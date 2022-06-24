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Системи HIMARS вже нищать російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ракетні системи залпового вогню HIMARS вже нищать російських окупантів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У мережі з'явилися перші кадри бойового застосування ракетної артилерійської системи підвищеної мобільності HIMARS, яка змонтована на колісному шасі.
Топ коментарі
+95 Urs
показати весь коментар24.06.2022 11:44
+45 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.06.2022 11:44
+34 Анатолій Мих
показати весь коментар24.06.2022 11:53
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Будь ласка, зачекайте...
А там и штурм Вильнюса. А потом героическая оборона Минска.
«Беларусы. Если вы проиграете, то Украина будет окружена вашим новым Союзным государством с трех сторон. И это очень ухудшит положение. Не только наше. Но и ваше.
Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь станет частью новой Империи - вы будете служить в её армии. Если вы будете служить в её армии - нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?
Осознайте главное. Нет вопроса "мирный протест" или "не мирный протест". Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске. С Лукашенко. Сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине. И уже в самом ближайшем будущем. Поверьте.
В новой союзной армии вы тоже станете оккупантами. Мы тоже окажемся по разные стороны баррикад. И нам придётся стрелять в вас.
Вы это-то хоть понимаете?»
Полтора года назад написано. Пламенный привет всем вашим колесниковым с сердечками, нобелевским лауреатам с ботиночками на лавочках, франакам, протасевичам, тихановским и прочей розовой инфантильной *******, которая сделала все, чтобы вы, не дай бог, не снесли усатого фюрера, когда такой шанс еще был.
А вас предупреждали.
Ваш Дед.
Вообще, Литва, конечно, сейчас сильно подняла ставки. Путин практически загнан в угол. А отступать он не умеет.
Собственно, есть только три варианта.
- Путин думает, что НАТО станет воевать за Балтику и, понимая, всю бесперспективность такой войны, отказывается от нападения.
- Путин думает, что НАТО не станет воевать за Балтику, проглотит, как раньше Гданьск, и начинает войну.
- Путин думает, что НАТО станет воевать за Балтику, да и ***** уже, мы попадем в рай, а они все сдохнут, и начинает войну.
Два к одному. Если бы у меня был тотализатор, даже не знаю, на что я принимал бы ставки.
Мммм, все такое интересное.
Британцы заявляют, что Сувалковский коридор сейчас является самым опасным местом в Европе. Что ж. Согласен с британскими Вангами. Начало Третьей мировой я сейчас расцениваю, как весьма вероятное.
Эстония говорит, что русские уже отработали учения с нанесением ракетных ударов по Балтии.
Ну, по крайней мере, закончится все быстрее. Не за десятилетия уже, а за годы. Цена, правда, будет совсем другой. Вместо десятков тысяч смертей - миллионы.
Но точка будет поставлена окончательная.
«Абрамсы» на Красной площади будут неизбежны.
Я-то, походу, не доживу уже. Но если кто останется после этой охоты, вы там фоточку мою на броню поставьте. И щелкните.
Если Красная площадь тоже останется, конечно.
Как и Москва.
А.Бабченко
Сразу вспомнил крейцер Мацква и мульты бывают пророческими...
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
https://www.youtube.com/watch?v=hRAzuuQaaZY
Художник Шишкин: "Обгоревшие мишки в украинском лесу".
213 х 139 холст, масло Лаврушинский переулок д.10, Зал 25.
І як тихо, акуратно працюють... але при цьому відчувається, що там, куди вони прилетять, з орків тіко кишки шваркнуть 💥💥💥💥💥💥💥💥💥