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Менше хвилини, щоб зайняти вогневу позицію та вистрілити: Робота САУ "CAESAR" на східному напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головна перевага САУ "CAESAR" - це її висока мобільність та маневреність.

Про це розповіли в ОК "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Головна її перевага - висока мобільність, маневреність. Ми виграємо дуже багато часу на тому, щоб зайняти вогневу позиції, відстрілятись і швидко залишити. Ворог не встигає по нам відкрити вогонь. Від заняття позиції до першого пострілу - менше хвилини. І менше хвилини нам потрібно для того, щоб згорнутися і залишити вогневу", - розповів воїн.

За його словами, це зброя не просто нового покоління, це інший клас.

"Вона сама наводиться, сама досилає снаряди, сама орієнтується за напрямками", - додав він.

Також читайте: САУ "CAESAR" вдень та вночі знищують російських окупантів на східному фронті. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Удачной вам охоты, хлопцы. Берегите себя
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25.06.2022 10:28
+28
Удачі Вам Хлопці. Фаршируйте русню тупу
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25.06.2022 10:32
+25
Малыми партиями проверяют эфективность☝ А потом увеличивают поставки того, что лучше русню в фарш превращает👍❗
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25.06.2022 10:28
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Удачной вам охоты, хлопцы. Берегите себя
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25.06.2022 10:28 Відповісти
Малыми партиями проверяют эфективность☝ А потом увеличивают поставки того, что лучше русню в фарш превращает👍❗
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25.06.2022 10:28 Відповісти
Яка малая партія? Вже майже НЕМА у Франції тих Цезарів. Аби що сказати.
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25.06.2022 10:32 Відповісти
Аби що ляпнути. Давай список того що є в студію, всезнающий ти наш
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25.06.2022 10:33 Відповісти
Зараз надам список тиловому базікалу нікнейму.
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25.06.2022 10:35 Відповісти
Сашко❗В этом году их будет +160 ☝во французской армии. Заказали оборонке. Так, что и в Украину 20-30 поставят👍
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25.06.2022 10:41 Відповісти
Сашуня, мо' і снаряди нам привезли дерев"яні?
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25.06.2022 11:55 Відповісти
Інший клас : В'їбати і швидко с'їбати
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25.06.2022 10:30 Відповісти
Удачі Вам Хлопці. Фаршируйте русню тупу
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25.06.2022 10:32 Відповісти
Самые лучшие САУ для контбатарейной борьбы,жаль что их всего восемь,надеюсь еще шесть обещанных пришлют.
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25.06.2022 10:35 Відповісти
Они стояли ровно в ряд их было восемь❗Высоцкий.
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25.06.2022 10:38 Відповісти
Недавно міністерство оборони Франції спростувало фейк московських пропагандонів про захоплення гаубиць Caesar: "Всі 18 на місці". Так що, більше, ніж 8.
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25.06.2022 10:41 Відповісти
Немецкие лучшие в мире самоходки 2000 уже в работе. Снарядов 155 хватает с избытком. Спасибо союзникам за помощь, никогда не забудем
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25.06.2022 16:55 Відповісти
Немецкие РН2000 тоже отличные САУ, но и как цезарей мало , очень мало чтобы добился перелома контрбатарейной битве. Надо добиваться от союзников большего их количества и быстрой поставки на фронт.
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25.06.2022 10:43 Відповісти
Не кількість зброї вирішує перевагу у війні, а вміння її краще застосовувати.
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26.06.2022 03:00 Відповісти
Если учесть точность этой игрушки, то кацапам ничего хорошего не светит.
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25.06.2022 10:46 Відповісти
А навіщо ця інформація ?
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25.06.2022 10:47 Відповісти
Щоб кацапи всрались.
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25.06.2022 10:50 Відповісти
Було б круто щоб і москалів дохлих сама б закопувала.
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25.06.2022 11:10 Відповісти
Головне- вберегти їх від ворожих дрг
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25.06.2022 12:35 Відповісти
Отак би сиділа і дивилася...
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25.06.2022 13:08 Відповісти
 
 