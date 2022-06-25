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Зеленський (17406) членство в ЄС (926) Євросоюз (6998)

Зеленський про членство в ЄС: "Ми підкорюємо Еверест. Вже подолали 7 тисяч метрів". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський закликає поки що зосередити увагу на тому, що українці здобули статус кандидата в ЄС, а не на тому, як багато треба зробити для вступу до ЄС.

Про це йдеться у його вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день захопило обговорення історичного рішення саміту ЄС – надання Україні статусу кандидата.

З ранку й до цієї миті на телебаченні, радіо, в інтернеті триває діалог про те, що це означає, які умови Україні належить виконати, як важко це буде зробити та скільки років це займе…

І я за підсумками цього дня хочу сказати таке. А давайте хоча б трішки порадіємо? Тихо, скромно, в душі, але порадіємо. За себе, свою любу державу. Давайте відчуємо момент і смак цієї миті.

Уявіть, що ми підкорюємо Еверест. Досягли передостанньої точки. Не озирнулися навкруги, навіть не перевели подиху й говоримо про подальший шлях до вершини. Як важко буде подолати останні 1848 метрів. Умить ми забули й знецінили власний успіх.

А, може, спершу згадаємо, що ми вже подолали 7 тисяч метрів?! Не будемо соромитися говорити про власні досягнення. Не будемо народом з короткою пам’яттю й меншовартістю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП про виконання вимог для членства в ЄС: У короткій перспективі треба ухвалити понад 70 законів

Ми кажемо: Україні надали статус кандидата в ЄС. Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли й зробили?

Сьогодні ми акцентуємо увагу на семи вимогах ЄС. Так. Це правда. Але хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Не для хвальби. А для віри в те, що ми точно подолаємо цей шлях. Ми здолали 7 тисяч метрів, тож не зупинимось – візьмемо свій Еверест.

Давайте хоча б на хвилину не про те, що нас очікує, а про те, що ми змогли. Бо, забуваючи про це, ми применшуємо значення цього кроку.

Були часи, коли ми не могли ввечері взяти квитки й на ранок полетіти у Європу. Ми стояли в чергах. Документи, візи тощо. Пам'ятаєте? Купа папірців, які ми носили у файлику. Яких вимагали від нас усі державні установи. У них – чиновники, які ніяк не звітували перед нами й не подавали електронні декларації. Високопосадовці, для контролю яких не існувало ні спеціального органу, ні спеціального суду. Депутати, які були недоторканними. Президент, якому неможливо було оголосити імпічмент. Земля, яку не можна було просто купити.

Звучить дико? Здається, це було не з нами? Було. І не так давно. Але ми все змінили.

Приватизація. Земельна реформа. Відкриті виборчі списки. Децентралізація. НАЗК, Антикорупційний суд, ЦНАПи, державні послуги в інтернеті. "Дія". Спліт. Анбандлінг. Концесія. Спільний авіаційний простір. Промисловий безвіз. Деолігархізація.

Багато чого було зроблено. Саме зроблено! Давайте не забувати цього. Давайте пишатися собою. Поважати себе.

І росіян відкинули. І переможемо. Бо тоді нас будуть поважати, коли ми поважаємо себе.

Не тіштеся, що це ляпас Москві. А пишайтеся, що це оплески Україні. І саме тому хочу бачити нас у єдиній родині. Нехай це надихає вас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна вступить до ЄС за 7 років - це дуже добре, - Офіс з координації євроінтеграції

Ми заслужили на це. Усвідомили це. Усміхніться, будь ласка. І дай нам всім Боже спокійної ночі.

Ну а завтра – знову в бій. З новими силами. З новими крилами", - заявив Зеленський.
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Топ коментарі
+45
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

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25.06.2022 00:31
+41
проколовся на безвізі

Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и так далее. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых требовали от нас все государственные учреждения.

Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили.

а може Порох та його команда добились безвізу?
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25.06.2022 00:27
+36
А де в цьому ланцюжку пудель бєні?
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25.06.2022 00:16
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Пора чиновників на палі разом із суддями , що зруйнували країну, що вже доведено. Судді ідіть *****
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25.06.2022 00:02 Відповісти
Коростильов пропонував Боневтіку 2 роки тому розробку ПВО з дальністю 100 км.
просив 40 (всього лише сорок !!!) міліонів долярів та 2 роки

"але тоді б ми не могли будувати дороги..."
ЗЄлєнський

Вікіпедія:
Зенітна керована ракета В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].

Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
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25.06.2022 00:19 Відповісти
стаття в Вікі про Вільху М
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25.06.2022 00:28 Відповісти
Підкорювач, ітіть-калатіть.
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25.06.2022 00:03 Відповісти
проколовся на безвізі

Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и так далее. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых требовали от нас все государственные учреждения.

Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили.

а може Порох та його команда добились безвізу?
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25.06.2022 00:27 Відповісти
Нічого він не проколовся. Він і справді так вважає... що це все вони... і ті, хто його зачарованно слухає, - теж починають так вважати... Казка Гофмана "Крихітка Цахес".
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25.06.2022 01:49 Відповісти
спросите у зеленого трепла как там КАЛОМОЙСКИЙ ?
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25.06.2022 01:06 Відповісти
Він увесь час тухес Каломойському заносить, то ліворуч, то праворуч.
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25.06.2022 07:56 Відповісти
Т.е. всем сидеть на жопе ровно, ничё не делать и не мешать величайшему Бонэвтик принять очередную дозу
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25.06.2022 00:04 Відповісти
Только за сегодня новости:

- дичайший факт коррупции с вертолетами НГУ
- оправдание предателя районным судом
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25.06.2022 00:04 Відповісти
ще одне виправдання мера в Харківщині, який не видавав зброю ТРО
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25.06.2022 03:27 Відповісти
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25.06.2022 00:11 Відповісти
Ви корумпований жадібний дракон, який лише тягне країну назад.
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25.06.2022 00:11 Відповісти
Я думаю, що в нього війна вже закінчилась. Спустись на землю, альпініст.
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25.06.2022 00:14 Відповісти
Норгей Тенцинг, ***....
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25.06.2022 00:15 Відповісти
А де в цьому ланцюжку пудель бєні?
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25.06.2022 00:16 Відповісти
БєняДавноВтік
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25.06.2022 00:29 Відповісти
та справи його живуть....втікати йому нікуди.....кругом підпадає під знищення,буцегарню....
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25.06.2022 09:17 Відповісти
когда наступит сентябрь, будем посмотреть на итоги лета.
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25.06.2022 00:17 Відповісти
дурень, ты чего туда залез? а ну, слезай, ЕС совсем в другой стороне.
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25.06.2022 00:20 Відповісти

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25.06.2022 12:38 Відповісти
Давайте порадіємо тому, що вже є. Не треба нагадувати про вибіркове правосуддя, про переслідування патріотів, про ручних суддів, про закриття українських телеканалів і знищення свободи слова, про здачу півдня та сходу, про корупцію на найвищих щаблях влади, про недофінансовану і напівроззброєну армію, про узурпацію влади, про кумовство, про кремлівську агентуру в ОП... Давайте розцілуємо гундосого уйобка в лобік і переоберемо на 2-й термін, адже він такий ********, бо не втік.
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25.06.2022 00:21 Відповісти
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25.06.2022 00:49 Відповісти
о далі ти скавулиш,ну поскавули ще трохи)))
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25.06.2022 02:40 Відповісти
Краще і не скажеш , браво 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
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25.06.2022 11:38 Відповісти
швидше маріанську впадину
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25.06.2022 00:23 Відповісти
Я впевнений, що бригаді квартальних сценаристів все ж вручать якісь державні нагороди.
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25.06.2022 00:26 Відповісти
Так, набір прекрасних, одухотворених і просто чарівних слоганів в них виходить все краще і краще. Залишилось ще почуття реальності підтягнути....
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25.06.2022 01:55 Відповісти
Орден фсб
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25.06.2022 02:14 Відповісти
Коломойський, Баканов, Дємченко, Єрмак, Татаров - ось твій Еверест.
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25.06.2022 00:27 Відповісти
"Еверест знаходиться в Азії, а не в Європі. Сідай Володя - ДВА!"
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25.06.2022 00:27 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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25.06.2022 00:31 Відповісти
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25.06.2022 01:20 Відповісти
Сюди ж можна додати і зрив спецоперації зі зільнення українських полонених на окупованій території.
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25.06.2022 01:24 Відповісти
Так це була дуже важлива операція , тому іі зелені покидьки зірвали !!
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25.06.2022 11:42 Відповісти
ага, ти у нас бидло смішненьке... що то саме.а ну давай по пунктам але ж ти тільки срати писком вмієш)))
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25.06.2022 02:41 Відповісти
Дурнувате якесь.
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25.06.2022 00:34 Відповісти
ZE , ti i palavinu neprashol , dalbajob .🤡
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25.06.2022 00:46 Відповісти
7 ВИМОГ, ЯКІ МАЄ ВИКОНАТИ УКРАЇНА, ЩОБ ЄС НЕ СКАСУВАВ ЇЇ НОВИЙ СТАТУС

(1) реформа Конституційного суду

Україна має нарешті розпочати призначення фахових суддів до КС (А не представників президента), а для цього запровадити систему попереднього відбору суддів.

(2) продовження судової реформи

(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП

(призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, "затвердивши (вже) визначеного переможця конкурсу". Як відомо, Банкова тривалий час, від минулого року, блокує призначення переможця,

(4) боротьба з відмиванням коштів

(5) втілення антиолігархічного закону

(закон має пройти експертизу Венеційської комісії і, за потреби, бути відповідно змінений).

(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським

(7) зміна законодавства про нацменшини.
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25.06.2022 00:56 Відповісти
Оманським кнурам...все підсилу...
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25.06.2022 06:58 Відповісти
про кислород забыл
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25.06.2022 00:57 Відповісти
Прежде чем преждевременно лезть на Эверест, надо выполнить вымоги, которае а ЕС поставила керивиництву Украины.

Пока что вы у подножия Эвереста и неизвестно чем это закончится.
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25.06.2022 01:04 Відповісти
все известно как только брехло зеленский пойдет под суд за предательство и саботаж то сразу все пойдет как по маслу
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25.06.2022 01:08 Відповісти
Якщо людина нюхне дві білих доріжки , то зможе не тільки до
Евересту дістатись , а і на Місяць долетіти за лічені хвилини

так стверджують наркологи 🙂
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25.06.2022 01:10 Відповісти
Клоун
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25.06.2022 01:13 Відповісти
Альпенист хренов!!!!
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25.06.2022 01:21 Відповісти
Абсолютно вірно 👍🏼👍🏼👍🏼
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25.06.2022 01:48 Відповісти
Значно раніше,коли українці по суті зрадили самі себе, обравши замість Чорновола,комуняцьке лайно,тепер настала росплата.
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25.06.2022 02:11 Відповісти
Це і був початок дупи. Перші Вибори Президента України відбулись 1 грудня 1991 року. Використовувалася система абсолютної більшості. У разі відсутності кандидата, що набрав абсолютну більшість від числа тих, що взяли участь у виборах, передбачався 2-й тур, у якому б змагалися двоє, що набрали найбільше голосів. Але 2-й тур не знадобився. Леонід Кравчук посів 1-ше місце у всіх регіонах, за винятком трьох областей Галичини, де переміг В'ячеслав Чорновіл.
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25.06.2022 07:58 Відповісти
Не помню кто сказал

Попытка подняться на Эверест - по сути, глубоко иррациональный акт, торжество мечты над здравым смыслом.
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25.06.2022 01:39 Відповісти
с Порошенко мы начали подниматся , но тут на пути появился зеля , и мы все полетели в марианскую впадину , спасибо штатам и англии , что подставили ладошки ,
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25.06.2022 01:46 Відповісти
Ви праві ++++
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25.06.2022 01:49 Відповісти
Після"жарту"сіньйор голодомор,українці повинні були знищити всю ту шоблу,але занадто терплячі,тепер кушайте.
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25.06.2022 02:07 Відповісти
А ще раніше було що Україна це проститутка
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25.06.2022 02:26 Відповісти
Досье. Токсичная бизнес-империя АЛЕКСАНДРА БРОНШТЕЙНА

Вт, 21/06/2022 -

Партнеры русских олигархов продолжают делать деньги в Украине.

Из-за вторжения РФ отечественные СМИ пропустили целую череду международных скандалов, связанных с владельцем Побужского ферроникелевого комбината (ПФК, Кировоградская область). На фоне этих историй заявления группы Solway семейства Бронштейнов о том, что она вышла изо всех российских активов, не вызывает ничего кроме скепсиса, пишет Укррудпром.
Младшие партнеры Вексельберга и Коломойского

В Украине БРОНШТЕЙНЫ благодаря ПФК воспринимаются как ЭТАКИЕ МЛАДШИЕ ПАРТНЕРЫ КОЛОМОЙСКОГО И БОГЛЮБОВА ПО ФЕРРОСПЛАВНОЙ ОТРАСЛИ, КОТОРАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ МОНОПОЛИЗИРОВАНА КАК РАЗ БЫВШИМИ СОБСТВЕННИКАМИ ПРИВАТБАНКА.

Но в отличие от активов последних бывший "Побужский ферроникелевый завод" работает полностью на давальческом сырье из-за рубежа, предоставляя услуги по переработке руды, при этом вся продукция реализуется на внешних рынках….

https://crime-ua.com/node/29897
«пленки»
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25.06.2022 02:22 Відповісти
Уявіть, що ми підкорюємо Еверест. Досягли передостанньої точки. Не озирнулися навкруги, навіть не перевели подиху й говоримо про подальший шлях до вершини. Як важко буде подолати останні 1848 метрів. Умить ми забули й знецінили власний успіх.

А, може, спершу згадаємо, що ми вже подолали 7 тисяч метрів?! Не будемо соромитися говорити про власні досягнення. Не будемо народом з короткою пам'яттю й меншовартістю. Джерело: https://censor.net/ua/v3350070

Які 7000 м??? Що ти верзеш? Ми ще навіть до *** не дійшли, десь у районі Намче Базар))))
И ти тут до чого? Провідника, який до цього пункту довів, зовуть зовсім по іншому
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25.06.2022 03:28 Відповісти
не звертайте уваги,"мальчонка брєдіт"...
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25.06.2022 03:43 Відповісти
Мальчонка наркоша 😠
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25.06.2022 11:45 Відповісти
У нас тільки одна схожість с 7000 метрів на Евересті - кількість загиблих. Мабуть це малось на увазі?
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25.06.2022 03:31 Відповісти
"Мабуть це малось на увазі? "
Очевидно, що Зєлупа натякнула на Death Zone, яка починається для альпіністів після 8 000 метрів, де саме легендарний "Green Boots" aka "Зелені Черевики" опочив всує. Себто, Зєлупа напрорчив власну кончину в такий фейєричний спосіб.
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25.06.2022 05:24 Відповісти
Что не делает дурак,все не так...
Самуил Маршак...
Советский пЫсатель..
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25.06.2022 06:15 Відповісти
точнее надо было написать , пЭйсатель
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25.06.2022 06:31 Відповісти
Чуваки едут на учебу ...в Трускавец... познавать одну вещь

Путлер мудак...и убийца...или основатель советского Гоффна...
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25.06.2022 06:18 Відповісти
Только в Мариуполе украдено 7000 детей и привезено на мацковию и Питер...типа усыновлены ..
Одноклассники и вКонтанте пишут сами моцкали...
Зе...ты депил..
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25.06.2022 06:28 Відповісти
Почитал, преодолевая отвращение. Ничего нового, тот же понос (нахрена я читал, знал же, что ничего другого не будет).
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25.06.2022 06:36 Відповісти
Так це ж кокс!
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25.06.2022 06:49 Відповісти
Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука притримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....
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25.06.2022 06:53 Відповісти
Дебільне порівняння - не зірвіться.
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25.06.2022 06:53 Відповісти
Зелена шобла....хто віддав Деркачу енергоатом?
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25.06.2022 07:03 Відповісти
Значить точку неповернення ще не подолано...
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25.06.2022 07:39 Відповісти
Сказки для дурачков.

Одного ВЭЛЫКОГО КРАДИВНЫЦТВА достаточно, чтобы Вовочка, тебя посадить.

Задолбал ты тупыми видосивами. Давай, или в цирк, или в Ростов.
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25.06.2022 07:53 Відповісти
В отставку!!!!!!!
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25.06.2022 08:03 Відповісти
А де ще один підкорювач Європи мошко каламойскій ?
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25.06.2022 08:11 Відповісти
Кацапы оттесняют ЗСУ город за городом,а он "покоряет Эверест"...
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25.06.2022 08:34 Відповісти
Снаряди шукай, ненарцис, бо будеш вступати в ЄС з частиною Закарпаття. Цілодобовий пустопоржній телевідосік...
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25.06.2022 09:08 Відповісти
Перепрошую,а що є здобутком серед перераховуваного саме на рахунку урядів Зеленського ,ну звісно крім додатку для смартфону "дія"??
Головне шашликами запастися тоді точно подолаємо еверест..
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25.06.2022 09:12 Відповісти
А з цієї висоти верховний горнолижник сам на лижах спускатиметься чи хтось зіштовхне?
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25.06.2022 09:22 Відповісти
Міський голова Південного Харківської області Олександр Брюханов повернувся до виконання своїх обов'язків. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України, але засудили до умовного терміну

Суд встановив, що 27 лютого Брюханов, виступаючи перед 70 місцевими мешканцями, заявив, що чинити опір російським окупантам не потрібно, а також відмовився формувати сили супротиву та видавати вогнепальну зброю мешканцям для його здійснення.
Цей судовий висер-зветься "дорожна карта ОПУ для набуття членства в ЄС"
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25.06.2022 09:47 Відповісти
Наше движение вгору напоминает отрицательный вектор движения масквы. Все движемся, движемся, а все не туда. Энергии на это движение было потрачено столько, что и до Альфы-Центавры хватило бы...И кстати, почему 7 тыс., а на 8 или не 5?
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25.06.2022 09:56 Відповісти
Деолігархізація? Точно? Вже? Коли? Щось не помітив Кого саме?
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25.06.2022 10:00 Відповісти
воно ще й альпініст , бльо
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25.06.2022 10:37 Відповісти
Безвиз упомянул. У нас сейчас безвыезд.
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25.06.2022 11:05 Відповісти
Дайте йому сільодки, щоб вже завалив їб..альнік.
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25.06.2022 11:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hjUXhmLT6vw
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25.06.2022 12:09 Відповісти
Цей придурок реально вірить, що він месія для України. Якщо цей "Мойсей" не угробить до кінця країну, то надіюсь, що ті хто виживуть відправлять його туди, звідки він прийшов. краще в буцигарню. Але не факт, що мудрий нарід обере заново, бо це так прикольно.
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25.06.2022 12:43 Відповісти
Особенно ты с хером бени за щекой с одной стороны и Елдака с другой...
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25.06.2022 13:09 Відповісти
ну так недарма у Бєні в Буковелі стільки тренувався - тепер Єверест - невеличка гірка ...
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25.06.2022 14:54 Відповісти
 
 