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війна (56233) Миколаїв (1336) Сєнкевич (220) Кім Віталій (452)

Кім про необхідність евакуюватись з Миколаєва: "Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заперечив необхідність термінової евакуації з Миколаєва.

Про це чиновник написав у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже зранку було п'ять дзвінків про начебто термінову евакуацію з Миколаєва. Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він, як і раніше, рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси.

Нічого не змінилося. Навпаки ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає", - пояснив Кім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ на Миколаївщині у наступ не йдуть, але постійно обстрілюють всі прифронтові громади, - голова ОВА Кім

Нагадаємо, мер Миколаїва Олександр Сєнкевич рекомендує мешканцям міста евакуюватись через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Это было понятно сразу, научитесь уже не вестись на фейки с красочными заголовками
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24.06.2022 14:45
+12
Цікаве інтерв'ю про оборону Миколаєва.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, впевнений, що не можна зупиняти війну зараз, «миру вже не буде». Треба йти до кінця «добивати ворога» і повертати всі окуповані території : Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим.
https://www.youtube.com/watch?v=0UToxyp1mjs&t=1s
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24.06.2022 15:07
+7
Отправь резюме, может ты тот самый.
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24.06.2022 14:55
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Это было понятно сразу, научитесь уже не вестись на фейки с красочными заголовками
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24.06.2022 14:45 Відповісти
Ракетных прилетов стало больше. Но с наземной точки зрения угрозы до конца боев на Востоке нет.
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24.06.2022 14:47 Відповісти
а как вы себе представляете окончание боев на Востоке?
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24.06.2022 15:18 Відповісти
Да какая разница как я себе представляю. Тут играет, как ***** представляет. И как наша оборона отработает. Для кацапов выход на админ границы Донецкой области предел возможного на этом этапе. Для ВСУ удержание основных городов. Месяцами/годами рашики атаковать не смогут. А уж тем более создавать более 1-2 ударных группировок и параллельно наступать где-то еще, кроме участка Изюм-Угледар.
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24.06.2022 15:23 Відповісти
Так и я о том же, ну вытеснят ВСУ на границы области, но от этого наша армия не перестанет существовать, соответственно рашики не смогут перекинуть много войск на юг
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24.06.2022 16:49 Відповісти
Почему? Перейдут к обороне в Донецкой области и перекинут 50 БТГР под Херсон. Они же так уже делали, когда ушли с севера. Тогда у них процесс занял до 3 недель.
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24.06.2022 21:04 Відповісти
Уявляю нашу перемогу, все стає на свої місця, депутати, генерали СБУ, судді та прокурори вертаються з закордону. Олігархи знову починають красти те що ще не вкрали і тут ракета з кацапстану по Верховні раді і далі живемо як жили.
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24.06.2022 16:01 Відповісти
Невже замість цього кіндерсюрприза не знайшлось більш фахової людини?
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24.06.2022 14:49 Відповісти
Отправь резюме, может ты тот самый.
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24.06.2022 14:55 Відповісти
Більш фахові міста та райони здавали. Тут ще питання, що краще.
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24.06.2022 14:59 Відповісти
Компетентні люди коментарів не дають, тільки Кім і Сєнкевич(мер міста) все кудкудахчуть - перший заспокоює, другий істерить.
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24.06.2022 14:52 Відповісти
Как раз они компетентны, а вот в отношении писателей по 1000 комментариев по всем темам, которые ничего не решают - это справедливо
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24.06.2022 14:58 Відповісти
Ну да, в любой момент может прилететь из РСЗО или арты, или крылатыми или баллистическими ракетами.
"Причин эвакуироваться нет".
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24.06.2022 14:54 Відповісти
Крылатыми может прилететь в любую точку Украины. Если есть возможность вывезти детей куда-то в Норвегию, то нужно пробовать.
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24.06.2022 14:58 Відповісти
В Николаев прилетает гораздо чаще, чем условный Львов, Ивано-Франковск, Винницу или Полтаву.
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24.06.2022 15:05 Відповісти
Крайние дней 10, да. Есть возможность, уезжайте. Мер говорит правильно. Но если денег йок, то путешествие во Львов будет не долгим.
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24.06.2022 15:16 Відповісти
Прочитай внимательно новость Хотя самому придумать содержание интересней и по своему творчески, тут не спорю)
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24.06.2022 15:00 Відповісти
Прилетить касетний снаряд, вб'є - хіба це причина евакуюватись?
Тим більше, такі успіхи на фронті - щодня здаємо новий населений пункт на Донбасі...
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24.06.2022 15:01 Відповісти
Зрадойпство по призванию?
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24.06.2022 15:25 Відповісти
все правильно, эвакуировать и интернировать людей нужно заблаговременно
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24.06.2022 15:04 Відповісти
Цікаве інтерв'ю про оборону Миколаєва.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, впевнений, що не можна зупиняти війну зараз, «миру вже не буде». Треба йти до кінця «добивати ворога» і повертати всі окуповані території : Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим.
https://www.youtube.com/watch?v=0UToxyp1mjs&t=1s
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24.06.2022 15:07 Відповісти
он ответит за гибель сотрудников когда он на работу ппж пришел?
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24.06.2022 15:14 Відповісти
і яким чином він відповідальний за дії кацапських ублюдків? чи потрібно було власноруч зупиняти ракету?
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24.06.2022 15:17 Відповісти
Тут сложно сказать. Орган гражданский, в большей мере. Расселить всех дошло не сразу.
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24.06.2022 15:18 Відповісти
Зеленский лично кричал, так же само как и Ким про Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь и другие города: сидите, все будет хорошо. И что? Десятки тысяч если не сотни украинцев. Изнасилованы и убиты женщины и дети.
Николаев не слушай зетварей. Бегите.
Украина уже сдана ***** зеленским.
Берегите себя и своих детей.
Пусть Бог убережет вас и Украину. Аминь!
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24.06.2022 15:16 Відповісти
Дописую с огромной скорбью страшное слово: десятки, сотни тысяч убитых украинцев
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24.06.2022 15:18 Відповісти
Эк вас ************. Прямо по кремлевской методичке оттараторили.
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24.06.2022 15:19 Відповісти
Не перекручуйте. Кім сказав: "Причин для паніки немає"
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24.06.2022 15:21 Відповісти
Так какого вы не смотались после 111 погибших? Вас же Зеленский еще в марте продал. Или потом купил, что бы продать дороже? Что-то не сходится в вашем конспекте. Не взлетает.
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24.06.2022 15:26 Відповісти
Это консерва кацапская, судя по всему.
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24.06.2022 15:36 Відповісти
Звідки 111? Загинула одна людина, більше 20 поранено.
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24.06.2022 15:41 Відповісти
Это про обстрел здания ОДА, видимо.
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24.06.2022 21:07 Відповісти
Якщо орки розхірачать мости, втікати буде просто пізно. Миколаїв стане пасткою для всіх мешканців. Зрозуміло, що краще поїхати на якийсь час, але час цей буде невизначений. Питання куди і як жити, на це відповіді влада не дає(
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24.06.2022 15:34 Відповісти
До речі, поки мешканці знаходяться в Миколаєві, то мають право на щомісячну допомогу від держави, але коли переїдуть в західні області, то відразу виплати припиняють (за виключенням тих, у кого помешкання пошкоджене/зруйноване).
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24.06.2022 15:36 Відповісти
То как я понимаю, все наоборот должно происходить. Внутренеперемешенные особы могут от государства и мировых организаций получать деньги, если они переехали с города где проходят боевые действия. А если они дома в самом Николаеве, то могут просить только в едопомоге у красного креста, но там не факт что дадут, только семьям бедным которые на учете или инвалиды.
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24.06.2022 16:09 Відповісти
Хтось мені тут намагається довести про" кремлевские методички".
Попитай, зесрань, що таке " причин для паники нет" у тих людей які втратили свої сім'ї, своїх дітей, батьків. І тільки тому, що влада заспокоювала "причин для парники нет. Это запад нагнетает".
Суки подоляцькі, хай цей весь жах, які перенесли люди, прийде вам у жахливих снах. Це в найкращому вигляді.
Краще не вилазьте, або одразу нах
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24.06.2022 15:35 Відповісти
Причин для паники нет

А потом будут комментарии - все наши уже эвакуировались,те, кто остался, это сепары
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24.06.2022 15:42 Відповісти
Гитлер всего за три месяца захватил территорию с населением 65 млн чел..
Не помню у кого читал...кажись у Виктора Суворова или у Марка Солонина...
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24.06.2022 16:11 Відповісти
За три месяца он захватил Бенилюкс и пол Франции. С принятием капитуляции и Дюнкерком для англичан.
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24.06.2022 21:09 Відповісти
Не слушайте никого, люди! Уезжайте все, куда можете. Лучше всего заграницу, через Молдавию,
пока можно,пока принимают, сбережёте себя и свои семьи. "Без паники", а семьи свои попрятали!
Власть не может защитить вас, увы, такую выбрали. Надеюсь, от чумы зелёные твари сдохнут.
Лучше всего на машинах через Европу на Германию, здесь спокойно, не кваптесь.
Честно, здесь и напоят и накормят и оденут!
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24.06.2022 17:40 Відповісти
Женщинам с детьми лучше. С больными пожилыми технически сложно. Но решаемо. Просто на данный момент паниковать не имеет смысла. Есть несколько (пару точно) месяцев на подготовку переезда.
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24.06.2022 21:12 Відповісти
слава Богу что Украина избавилась от таких идиотов как вы
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24.06.2022 22:48 Відповісти
Вот так, при помощи одной лишь камеры можно стать дважды орденоносцем, и при этом нихрена не делать. Знаю о чём говорю - николаевец.
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24.06.2022 18:51 Відповісти
 
 