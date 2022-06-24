Журналіст-доброволець Вергун на передовій: "Твій дім не обмежується твоєю квартирою, твій дім - вся Україна". ВIДЕО

Боєць Печерського батальйону тероборони Києва та журналіст порталу UBR Денис Вергун боронив від окупантів Сєверодонецьк, а сьогодні уночі за наказом командування разом зі своїм підрозділом вийшов з міста.

Про свій шлях на війну та мотивацію Денис розповів головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

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