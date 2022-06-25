Чиновник київської міської влади Іванушкін у Сєверодонецьку: "Тут важко, але фронт - не місце для відпочинку". ВIДЕО

Віктор Іванушкін - заступник директора комунального підприємства Печерського району Києва, воював на одній з найважчих ділянок у Сєверодонецьку у складі роти Печерського батальону ТРО міста Києва.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Він одним з перших записався у лави ТРО 24 лютого як доброволець. А коли зібрали роту добровольців для боїв у Сєверодонецьку, Віктор у свої 54 роки знов викликався йти у пекло. І воював там як звичайний піхотинець, без всяких , так як всі бійці, які бились та відійшли за наказом", - йдеться в повідомленні.

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