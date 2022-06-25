Рашисти вдарили по Бахмуту. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ВIДЕО

Російські окупанти вдарили по Бахмуту. Поліцейські задокументували воєнний злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео наслідків удару окупантів опублікували у Нацполіції України.

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Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Поліцейські та вибухотехніки працювали на місці події. Доказова база злочину зібрана. Постраждалим людям надана допомога. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.