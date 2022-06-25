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Криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції, - ДБР. ВIДЕО

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Росіяни використовували криптовалютні біржі для обходу санкцій, застосованих щодо РФ міжнародною спільнотою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з російської федерації та республіки білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій.

Серед іншого це відбувалось і через певні українські вебсайти", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначили в ДБР, здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України.

ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона.

Telegram-канал "Україна зараз" повідомляє, що в рамках справи цього тижня було проведено низку обшуків в компаніях, зареєстрованих в Україні.

Зокрема, в БЦ "Європа плаза" (бульвар Тараса Шевченка, 37/12) та в приміщенні "Фан-Бару" (проспект Перемоги, 31). В офісах цих кол-центрів працювали близько 500 сейлерів.

Саме ці приміщення орендує відома фінансова піраміда Milton Group, яка також займається криптовалютними операціями.

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Автор: Богдан Гуньковський
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їх попередили і вони все вже вивели, тепер можна блокувати)
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25.06.2022 15:55 Відповісти
кое что осталось..
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25.06.2022 16:06 Відповісти
Скоро не будет даже название русский. За несколько лет после освобождения роиси и объяснению местному населению что такое русский👎Что это определение покоренный, завоеванный, сломленный, порабощенный. Тех кто захочет себя называть русским останутся одни фрики в кол-ве 100-200 голов❗☝
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25.06.2022 16:02 Відповісти
Как это через Украинские сайты ? Все МОМЕНТАЛЬНО вычисляется - чьи сайты , где зарегестрированы и кто и откуда админит - 15 лет с конфискацией и все ....
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25.06.2022 20:27 Відповісти
Ну хоть россияне могут играть на криптовалюту в различные игры. В настоящее время в Интернете существует множество игровых автоматов по ссылке, которые принимают криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие. Игры на криптовалюту более анонимны, чем игры с использованием традиционных методов оплаты. Это может быть привлекательным для игроков, которые хотят сохранить свою анонимность. Депозиты и снятия средств с использованием криптовалюты обычно обрабатываются быстрее, чем депозиты и снятия средств с использованием традиционных методов оплаты. Это может быть удобно для игроков, которые хотят быстро начать играть.
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06.01.2024 15:13 Відповісти
 
 