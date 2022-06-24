Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів "ДНР" та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишній народний депутат України Валерій Горбатов на початку двохтисячних очолював Раду Міністрів АР Крим. Після окупації півострова він продовжував здійснювати там бізнес-діяльність та сплачував податки загарбникам.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

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Колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

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"Колаборант має тісні зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову", - йдеться у повідомленні.

Також, на думку слідчих, Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", що працюють на тимчасово окупованій території України та сплачують там податки, які йдуть на фінансування тероризму.

Горбатов втік з Києва на окуповані території перед початком повномасштабної агресії.

В рамках розслідування проти Горбатова працівники ДБР обшукали 6 приміщень. В одному з них знайшли понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Частина колекції знаходилась у "таємних кімнатах". Артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя. Слідчі знайшл скіфські мечі, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів.

Справу розслідують за статтями про фінансування тероризму та виправдовування агресії РФ. Горбатову загрожує до 10 років за ґратами.













































