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Луганщина (4415) окупація (5826) ракети (2782)

Випущена росіянами ракета "передумала" й вдарила по тих, хто її запускав. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На тимчасово окупованій території Луганської області одразу після запуску росіянами ракети ППО чи реактивного снаряда боєприпас збився з курсу і відпрацював по установці, яка його запустила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Коли та де точно сталася подія, перевірених даних немає. За непідтвердженою інформацією від місцевих жителів, це окупований Алчевськ у ніч проти 24 червня 2022 року.

На кадрах видно, як услід за двома ракетами (судячи з інверсійних слідів) злітає третя, але незабаром після старту розвертається назад, як бумеранг, падає й вибухає.

Дивіться також: В окупованому м.Сватове вибухи на військових складах, - соцмережі. ВIДЕО+ФОТО
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Топ коментарі
+70
Ракеті-респект...
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25.06.2022 15:03
+30
Ніт, ця ракєта вєрнулась в радную гавань
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25.06.2022 15:18
+26
де ты там украинский язык услышал?
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25.06.2022 15:19
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Ракеті-респект...
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25.06.2022 15:03 Відповісти
Друзі, без зрад, але чому на відео україномовна коментаторша?
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25.06.2022 15:14 Відповісти
де ты там украинский язык услышал?
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25.06.2022 15:19 Відповісти
Увековечил. #российскиеракеты #можемповторить
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25.06.2022 22:56 Відповісти
патамуша "спєцоперація"
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25.06.2022 16:38 Відповісти
даже электронный мозг понимает , кого **.. ш..ть нужно
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25.06.2022 15:57 Відповісти
То в кацапів, просто, ствол кривий був...
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25.06.2022 16:28 Відповісти
Новая ракетная система кацапов - "Бумеранг"
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25.06.2022 16:32 Відповісти
она заблуділась...учєнія
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25.06.2022 15:04 Відповісти
Ніт, ця ракєта вєрнулась в радную гавань
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25.06.2022 15:18 Відповісти
Втомилась від війни
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25.06.2022 16:10 Відповісти
Бггг, як влучно
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25.06.2022 15:05 Відповісти
Чия ракета?

Щиро українська ракета взяла і підступно залізла у бк кацапської ППО.

А якщо серйозно - тільки ватниця буде знімати відео замість того, щоб йти в укриття.
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25.06.2022 15:13 Відповісти
Алчевськ. Якщо потрібно- назву точний час цієї події.
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25.06.2022 15:18 Відповісти
В чьих сетях? В твоих ватановых?
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25.06.2022 15:19 Відповісти
ПушкиноДрочерьі
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25.06.2022 15:12 Відповісти
Пороблено!
Кірілка підслизнувся, ракета в обратку *******!
Пороблено...
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25.06.2022 15:06 Відповісти
Нехай так буде з кожною ракетою!
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25.06.2022 15:06 Відповісти
Побажаємо кожній мокшанській ракеті повернутись в родную говень.
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25.06.2022 15:39 Відповісти
З двома нашими на хвості
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25.06.2022 17:02 Відповісти
Вроде чуть раньше, уже давно смотрел на это прекрасное видео. Кстати, сейчас бульбашные ракеты грузят же в кацапские эшелоны, может в каждой ракете неплохо бы перевернуть гироскоп вверх ногами относительно оси ракеты. Как раз то что надо будет для таких кадров. Ну и дырочку сделать в трубопроводе, чтобы при старте огонь из нее выходил на емкость с топливом. Тоже неплохо будет. Сколько белорусских военных наняли для такой скрытой диверсии? Из 20 явно бы 1-2 диверсии были бы эффективными, остальные либо провалились, либо зассали бы, но не важно, им денег много и не нужно.
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25.06.2022 15:09 Відповісти
А где там гироскоп находится, сколько нужно винтов открутить чтобы до него добраться?
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25.06.2022 15:49 Відповісти
Та це ми вже бачимо 2 доби. Отямитесь там трошки на Цензорі. Ну хіба що це вже друга впала на голови кацапам))
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25.06.2022 15:10 Відповісти
Це інша. Днями було відео з Бєлгорода, коли ракета піднялася в небо і ************** назад.
Але цей алчевський цирк безперечно яскравіше
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25.06.2022 16:54 Відповісти
этому видео тоже более суток, на цензоре время замедлилось
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26.06.2022 00:56 Відповісти
Івани налаштували ракету на знищення нацистів
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25.06.2022 15:10 Відповісти
Кацапская, не парься,русня как обычно косплеит и говорит что наша но тут 100 пудов что русня тупанула сразу же с бука 2 ракету пустила без интервала вот она на огонек тепло обратно и прилетела.
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25.06.2022 15:11 Відповісти
Це звичайно епічно, думав реально фейк, монтаж Но але якщо каZZапсіни "не воюють", "не нападають", то нехай так і буде (як на відео)
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25.06.2022 15:11 Відповісти
Наверное, на ракете написали "На фошыздаф!" Ну, она и...
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25.06.2022 15:12 Відповісти
а переживає як кацапка за свої війська! 😂

...обосрались

та там, схоже, не тільки обосралісь 😂
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25.06.2022 15:14 Відповісти
Сподіваюся, з них кишки так і шваркнули.
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25.06.2022 17:17 Відповісти
Епічне відео
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25.06.2022 15:16 Відповісти
Кароче...хатела рассказать как ипашат укров, а тут....абасралась
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25.06.2022 15:17 Відповісти
Вернулась в родную говень....
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25.06.2022 15:18 Відповісти
испытание нового оружия по перехвату управления и перенаправление цели прошло успешно 👍
это оружие нового поколения. москалям сцать кипятком и срать кирпичами. по ваши души
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25.06.2022 15:20 Відповісти
Может быть. если она летит по ГПС и кратковременно вырубить штатовские GPS-спутники интересно как ее программули реагируют?
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25.06.2022 15:52 Відповісти
а шо вона там хотіла рассказать???))) ну перед словами захвату - *бать)))) і во всей красе ))))
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25.06.2022 15:21 Відповісти
Битангова ракета!
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25.06.2022 15:28 Відповісти
Чарівно 😻
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25.06.2022 15:33 Відповісти
Станцювала гопак по колу....
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25.06.2022 15:37 Відповісти
Отак би всі
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25.06.2022 15:37 Відповісти
ракета бИндеровец.
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25.06.2022 15:38 Відповісти
карма, вона така..."хотела рассказать откуда готовилось нападениє..**..ть")))
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25.06.2022 15:41 Відповісти
Ракета сама показала. И карту с собой привезла.
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25.06.2022 16:46 Відповісти
бавовна вже у небі
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25.06.2022 15:44 Відповісти
небесна бавовна
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25.06.2022 15:45 Відповісти
Казали їм.... Все повернемо!!
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25.06.2022 15:48 Відповісти
По більше їм такої зброї!!!
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25.06.2022 15:49 Відповісти
хоч на ніч не викладайте такі відоси....а то орнув шось...))
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25.06.2022 15:55 Відповісти
"Лєтіт-лєтіт, клас! " ****, *****-- нє клас. Люди взагалі відбиті наглухо. Дивляться на запуски смертоносних ракет, як на феєрверки...
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25.06.2022 15:55 Відповісти
то т.з. система "Бумеранг". АналоГовнет.
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25.06.2022 15:56 Відповісти
"Цуцванг"
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25.06.2022 16:07 Відповісти
Скоріше "цурюк" (Zurück - назад)
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25.06.2022 17:37 Відповісти
Да пусть будут такие полёты почаще и погуще. Слава Украине! Героям Слава!
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25.06.2022 15:58 Відповісти
Це карма.
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25.06.2022 16:01 Відповісти
Уже и Гундяй на ногах не стоит. Валится на земь во время мессы.
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25.06.2022 16:12 Відповісти
Ракета подумала: Как вы задрали уже оккупанты, счас я вам )))
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25.06.2022 16:08 Відповісти
Богу тоже надоедает то, что обижают русских. И когда большевики изгнали русских людей из России в 1920 году, Бог съел это. Но когда большевики в РФ напали на украинцев, осудивших идеи коммунизма, он направил большевистские ракеты против самих же большевиков. В отместку за русских, в отместку за украинцев, за Веру, за Отечество каждого из нас!
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25.06.2022 16:20 Відповісти
Ниче не сделал. Только вошел. Обидно, да...
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25.06.2022 16:24 Відповісти
Зверніть увагу - як радіють ЗАПУСКУ рашистської ракети,разом з дітьми,"наші люді в окупаціі" яких ВОСЬМИЙ рік ГОДУЮТЬ всі,без виключення, Уряди України.КабМінівські маразматики!Може досить годувати зрадників?
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25.06.2022 16:37 Відповісти
то так москалям все зло повернеться що наробили,
у х!йла он морда як буряк завжди скоро вже лопне
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25.06.2022 16:44 Відповісти
Так буває коли в ракеті раптом прокидається штучний інтелект ))
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25.06.2022 16:44 Відповісти
Ватани кричали - "по фашистам огонь!!!111!!"
От ракета і виконала команду.
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25.06.2022 17:15 Відповісти
Вышла из дома и забыла ключи
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25.06.2022 16:45 Відповісти
Ruzke-kurwy!
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25.06.2022 16:55 Відповісти
Бачив сьогодні на Тишлангу. *****, лілював вголос бумеранг, ******* гібастус
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25.06.2022 16:57 Відповісти
- Впєпьод, мачить хахлов!
- Так точно! Мачить хахлов... Как хахлов?! Та ну нах..!
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25.06.2022 16:59 Відповісти
Нєтоваріщ *****,так что жє случілось с ракєтой:- ммм,она заблуділась!
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25.06.2022 17:20 Відповісти
- По фашистам - ОГОНЬ!!! За детей Домба... ОХ ВЕДЬ ******* В КРУЖКУ!!!...
[потужна бавовна]

Ви прослухали останній аудіозапис зі стартової позиції орків.
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25.06.2022 17:41 Відповісти
Гарнюсеньке
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25.06.2022 17:54 Відповісти
...Аж раптом #бануло, і підскочила земля:
Болванка прилетіла в молодого москаля!
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25.06.2022 18:45 Відповісти
Дымилась, падая, ракета,
И от нее бежал расчет,
Кто хоть раз в жизни видел ЭТО,
Тот хрен в ракетчики пойдет!
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25.06.2022 20:27 Відповісти
ПОДМЕНА КООРДИНАТ МОЖЕТ !)
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25.06.2022 20:57 Відповісти
КАКОЙ ПУТИН ЛОХ ДУРНОЙ !!!
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25.06.2022 20:58 Відповісти
НА КОГО **** СТАРАЯ ПОЛЕЗЛА !!!???
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25.06.2022 20:59 Відповісти
однозначно це ніяк не пісец, це клас!
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25.06.2022 21:16 Відповісти
Це вам не з пістолета застрелитися. Яке цікаве самогубство!)
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25.06.2022 21:23 Відповісти
 
 