Євросоюз та НАТО збирають сучасну коаліцію для війни з РФ, - Лавров. ВIДЕО
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Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) і Євросоюз нібито збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком, для війни з РФ.
Про це він заявив під час візиту до Азербайджану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість Євросоюзу якимось чином розсмокчеться чи зміниться в доступній для огляду, а якщо чесно, у довгостроковій перспективі", - запевняє він.
За його словами, цей шлях обрали європейці.
"Ось зараз також, у тому числі, і Євросоюз разом із НАТО збирають таку вже сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком, війни з Російською Федерацією", - додає Лавров.
При цьому глава МЗС РФ заявив, що Москва далі стежитиме за ситуацією та діями ЄС і НАТО.
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а щодо цього кацапського ******** так то скотиняка)
смерть Лаврову!!!
вот чем там Буданов занимается? Может пора Лаврова в лифт посадить на тот свет? Бурба точно бы это сделал
Коаліція Рамштайн проводить спецоперацію по дератизації, де*уйлизації, демілітаризації, денуклеаризації параші.
Спецоперація проходить строго за планом і графіком!
Усі заявлені цілі будуть досягнуті!
Раші *****!
кацапи то тварини
Пора або лікуватися або башкою об стінку пару раз і попустить
Але то тільки в руцьких казках іванушка дурачок в дупу дракона покричав, помахав мечем, а звідти принцеса вилізла... з того ж матеріалу і пів царства впридачу (з того ж матеріалу).
Тільки світова спецоперація по усуненню керівництва ОЗГ яке керує парашією та маркерне руйнування інфраструктури в орківських містах (треба було на вчора) припинить активність окупантів.
Маж сраку під клізьму, коняка гавноїдна...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Эрефия должна быть разделена на множество народных республик...
а спецоперацію!
Объявил войну всему миру ,и быстро сдался .