3 657 10
Чиновник київської міської влади Іванушкін у Сєверодонецьку: "Тут важко, але фронт - не місце для відпочинку". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Віктор Іванушкін - заступник директора комунального підприємства Печерського району Києва, воював на одній з найважчих ділянок у Сєверодонецьку у складі роти Печерського батальону ТРО міста Києва.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Він одним з перших записався у лави ТРО 24 лютого як доброволець. А коли зібрали роту добровольців для боїв у Сєверодонецьку, Віктор у свої 54 роки знов викликався йти у пекло. І воював там як звичайний піхотинець, без всяких , так як всі бійці, які бились та відійшли за наказом", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар25.06.2022 13:14 Відповісти Мені подобається 10
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар25.06.2022 13:42 Відповісти Мені подобається 4
Підлога Маккартні
показати весь коментар25.06.2022 13:48 Відповісти Мені подобається 0
Підлога Маккартні
показати весь коментар25.06.2022 13:50 Відповісти Мені подобається 0
uoleg 94
показати весь коментар25.06.2022 14:30 Відповісти Мені подобається 1
Панас Стець
показати весь коментар25.06.2022 15:23 Відповісти Мені подобається 1
Виктор Лесик
показати весь коментар25.06.2022 19:00 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар25.06.2022 13:32 Відповісти Мені подобається 9
Super Gut
показати весь коментар25.06.2022 13:36 Відповісти Мені подобається 7
Gaussedge
показати весь коментар25.06.2022 16:49 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...