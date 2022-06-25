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війна (56290) Сєверодонецьк (474) військовослужбовці (3942) Бутусов Юрій (3126)

Чиновник київської міської влади Іванушкін у Сєверодонецьку: "Тут важко, але фронт - не місце для відпочинку". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Віктор Іванушкін - заступник директора комунального підприємства Печерського району Києва, воював на одній з найважчих ділянок у Сєверодонецьку у складі роти Печерського батальону ТРО міста Києва.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Він одним з перших записався у лави ТРО 24 лютого як доброволець. А коли зібрали роту добровольців для боїв у Сєверодонецьку, Віктор у свої 54 роки знов викликався йти у пекло. І воював там як звичайний піхотинець, без всяких , так як всі бійці, які бились та відійшли за наказом", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Всмысле не для видпочинку? А как же расслабицца?. Вот взять в пример того-же далину гетманца. Звонит утром ему сегодня Анна Чередниченко на суспильном задать вапрос. А он, ****, в сауне, в комнате отдыха, видно оббито вагонкой, а на заднем плане, видимо, бильярдный стол на котором пьяная шлюха спит, аон еще как примерный сеьянин кольцо на безымянном выпер, представте степень цинизма, люди на фронте умирают, а оно бухает с пятницы на суботу, скотобаза конченная:
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25.06.2022 13:14 Відповісти
Блин, утащу этот перл в тему « выгнать гетьманцева»
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25.06.2022 13:42 Відповісти
я не против
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25.06.2022 13:48 Відповісти
и это не копипаст. моё. лично фоткал телек и это самый чоткий скрин. Анна Чередниченко на нем бесподобна
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25.06.2022 13:50 Відповісти
а где шлюха?🤓
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25.06.2022 14:30 Відповісти
шлюх - гетманцев, він перед вами.
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25.06.2022 15:23 Відповісти
Прихильники Петра великого зовсім вже здуріли - вам ні хто досі не казав, що вагонка бува не тільки в бані? По скріну це скоріш мансадний поверх приватного будинку - про це й сонна морда гетманцева свідчить. но не соромтеся - сипте зрадоньку далі, ваши однодумці схавають.
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25.06.2022 19:00 Відповісти
Бережи Господь вас, пане Вікторе, та ваших побратимів. Дякую.
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25.06.2022 13:32 Відповісти
А де хоч один представник партії слуга народу на фронті? Чи це не їхня війна, не їхня країна, вони тут прібірахлітся і сваліть?!
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25.06.2022 13:36 Відповісти
А Безумна?
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25.06.2022 16:49 Відповісти
 
 