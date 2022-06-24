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Окупанти розстріляли на порозі власного дому чемпіона СРСР та Європи з автомобільного багатоборства Анатолія Древаля. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Анатолій Древаль – чемпіон Європи та СРСР з автомобільного багатоборства, ветеран автомобільного спорту, талановитий механік і каскадер, загинув від рук рашистських окупантів. Зайди жили в його домі, спокійно переступаючи через тіло на порозі, а потім все підпалили. Донька місяць писала батькові листи, доки зрозуміла, що відповіді не дочекається. Приїхавши з табору біженців у Франції, поховала прах тата на Байковому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію однієї людини, що загинула під час окупації від рук загарбників розповів журналіст Сергій Меркулов у сюжеті, який опублікований на каналі "Народний" в YouTube.

"Рашисти вбили його за те, що коли вони вторглися до його подвір'я, й убили двох його собак, він вийшов до них із викруткою і почав матом їх лаяти та проганяти. Тато міг, в нього був досить різкий характер і він завжди говорив те, що думає. Росіяни вбили тата прямо біля дверей в будинок", – каже донька Древаля.

Розстріляний чоловік більше місяця пролежав на порозі власного будинку, у якому деякий час жили російські солдати-вбивці. Після того, як рашисти вибралися з будинку, вони спалили його вщент.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+37
Последние 15 лет Анатолий Древаль держал свой багги-центр. Зона отдыха между поселками Мила и Мечта всегда пользовались спросом, пока туда в начале марта не пришел "русский мир".
Даже под риском оккупации он продолжал собирать коктейли Молотова и развозить на багги их нашим защитникам.
А также ремонтировал нашим бойцам не только автомобили, но и бронетехнику!
Он остался на своей земле, несмотря на отступление украинских войск, и встретился с захватчиками лицом к лицу. Пережить это, к сожалению, не смог.



Перед отступлением российские твари подожгли мастерскую и повредили все автомобили. Большинство из них Анатолий собирал своими руками.

За свою 70-летнюю жизнь мужчина успел стать чемпионом СССР по автомобильному многоборью, кинокаскадером, гениальным механиком и инженером.
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24.06.2022 16:38
+28
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
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24.06.2022 16:19
+15
русня - це форма життя, яка загрожує решті людства...
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24.06.2022 16:53
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Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
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24.06.2022 16:19 Відповісти
Ви дуже помиляетесь якщо думаєте що є десь пекло, пекло на землі
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24.06.2022 16:24 Відповісти
Пекло там , де кацапи .
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24.06.2022 19:52 Відповісти
Я чув про цю трагедію, це трапилось десь на Київщині, під час окупації... Адмінам варто було би уточнити місце, де вона трапилась...
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24.06.2022 16:38 Відповісти
Последние 15 лет Анатолий Древаль держал свой багги-центр. Зона отдыха между поселками Мила и Мечта всегда пользовались спросом, пока туда в начале марта не пришел "русский мир".
Даже под риском оккупации он продолжал собирать коктейли Молотова и развозить на багги их нашим защитникам.
А также ремонтировал нашим бойцам не только автомобили, но и бронетехнику!
Он остался на своей земле, несмотря на отступление украинских войск, и встретился с захватчиками лицом к лицу. Пережить это, к сожалению, не смог.



Перед отступлением российские твари подожгли мастерскую и повредили все автомобили. Большинство из них Анатолий собирал своими руками.

За свою 70-летнюю жизнь мужчина успел стать чемпионом СССР по автомобильному многоборью, кинокаскадером, гениальным механиком и инженером.
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24.06.2022 16:38 Відповісти
Селище називається Мрія, а не кацапська Мєчта. Тарас Шевченко в гробу перевернувся.
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24.06.2022 17:22 Відповісти
а мамонов здох)
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24.06.2022 17:30 Відповісти
как в оригинале - так я и скопировал... автор не я... претензии не принимаются !!!
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24.06.2022 19:06 Відповісти
А мозг есть? Ты же не ЗЕбил
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24.06.2022 21:04 Відповісти
русня - це форма життя, яка загрожує решті людства...
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24.06.2022 16:53 Відповісти
Таке відчуття що війна з орками з «Володаря кілець».
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24.06.2022 17:06 Відповісти
Это было ясно с 24 февраля
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24.06.2022 21:49 Відповісти
Смерть кацапам !
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24.06.2022 17:30 Відповісти
На московії путін не найгірший виродок там майже всі виродки
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24.06.2022 17:52 Відповісти
І чим швидше це зрозуміють люди , тим краще .
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24.06.2022 19:54 Відповісти
 
 