Патріарх Кирил послизнувся та впав під час літургії у Новоросійську. ВIДЕО

Патріарх Кирил під час божественної літургії у Новоросійську послизнувся та впав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кирил оступився під час божественної літургії Храму святих Петра та Февронії, після чого до нього кинулися помічники і камера переключилася на загальний план.

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