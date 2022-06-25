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Патріарх Кирил послизнувся та впав під час літургії у Новоросійську. ВIДЕО
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Патріарх Кирил під час божественної літургії у Новоросійську послизнувся та впав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кирил оступився під час божественної літургії Храму святих Петра та Февронії, після чого до нього кинулися помічники і камера переключилася на загальний план.
Топ коментарі
+108 jklpqrs
показати весь коментар25.06.2022 12:38
+91 Arcam Alpha
показати весь коментар25.06.2022 12:39
+63 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар25.06.2022 12:39
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Будь ласка, зачекайте...
цигель-цигель ай лю-лю
А це подерло мну на хом'ячків...
"Русский военный патриарх - иди н***!" - Господь.
- Кирюха, а если, на самом деле, бог есть? И Ад - не выдумка?
- Не приведи Господь!!!"
Зустрічаються Путін з Гундяєм. Путін каже:
- Кирюха, а если, на самом деле, бог есть?
- Не дай бог!!!"
а чому мордва називається мордвою?
науковці стверджують що всі вони мордаті
мордва і кацап то одне і те саме
всі вони мародери вбивці і злодюги
Не придет тебе капут.
За тобой прискачут черти,
И живым тебя возьмут.
може кирило хоч після цього повірить у Бога?
він ще й свого хвоста зломив. А камеру на загальний план перевели, щоб глядачі його роги не помітили, коли та золочена шапка з голови зпала.
Также как помню, что подумал что нам хана, когда у нас на Михайловском перед войной упал крест....