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обстріл (21010) Нацполіція (13918) Донецька область (5682)

Рашисти вдарили по Бахмуту. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти вдарили по Бахмуту. Поліцейські задокументували воєнний злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео наслідків удару окупантів опублікували у Нацполіції України.

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Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Поліцейські та вибухотехніки працювали на місці події. Доказова база злочину зібрана. Постраждалим людям надана допомога. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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25.06.2022 13:20 Відповісти
Людей шкода. Але ж не ми волали: путєн введі. Я ніколи не вірив, що бажання можуть збуватися: дмухаючи в пусту пляшку, закриваючи її корком...
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25.06.2022 13:26 Відповісти
"Поліцейські задокументували воєнний злочин" -не документувати потрібно і бути статистами а херячити по "тойстороне"це вже напрягае бути терпілами там булбаші ракетами тут орки або з белгорода або з криму а ці терплять як 8 років АТО скільки за 8 років загибло а ответку не давали бо це провокація боялися вислужитися обсе як і з розводами ну шо порозводилися де зараз Золоте?
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25.06.2022 13:23 Відповісти
В Херсоні успішно діють партизати , а луганщина і донеччина вже вісім
років терпить кацапську мразоту 😠
Бийте гадів , бо якщо не ви їх , то вони Вас !
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25.06.2022 13:29 Відповісти
их все устраивает. лиш бы не клятые биндеровцы
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25.06.2022 13:39 Відповісти
вас щось дивує,подивіться останні результати виборів там,проукраїнські-європейські партії мінімум підтримки і це вади державної політики вцілому..
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25.06.2022 13:45 Відповісти
 
 