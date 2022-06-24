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Кім про необхідність евакуюватись з Миколаєва: "Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає". ВIДЕО
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Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заперечив необхідність термінової евакуації з Миколаєва.
Про це чиновник написав у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже зранку було п'ять дзвінків про начебто термінову евакуацію з Миколаєва. Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він, як і раніше, рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси.
Нічого не змінилося. Навпаки ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає", - пояснив Кім.
Нагадаємо, мер Миколаїва Олександр Сєнкевич рекомендує мешканцям міста евакуюватись через постійні обстріли з боку російських окупантів.
Топ коментарі
+13 Андрей Левый1
показати весь коментар24.06.2022 14:45
+12 Myko
показати весь коментар24.06.2022 15:07
+7 Игорь Билык
показати весь коментар24.06.2022 14:55
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Будь ласка, зачекайте...
"Причин эвакуироваться нет".
Тим більше, такі успіхи на фронті - щодня здаємо новий населений пункт на Донбасі...
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, впевнений, що не можна зупиняти війну зараз, «миру вже не буде». Треба йти до кінця «добивати ворога» і повертати всі окуповані території : Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим.
https://www.youtube.com/watch?v=0UToxyp1mjs&t=1s
Николаев не слушай зетварей. Бегите.
Украина уже сдана ***** зеленским.
Берегите себя и своих детей.
Пусть Бог убережет вас и Украину. Аминь!
Попитай, зесрань, що таке " причин для паники нет" у тих людей які втратили свої сім'ї, своїх дітей, батьків. І тільки тому, що влада заспокоювала "причин для парники нет. Это запад нагнетает".
Суки подоляцькі, хай цей весь жах, які перенесли люди, прийде вам у жахливих снах. Це в найкращому вигляді.
Краще не вилазьте, або одразу нах
А потом будут комментарии - все наши уже эвакуировались,те, кто остался, это сепары
Не помню у кого читал...кажись у Виктора Суворова или у Марка Солонина...
пока можно,пока принимают, сбережёте себя и свои семьи. "Без паники", а семьи свои попрятали!
Власть не может защитить вас, увы, такую выбрали. Надеюсь, от чумы зелёные твари сдохнут.
Лучше всего на машинах через Европу на Германию, здесь спокойно, не кваптесь.
Честно, здесь и напоят и накормят и оденут!