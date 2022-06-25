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Менше хвилини, щоб зайняти вогневу позицію та вистрілити: Робота САУ "CAESAR" на східному напрямку. ВIДЕО
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Головна перевага САУ "CAESAR" - це її висока мобільність та маневреність.
Про це розповіли в ОК "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"Головна її перевага - висока мобільність, маневреність. Ми виграємо дуже багато часу на тому, щоб зайняти вогневу позиції, відстрілятись і швидко залишити. Ворог не встигає по нам відкрити вогонь. Від заняття позиції до першого пострілу - менше хвилини. І менше хвилини нам потрібно для того, щоб згорнутися і залишити вогневу", - розповів воїн.
За його словами, це зброя не просто нового покоління, це інший клас.
"Вона сама наводиться, сама досилає снаряди, сама орієнтується за напрямками", - додав він.
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