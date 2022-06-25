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Випущена росіянами ракета "передумала" й вдарила по тих, хто її запускав. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово окупованій території Луганської області одразу після запуску росіянами ракети ППО чи реактивного снаряда боєприпас збився з курсу і відпрацював по установці, яка його запустила.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Коли та де точно сталася подія, перевірених даних немає. За непідтвердженою інформацією від місцевих жителів, це окупований Алчевськ у ніч проти 24 червня 2022 року.
На кадрах видно, як услід за двома ракетами (судячи з інверсійних слідів) злітає третя, але незабаром після старту розвертається назад, як бумеранг, падає й вибухає.
Топ коментарі
+70 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар25.06.2022 15:03
+30 Alison Reese
показати весь коментар25.06.2022 15:18
+26 Борменталь Незабаром
показати весь коментар25.06.2022 15:19
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Будь ласка, зачекайте...
Щиро українська ракета взяла і підступно залізла у бк кацапської ППО.
А якщо серйозно - тільки ватниця буде знімати відео замість того, щоб йти в укриття.
Кірілка підслизнувся, ракета в обратку *******!
Пороблено...
Але цей алчевський цирк безперечно яскравіше
...обосрались
та там, схоже, не тільки обосралісь 😂
это оружие нового поколения. москалям сцать кипятком и срать кирпичами. по ваши души
у х!йла он морда як буряк завжди скоро вже лопне
От ракета і виконала команду.
- Так точно! Мачить хахлов... Как хахлов?! Та ну нах..!
[потужна бавовна]
Ви прослухали останній аудіозапис зі стартової позиції орків.
Болванка прилетіла в молодого москаля!
И от нее бежал расчет,
Кто хоть раз в жизни видел ЭТО,
Тот хрен в ракетчики пойдет!