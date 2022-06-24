У Тбілісі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку євроінтеграції та з вимогою відставки прем'єра Гарібашвілі. ВIДЕО

Люди обурені ненаданням Грузії статусу кандидата у члени ЄС, тому вимагають відставки прем'єр-міністра Іраклі Гарібашвілі та формування нового уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Цей уряд до кінця 2022 року має виконати всі рекомендації, які необхідні для надання країні статусу кандидата у члени ЄС. Уряду дали тиждень на виконання цих вимог.



Перед учасниками виступив Володимир Зеленський. Під час онлайн-звернення до протестувальників запевнив, що Україна допоможе Грузії на шляху євроінтеграції.



Доєднався і нардеп Давід Арахамія наголосив, що український і грузинський народи завжди боролися за своє місце в єдиній європейській родині, але сьогодні у грузинів забирають можливість возз'єднатися з Європою. Відтак політик закликав людей оцінити дії чинного уряду своєї країни.