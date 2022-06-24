Євросоюз та НАТО збирають сучасну коаліцію для війни з РФ, - Лавров. ВIДЕО

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) і Євросоюз нібито збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком, для війни з РФ.

Про це він заявив під час візиту до Азербайджану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість Євросоюзу якимось чином розсмокчеться чи зміниться в доступній для огляду, а якщо чесно, у довгостроковій перспективі", - запевняє він.

За його словами, цей шлях обрали європейці.

"Ось зараз також, у тому числі, і Євросоюз разом із НАТО збирають таку вже сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком, війни з Російською Федерацією", - додає Лавров.

При цьому глава МЗС РФ заявив, що Москва далі стежитиме за ситуацією та діями ЄС і НАТО.

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