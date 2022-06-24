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Грузія (1418) Зеленський (17406) мітинг (731) Арахамія (1000) Гарібашвілі Іраклій (36)

У Тбілісі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку євроінтеграції та з вимогою відставки прем'єра Гарібашвілі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Люди обурені ненаданням Грузії статусу кандидата у члени ЄС, тому вимагають відставки прем'єр-міністра Іраклі Гарібашвілі та формування нового уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Цей уряд до кінця 2022 року має виконати всі рекомендації, які необхідні для надання країні статусу кандидата у члени ЄС. Уряду дали тиждень на виконання цих вимог.

Перед учасниками виступив Володимир Зеленський. Під час онлайн-звернення до протестувальників запевнив, що Україна допоможе Грузії на шляху євроінтеграції.

Доєднався і нардеп Давід Арахамія наголосив, що український і грузинський народи завжди боролися за своє місце в єдиній європейській родині, але сьогодні у грузинів забирають можливість возз'єднатися з Європою. Відтак політик закликав людей оцінити дії чинного уряду своєї країни.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
аграхімія, український народ теж оцінить дії чинного уряду... після війни!
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24.06.2022 23:14
+27
Понимаю, что, в отличии от дружественного грузинского народа, правительство Грузии сейчас не очень дружелюбно настроено к Украине, но то, что трындит Арахамия - тупо вмешательство во внутренние дела иностранного государства и ещё больше усложнит наши двусторонние отношения. Заткните его кто-нибудь.
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24.06.2022 23:20
+25
А ці два з ларця яким боком там. Собі лад дайте
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24.06.2022 23:14
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аграхімія, український народ теж оцінить дії чинного уряду... після війни!
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24.06.2022 23:14 Відповісти
чому після?
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24.06.2022 23:17 Відповісти
Під час війни мавп не можна пи*дити.
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24.06.2022 23:22 Відповісти
Ще й як можна, інакше вони гранати можуть вхопити
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24.06.2022 23:25 Відповісти
Просто вона вже у них у лапах
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25.06.2022 00:45 Відповісти
чем раньше разгонят кремлевское окружение зеленого брехуна(и его самого) тем быстрее Украина победит
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25.06.2022 01:19 Відповісти
Макс Полиграф
Слышь,Полиграф Полиграфыч,ты накого работаешь?Смотри повылазили и тявкают,боты вонючие.
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24.06.2022 23:34 Відповісти
ЛОВИТЕ НОВУЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ РОССИИ В ГРУЗИИ....
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24.06.2022 23:42 Відповісти
КЛЕ АР МОГВЧАМО КАРТВЕЛЕВС! нас шваинами не напугат.
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25.06.2022 08:53 Відповісти
Сподіваємося народ оцінить не тільки уряд, і не тільки цей... а й кожен спитає себе сам скільки взяточок він дав за життя через своє бажання "порішать вапроси"... корупція поки існуватиме в ваших головах як можливість отримати те, що хочеться й плювати на закон - Україна ніколи не буде в ЄС. Та вже діло навіть не в цьому, не в ЄС, а в тому ЯК БУДЕ ЖИТИ сама Україна, тобто самі люди яким життям будуть жити. Канада,Швейцарія, та багато інших країн до ЕС не мають ніякого відношення, але живуть дуже добре, бо нема корупції, приймаються добрі, правильні закони і всї їх дотримуються. І бажання "порєшать" ні в кого не виникає взагалі навіть як просто ідея.
Не треба забувати всім відому істину, що кожен народ заслуговує на ту владу, яку він має.
Україна отримала статус Кандидата тільки через війну, сподіваюся ви всі це розумієте. Це відповідь ЕС на мужність і жагу до свободи й незалежності тих, хто зараз воює з парашою. Це повага до крові й життів, що віддають українці за існування своєї держави. Сподіваюся вона проливається не дарма.
Але треба чесно собі казати, що якби не війна - Україна ще довго б не отримала ніякого кандидата.
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24.06.2022 23:50 Відповісти
«нема корупції, приймаються добрі, правильні закони і всї їх дотримуються. І бажання "порєшать" ні в кого не виникає взагалі навіть як просто ідея.»

Як гарно жити в уявному світі🤣.
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25.06.2022 02:08 Відповісти
А ці два з ларця яким боком там. Собі лад дайте
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24.06.2022 23:14 Відповісти
Они символизируют.
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24.06.2022 23:46 Відповісти
багатотисячний мітинг помітингував, помітингував та й пішов спати - на білорусів схожі
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24.06.2022 23:16 Відповісти
Не дуже схожі, бо, на відміну від білорусів, вони владу уже зносили під час Революції троянд!
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24.06.2022 23:19 Відповісти
давня стаття, але актуальна і сьогодні - показував її своїм друзям грузинам - протестів з їхнього боку не було

якраз про революцію Троянд і традиції грузинського народу👇

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
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24.06.2022 23:26 Відповісти
грузини за характером явно не білоруси!

а ти чий холоп будеш?
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24.06.2022 23:22 Відповісти
так ні, дуже схожі - допомагають РФ уникати санкції і літати їх літакам через свою територію.

За фактом вони союзники Московії

читай більше смерд
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24.06.2022 23:30 Відповісти
А як буде "какаяразніца" грузинською?
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24.06.2022 23:46 Відповісти
Оце тобі й на (( знавець грузинської історії та релігії загруз на такому простому (( туди ж його розтуди , а ну не соромся перед публікою ))
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25.06.2022 00:48 Відповісти
Борітеся, поборете.
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24.06.2022 23:18 Відповісти
Понимаю, что, в отличии от дружественного грузинского народа, правительство Грузии сейчас не очень дружелюбно настроено к Украине, но то, что трындит Арахамия - тупо вмешательство во внутренние дела иностранного государства и ещё больше усложнит наши двусторонние отношения. Заткните его кто-нибудь.
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24.06.2022 23:20 Відповісти
А он нє інастанєц , он абхазскій бєжанец , імєєт права ((
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25.06.2022 00:49 Відповісти
Він громадянин України, ще й депутат українського парламента, тому не має такого права натякати на зміну грузинського уряду. Грузини самі розуміють, що їм треба або не треба робити в цій ситуації.
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25.06.2022 01:16 Відповісти
Якщо порівнювати з Україною, то у Грузії досі діє прокацапський Уряд Януковича.
Ганебна історія...
Капець!

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24.06.2022 23:20 Відповісти
Астанавітєсь! (с)
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24.06.2022 23:26 Відповісти
(співає під кацапа): В Растове астановка-а-а!
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25.06.2022 01:27 Відповісти
хитрожопі грузини хочуть і вкусно кушаць и с рашкой не воювати..... нахрін таких кандидатів....
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24.06.2022 23:21 Відповісти
Не треба ганьбити грузинський народ. Коли ми вибрали Хамо-Зека у 2010 році, ніхто не міг навіть уявити, що станеться за кілька років...

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24.06.2022 23:28 Відповісти
izzabaru

"Коли ми вибрали Хамо-Зека у 2010 році"

"Ми" це хто саме?
Не треба рнозмазувати відповідальність і провину на всіх.
Особисто я за януковища не голосував.
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24.06.2022 23:47 Відповісти
Якщо ви заперечуєте демократичність обрання Шапкотира, то чому ви не вийшли на Майдан відразу після його "обрання" у 2010 році?
Демократія, - це і є "розмазуванняі" відповідальності за вибір більшості.
Не подобається демократичний устрій? - То вам у Півнчну Корею. Там нема жодного "розмазування відповідальності"! За все відповідає один вождь, один фюрер.
До речі, кацапський фашистський режим цілком у вашому дусі, - там теж один Рейх, один народ...

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25.06.2022 00:13 Відповісти
izzabaru

"Демократія, - це і є "розмазуванняі" відповідальності за вибір більшості."

Ні, шановний, Ви або не розумієте значення терміна "демократія" що до виборів, або свідомо маніпулююте.
В даному випадку демократія полягає в тому, що обрання відбувається більшісттю голосуючих,
як показує історія не тільки нашої країни, більшість зовсім не обов'язково робить правильний вибір, найбільш яскравий приклад - обрання в Німеччені абсолютно демократичним шляхом в 1933 адольфа алоізича.

А от відповідальність за свій вибір справа суто індивідуальна.

Я не писав, що заперечую "демократичність обрання Шапкотира",
не треба пересмикувати або привласнювати мені Ваше хибне тлумачення мого комента.

Доречі, намагання розмазування відповідальності на всіх є одна з характерних рис диктатур, нацистських, фашистських та авторитаргих режимів, знову не знали?
Так що ще і логіка у Вас кульгає на усі чотири.
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25.06.2022 09:53 Відповісти
Овощ був мені огидним завжди. Я ще років з 15 зробив був на нього оцю гіфку.
Але це не означає, що Зека нам спустили десь із Марса. Як не прикро, але за цього долбойоба проголосувала дуже велика кількість виборців України.
Тим не менше, Україна пройшла і цей етап своєї історії. І слава богу!

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25.06.2022 00:30 Відповісти
"Кто ми"??? була такаж історія як з виборами Боневтіка, псевдодемократичні Ющ/Порох обісралися та не отримали підтримки, а за неявност'ю прохідного кандідата наголосували що попало. ось і маємо асфальт, а не армію. я не Зебот)
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25.06.2022 00:40 Відповісти
не писди кацап
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25.06.2022 01:21 Відповісти
Так їх туди мабуть хитрожопі кацапи і пхають на допомогу угорським ******* .
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25.06.2022 00:51 Відповісти
у нас шваинами било 3 воини за 30 лет. куда гониш?
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25.06.2022 08:55 Відповісти
"... політик закликав людей оцінити дії чинного уряду своєї країни"

"Штайнмайера" мало?
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24.06.2022 23:22 Відповісти
объясните грузынам шо быть в ЕС и колонией орды одновременно нельзя, а то они не в курсе походу
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24.06.2022 23:24 Відповісти
не можна допомагати росії, і мати нахабство розраховувати на членство в цивілізованому суспільстві ЄС та НАТО. навіть Молдова там збирається підтримати санкції, з своєю слабкою економікою подивимось чи реально зроблять... Грузинам бажаю сміливості добиватись зміни влади, рабів до раю не пускають. без крові рашистів не вибити. квіточками омону не вирватись з імперії...
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24.06.2022 23:24 Відповісти
а шо такое вдруг случилось?, арахнида больше не читает книгу любимого китайского кормчего Си?..
или гутаперчевый мальчик с юга резко сменил ориентацию по щелчку пальцев, бо другой ветер подул?..
и сколько в рублях ему же отсыпал "спаситель 400000 украинцев" непотопляемое Абрамович за любезное письмо от арахниды?
подлое, мерзкое, безхребетное, продажное, безродное, залётное создание.., вынесенное волной лайна на самый верх, учит жизни тех, на кого ему плевать с кремлёвской колокольни..(
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24.06.2022 23:26 Відповісти
А чего это так резко грузины возбудились, их как то не особо слышно было 4 месяца...
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24.06.2022 23:26 Відповісти
В останні роки Грузія якось так непомітно "лягла" під кацапів... Грузини воліли не помічати того що відбувалося ігноруючи прокацапську діяльність керівництва країни.
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24.06.2022 23:27 Відповісти
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24.06.2022 23:28 Відповісти
звільніть міхо і буде вам статус кандидата
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24.06.2022 23:32 Відповісти
Без Олега Попова та Бенни Хілла нічого не вийде.
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24.06.2022 23:51 Відповісти
ЄС чiтко вказав: нам друга Угорщина не потрiбна.
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24.06.2022 23:36 Відповісти
"АСТАНАВИТИСЬ!!!"(с)
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24.06.2022 23:40 Відповісти
коли вже гоги розберуть тюрму де сидить саакашвілі?
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24.06.2022 23:41 Відповісти
Грузины более перспективны в майданном движении, чем бульбаши, казахи, армяне. У них больше положительного опыта.
Уверен, что этому их уряду осталось недолго.
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24.06.2022 23:42 Відповісти
ты не знаешь грузин , я с ними работал, 3 года жил в грузии , по своей натуре они жадные, в большинстве своей продажные , любят понты больше реальности, в социуме не жизнеспособны по одиночке , ленивы, трудно обучаемы , готовы своровать все что не на ,,своем месте,, , ..............вот и получается, что не совсем они подходят под стандарты европы, но это такое, издержки ментальности, а в реалиях они сидят на росийском бабле, выбрали себе откровенно проросийскую партию, их банки во всю качают рубли , всех кто не согласен с такой политикой или перекупают или ,, заставляют,, , тех кто мешает и знает много правды - сажают , к примеру - михо , и их это устраивает ..............все в точь как в Украине при яныке , но с той лишь разницей , Украинцев это не устраивало , , вот и молчат в тряпочку , и поверь , все эти демонстрации , не что иное как понты , зависть, и стадный рефлекс , который власти используют в своих интересах , нет там желания быть европейцами , есть желание побыть высшей культурой , на шару , ведь Украине и Молдове дали возможность и мы хотим , .............................они как малые дети , за конфетку согласны на многое , и пока у них во рту росийская конфетка , они будут делать все , что им скажет хозяин конфетки , а хозяин в кремле.
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25.06.2022 01:32 Відповісти
Себя описал,***** ватный?
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25.06.2022 06:23 Відповісти
ватан! сколко рублеи перечисляют за етот пост?
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25.06.2022 08:59 Відповісти
Грузинський народ, - дружній до українців.
Незважаючи на сьогоднішні політичні суперечності між владними колами, ми пам'ятаємо про підтримку, про спільну боротьбу проти імперських окупантів.
Маємо бути солідарними з грузинським народом.
Як важливо, коли нас підтримують! Тому маємо підтримувати грузинських друзів. Їм зараз важко. Але кожне добре слово підтримки відчайдушно необхідне!
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24.06.2022 23:58 Відповісти
З Богом, генацвале !
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25.06.2022 00:09 Відповісти
"Україна допоможе Грузії на шляху євроінтеграції" В. Зеленський.
... інколи і голову найвеличнішого відвідують правильні думки
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25.06.2022 00:18 Відповісти
Сакартвело гаумарджос!
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25.06.2022 06:21 Відповісти
Сакартвело, изменения в вашей стране начнутся после того, как вы:
1. Прекратите принимать у себя "не таких" русских.
2. Начнёте массово физически пиз..ть и морально травить у себя уже принятых вами "не таких" русских.
3. Начнёте возврат ваших, оккупированных "не такими" русскими территорий военным путём, пока ЗСУ добивает русню в Украине. Другого шанса у вас не будет. Как и у Молдовы..
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25.06.2022 07:53 Відповісти
нехилый такой митинг,михо в два счёта такой толпой можно было освободить,он бы её и возглавил
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25.06.2022 07:58 Відповісти
Лучше Тайожный союз😁
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25.06.2022 10:31 Відповісти
 
 