На Дніпрі створили дивізіон катерів, щоб боронити Київ. ВIДЕО
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Дивізіон сформовано на півночі Дніпра. Зараз він виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва. В перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів.
Про це вповідомляє телерадіостудія Міноборони "Бриз", передає Цензор.НЕТ.
"За ініціативи командувача Сухопутних військ нами було сформовано спільний дивізіон військових катерів на півночі Дніпра для забезпечення підтримки сухопутних військ на прирічкових операційних районах", - повідомив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.
За його словами, сформований дивізіон зараз виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підрозділів, які діють біля Дніпра.
Неїжпапа додав, що в перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складатиметься з кількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах. Флотилія буде створена як шляхом будівництва нових катерів, так і допомогою від партнерів України, сказав командувач ВМС.
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Наш флот хоть один раз выстрелил из пушки в сторону врага за все время войны?!
я бы пошёл в яхтенные войска.
Якщо вони будуть підкорятися героїчним сухопутним силам, нехай навіть авіації то норм, а так ну його нах.
Тому ВМС повинні бути розформовані, а плавзасоби передані сухопутним силам-екіпажі повністю поміняти.
Ми говоримо про бої на воді - вода, тільники, повний вперед, капітани та адмірали, щогли, шлюпки, відсіки, БЧ1,2,3. Ось це все
то всій Україні наступить триндець , тому шипіть собі під ніс змііним ядом і не озвучуйте всяку бредятину , тому що і Харків і Донецьк і інші
міста нашоі краіни захищають наші воіни , та на жаль ,
багато з них гинуть !
До речі де чорноморська, катери Ісланд з США. Мовчу за безславно потоплений флагман Гетьман Сагайдачний....
и в засаду, шоб диверов валить - есть несколько мест на Южном Буге где можно спокойно устраивать засады.