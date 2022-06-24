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Яценюк (2478) Яресько (61) Понсен (59) Київський безпековий форум (122)

Вілсон, Яценюк, Яресько та посол Франції - КБФ про відновлення України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міжнародні плани з відбудови України стануть темою нової онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму, яка відбудеться 24 червня о 20:00.

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Учасники розмови:

- Деймон Вілсон, Президент і головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії (США).

- Посол Стюарт Джоунз, Президент з питань регіональної політики та корпоративних відносин американської корпорації "Bechtel" - лідера будівельного бізнесу в США, колишній виконуючий обовʼязки помічника Державного секретаря Сполучених Штатів з питань Близького Сходу і Посол в Іраку та Йорданії.

- Посол Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні.

- Наталя Яресько, Міністр фінансів України у 2014-16 роках, Директор Ради з фінансового управління Пуерто-Рико у 2017-22 роках.

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Також дивіться: Київський безпековий форум: Чи отримає Україна в червні статус кандидата на вступ до ЄС?. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12


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24.06.2022 20:21
+11
Яресько я і тоді поважав, і зараз поважаю- бо фахівець!
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24.06.2022 20:01
+10
Може тому, що ніяких копняків не було?
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24.06.2022 20:09
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Крикливые идиоты уже оплешивели от старости, надрываясь со своими кричалками...
Но они стоят насмерть совего мозга и продолжают брызгать слюной "А-а-а-а, Яценюк украл миллиард-д-д-д-д!!!!"
Не пытайтесь втемяшить им, что Яценюку и Яресько например удалось спасти Украину от дефолта, организовав реструктуризацию внешнего долга, или то что на границе Россия-Украина не то что следовой полосы, а местами и столбиков на земле не было.
А ну, мальчики-девочьки, быстренько обмазались гавном и дружно затянули второй куплет "Порошенко и Гонтарева украли Приватбанк!"
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25.06.2022 10:00 Відповісти
Порошенко і Коломойський разом вкрали«Приватбанк»,а профура Сатановська допомогала їм провернути цю оборутку.Інакше б агент російських спецслужб Порошенко посадив би Беню.
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25.06.2022 22:02 Відповісти
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