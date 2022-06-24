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Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів "ДНР" та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Колишній народний депутат України Валерій Горбатов на початку двохтисячних очолював Раду Міністрів АР Крим. Після окупації півострова він продовжував здійснювати там бізнес-діяльність та сплачував податки загарбникам.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

"Колаборант має тісні зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову", - йдеться у повідомленні.

Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 01

Також, на думку слідчих, Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", що працюють на тимчасово окупованій території України та сплачують там податки, які йдуть на фінансування тероризму.

Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 02

Горбатов втік з Києва на окуповані території перед початком повномасштабної агресії.

В рамках розслідування проти Горбатова працівники ДБР обшукали 6 приміщень. В одному з них знайшли понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Частина колекції знаходилась у "таємних кімнатах". Артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя. Слідчі знайшл скіфські мечі, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів.

Справу розслідують за статтями про фінансування тероризму та виправдовування агресії РФ. Горбатову загрожує до 10 років за ґратами.

Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 03
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 04
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 05
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 06
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 07
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 08
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 09
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 10
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 11
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 12
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 13
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 14
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 15
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 16
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 17
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 18
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 19
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 20
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 21
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 22
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 23
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 24
Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів ДНР та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР 25

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
в нас в музеях немає стільки артефактів, як цей виродок накрав.
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24.06.2022 12:36
+9
Після окупації півострова він продовжував здійснювати там бізнес-діяльність та сплачував податки загарбникам. Колаборант має тісні зв'язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову". Горбатов втік з Києва на окуповані території перед початком повномасштабної агресії. Типа сбу ничего не знало.
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24.06.2022 12:50
+8
Це звичайно у них "на часі", але що у нас під час війни тільки не розслідують, та все, крім зрадницької і корупційної діяльності зеленої влади. Піраміда влади на вершині якої комфортно сидить і очолює Зеленський недоторкана і недосяжна для українського правосуддя(
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24.06.2022 12:37
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в нас в музеях немає стільки артефактів, як цей виродок накрав.
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24.06.2022 12:36 Відповісти
статья за финансирование терроризма --до 10 лет,ОХЕРЕННО МНОГО,ОНО должно лет двадцать на рудниках вкалывать
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24.06.2022 13:49 Відповісти
Пропоную Горбатого нагородити! 😊 За зберкження української квльтурнох спадщини від вивезення в кацапстан. Посмертно! 😊 Жарти жартами, а якби не цей "голубой ворішка", то всі ці речі з Криму поїхали б в кацапію. Правда в цьому заслуги Горбатого немає. Просто так вийшло. 😊Попри його бажання. Господь на боці України.
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24.06.2022 13:53 Відповісти
Це звичайно у них "на часі", але що у нас під час війни тільки не розслідують, та все, крім зрадницької і корупційної діяльності зеленої влади. Піраміда влади на вершині якої комфортно сидить і очолює Зеленський недоторкана і недосяжна для українського правосуддя(
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24.06.2022 12:37 Відповісти
хто ті строки вигадує? тут не 10, а пожиттєве
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24.06.2022 12:37 Відповісти
Кримінальний кодекс України
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24.06.2022 12:45 Відповісти
Тупий смердючий смертний нахрена все це тобі..............................?
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24.06.2022 12:41 Відповісти
Та просто орки "бартером" зраду оплачували.
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24.06.2022 12:50 Відповісти
Горбатова магіла ісправіт...
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24.06.2022 12:44 Відповісти
Типовий Краматорськ
@KramZrada
·
2 год
Сєвєродонецьк як пишуть втрачений,бо немає смислу утримувати. Далі що Краматорськ?
Бо обстріли Слав'янська,Дружківки,Константинівки, Краматорську були усю ніч і все ближче та потужніше!
Але в інфополі все зайнято байрактарами,шкарпетками та іншим,бо це нікого не хвилює???
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24.06.2022 12:45 Відповісти
да жарко зараз но за краматорск забудь - видержем кацапов тут не буде
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24.06.2022 13:28 Відповісти
Після окупації півострова він продовжував здійснювати там бізнес-діяльність та сплачував податки загарбникам. Колаборант має тісні зв'язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову". Горбатов втік з Києва на окуповані території перед початком повномасштабної агресії. Типа сбу ничего не знало.
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24.06.2022 12:50 Відповісти
А вот Мецгер, который в своём банке на журналистов напал, тоже финансировал ОРДЛО. И ему за это ничё не было, даже поставили на какую-то должность, контролировать потоки. Или ето другое?
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24.06.2022 12:57 Відповісти
А теперь горбатый. В ввиду опасности банды, українці мають право захерячити цю падаль на місці.
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24.06.2022 12:57 Відповісти
Тобто викрадав із Криму в Київ?

Дивно все це. До ДБР після клістронів та Свинарчуків довіри взагалі немає.
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24.06.2022 12:59 Відповісти
Ну и швабру нардепу выдали ? или он как всегда вовремя помер ?
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24.06.2022 13:02 Відповісти
Потрібно не спортивною риболовлею займатися, а реально знищувати і «неваляти дурня».
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24.06.2022 13:02 Відповісти
Кацап та крадій це синоніми
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24.06.2022 13:03 Відповісти
Хм..Лейтенант Баканов ничего не знал про этого чёрта?
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24.06.2022 13:07 Відповісти
Цікаво, а якщо потрусити усіх керівників СБУ - знайдемо в декілька раз більші колекції?
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24.06.2022 13:42 Відповісти
не проблема....суд відпустить....
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24.06.2022 13:37 Відповісти
ДБР які вм круті . Дали втекти чортові , а тепер хвастаєте . Чим ? Тим , що ви нійхя не робили до війни . Я не здивуюся , якщо ви його кришували .
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24.06.2022 13:58 Відповісти
жах, це ж найцінніши раритети, а їх у пластикову коробку, перекладаючи картоном..., де там працівники музеїв, що вони собі мовчать...
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24.06.2022 14:04 Відповісти
Горбатово-могила исправит.
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24.06.2022 14:22 Відповісти
Я казав і буду казати доки спецпризначенці не будуть це лайно знищувати фізично діла не буде.Також потрібно конфісковувати все майно родин.
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24.06.2022 14:47 Відповісти
Я не понял. Он выкрал из музеев оккупированного Крыма это? И сейчас оно на подконтрольной территории? Так ему нужно дать минимум орден "За заслуги"
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24.06.2022 14:51 Відповісти
Ідеально - дати орден та посадити на 10 - саме те!
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24.06.2022 16:27 Відповісти
Принаймні Апулія і дещо з бронзи ліве, дещо зі зброї, сувеніри.
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24.06.2022 14:58 Відповісти
Головне щоб речових доказів(де вони там зберігаються)не стало значно менше.
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24.06.2022 20:14 Відповісти
 
 