывать?
Наш флот хоть один раз выстрелил из пушки в сторону врага за все время войны?!
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24.06.2022 11:15 Відповісти
нашим військовим видніше, що зараз треба робити.
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24.06.2022 11:50 Відповісти
цікаво на чому грунтується твоя заява - звідки ти знаеш що то саме мародери а не військові?
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24.06.2022 13:31 Відповісти
Так впевнено розповідаєш про розкрадання бюджету (( сам регіональчик чи зелебидло що зумів за кордон здриснути ? ((
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24.06.2022 13:47 Відповісти
та пусть будет. я так понимаю они просто взяли какие то старые катера и буксиры, перекрасили и поставили пулеметы. так что денег вряд ли много пошло. а для переправы небольших групп разведки, малых десантов в тыл врага и поддержки их действий стрелковым оружием, может даже небольших ударов по прибрежным объектам инфраструктуры эти катера пригодятся.
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24.06.2022 12:55 Відповісти
Пішов на ***!
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24.06.2022 13:32 Відповісти
О, іванофф вирішив своє смердяче слово висрати. "значіт харошиє сапагі, нада брать" (С) Між іншим, створюють флотилію і на Дунаї. Це вельми добра справа - створення таких військових з'єднань. При совку була навіть військова Прип'ятьська флотилія. От була би вона сьогодні - картопляники добряче почухали б лоба - нападати, чи ні.
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24.06.2022 20:28 Відповісти
Дурість у іншому - навіщо ці катери у Києві , вже як і є у них нині потреба , то десь у районі Запоріжжя ((
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25.06.2022 01:03 Відповісти
А ти "в курсі", що головний удар по Гостомелю був нанесений через Дніпро? Велика група ударних вертольотів та транспортно-десантних пройшла з Білорусі (Нижні Жари) вздовж фарватеру Дніпра на мінімальній висоті і десь під Сухолуччям повернула на захід Ні візуально ні якимось іншим способом їх засікти неможливо було - там береги лісом вкриті і населення практично нема - "зона відчуження" (Я там до війни рибалив постійно - тому знаю про що кажу) А якби там були катери з РЛС, ДШК (чи "ЗУшками" і, (на додачу) з "Іглами", то цього-б не сталося
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25.06.2022 10:02 Відповісти
Очень не хватало водного прикрытия в битве за Киев. Так что, надо. И штаты еще 18 спецкатеров выделили. Днепр большой. Плюс Дунай.
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25.06.2022 22:38 Відповісти
коли вже Харків боронити почнете ?
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24.06.2022 11:16 Відповісти
Смішний ти будеш коли виростеш. Чи може ти щось куриш?
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24.06.2022 11:22 Відповісти
ну а поки шо чучелом виставив себе ти ... чи може ти шось бухаешь ?
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24.06.2022 11:31 Відповісти
Вам накуреним ідіотам завжди щось ввижається
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24.06.2022 12:25 Відповісти
На базе Киевского Крейсерского яхтклуба??
я бы пошёл в яхтенные войска.
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24.06.2022 11:19 Відповісти
Тепер бракам може прилетіти з Браунінга М2.
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24.06.2022 11:20 Відповісти
На Лопані щось нічого не створили, щоб боронити Харків. Може там нічого й не пройде, але
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24.06.2022 11:21 Відповісти
Це саме рівень адмірала Неїжпапи. Після затоплення "Сагайдачного" ловитиме карасів з корми у вільний від вахт і робіт час.
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24.06.2022 11:23 Відповісти
Дуже сумно дивитися на весь цей "дивізіон".
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24.06.2022 11:23 Відповісти
ну не знаю, наші моряки або в полон здаються разом з кораблями-катерами, або свої кораблі топлять без єдиного пострілу - суцільна ганьба та витрачання грошей.

Якщо вони будуть підкорятися героїчним сухопутним силам, нехай навіть авіації то норм, а так ну його нах.
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24.06.2022 11:24 Відповісти
Ваші бичків годують біля Зміїного.
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24.06.2022 11:27 Відповісти
русня годує бичків завдяки сухопутним силам та авіації - Жодний русявий катер чи корабель за 9 років війни не був потоплений ВМС.

Тому ВМС повинні бути розформовані, а плавзасоби передані сухопутним силам-екіпажі повністю поміняти.
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24.06.2022 11:38 Відповісти
"Нептуны" в составе ВМС.
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24.06.2022 11:44 Відповісти
Нептуни на суші, а не на воді і все одно в цьому випадку комусь вони номінально приписані.

Ми говоримо про бої на воді - вода, тільники, повний вперед, капітани та адмірали, щогли, шлюпки, відсіки, БЧ1,2,3. Ось це все
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24.06.2022 11:51 Відповісти
флот очень дорогая штука. немногие себе могут его позволить. украина ж заказала у турции 4 новых корвета "Ада", ракетные катера у британцев. но после начала полномасштабной войны это сейчас неактуально
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24.06.2022 12:58 Відповісти
Цей дивізіон повинен був в Маріуполі, Бердянськ, як і розумне ППО. Наразі Лисичанськ ********, а вони бункер зе модернизують. Люди в Україні мають однакові права і на життя також. Перекиньте бригади на Донбас,досить елітним військам бандити бити в столиці
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24.06.2022 11:26 Відповісти
В вас чувствуется полковничья хватка. Минимум, бригадой командовать. Шашки наголо!
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25.06.2022 22:40 Відповісти
Люди , зрозумійте , якщо окупанти , не дай Бог, захоплять столицю ,
то всій Україні наступить триндець , тому шипіть собі під ніс змііним ядом і не озвучуйте всяку бредятину , тому що і Харків і Донецьк і інші
міста нашоі краіни захищають наші воіни , та на жаль ,
багато з них гинуть !
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24.06.2022 12:50 Відповісти
Уяви що Київ теж наші воїни захищають , а не ти своїми коментарями на Цензорі ! А щодо триндеця , то як захоплять південь - ****@ усім буде , і столиці також бо столицею чого тоді Київ буде ? Так що заспокоюйся житель столиці , у разі чого - столицю можна до Харкова перенести , його точно ніхто не захопить , харків'яни не дадуть !
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25.06.2022 01:09 Відповісти
От і добре...
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24.06.2022 13:47 Відповісти
розпил грошей. Та флотилія знищується зі старого радянського РПГ-7 одним пострілом. На фронті не хватає тепловізорів, простих БПЛА для коригування артилерії, а вони дніпровську флотилію..
До речі де чорноморська, катери Ісланд з США. Мовчу за безславно потоплений флагман Гетьман Сагайдачний....
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24.06.2022 13:52 Відповісти
Эта флотилия из мобилизованных плавсредств. Не там зраду ищете.
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25.06.2022 23:15 Відповісти
невпевнений в ефективності цїєї зброї, не розумію завдань які вони можуть виконувати. Хіба тільки браконьєрів кошмарити
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24.06.2022 14:00 Відповісти
Як не розумієте? Це ж скільки соляри і інших цінних речей можна списать!!!
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24.06.2022 15:12 Відповісти
Вот такой дивизион надо в Николаев и с ПНВ
и в засаду, шоб диверов валить - есть несколько мест на Южном Буге где можно спокойно устраивать засады.
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24.06.2022 18:32 Відповісти
ЩЕ НЕОБХІДНІ КАТЕРИ З РАКЕТАМИ МАЛОЇ ДАЛЬНОСТІ !!! ПО ВСЬОМУ ДНІПРУ !!!
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24.06.2022 19:47 Відповісти
 
 