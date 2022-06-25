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війна (56290) пропаганда (2563) СБУ (10016) блокування (340)

Кіберфахівці СБУ заблокували вже майже 500 пропагандистських Youtube каналів і декілька тисяч акаунтів в соцмережах. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників. Передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

" Безглузді фейки про "біолабораторії" та радіокерованих гусей, ненависть до українців і рафінована брехня для своїх громадян. Саме за такою формулою діє російська пропаганда, генеруючи безкінечний потік омани. Проте вона не ефективна в Україні. Адже СБУ успішно протидіє рашистам не тільки в боях, але й на інформаційному фронті. Кіберфахівці Служби затримують ворожих агітаторів та агентів, нейтралізують кібератаки та викривають російські фейки", - підкреслили у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента російських спецслужб в Мукачевому, - СБУ

Служба безпеки України закликає українців долучатися до інформаційної боротьби та надсилати інформацію про інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників. Зробити це можна у офіційному чат-боті.



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Топ коментарі
+8
Подвиг. Це для цього СБУ створено? А замість них ще завтра 1000 з'явиться. Це ж боротьба з вітряками...

Краще б відловлювали колаборантів в тилу. А ще краще - знищували...
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25.06.2022 16:28
+5
Про що ви пишете, у вас такі фахівці як я балерина, я це знаю з власного досвіду
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25.06.2022 16:14
+5
Щось не дуже видно. В ютубі повно кацапських гавноканалів, а на українському контенті в коментаріях стільки свиноруського сміття,що і до війни так не було. Чергова імітація діяльності.
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25.06.2022 16:34
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может лучше на фронт? а не с петушарием бороться которого ютуб и так забанил? не?
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25.06.2022 16:13 Відповісти
забанил в нашем регионе . зашел через оперу, гляну, а этот ******* и дальше пилит видосы. Власти Испании конченные ******
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25.06.2022 16:15 Відповісти
Про що ви пишете, у вас такі фахівці як я балерина, я це знаю з власного досвіду
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25.06.2022 16:14 Відповісти
а можна московське метро зупинити?
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25.06.2022 16:15 Відповісти
ШАРИЯ ЛУЧШЕ БЫ ЗАБАНИЛИ
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25.06.2022 16:17 Відповісти
Вы юдлять великие киберфахивцы вместо того что бы заниматься ерундой пытайтесь подломить атомные станции врага: в белораше и расее. Попытайтесь получить доступ к ядерным энергоблокам и ОТФОНАРЯ НАКЛАЦАТЬ ПО ТЕЛЕМЕХАНИКЕ НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ БЛОКОВ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ. если чмо выучило хтмл и цсс оно не айтишник, оно говна кусок цсс и хтмл это можете мамке своей говорить идиоты
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25.06.2022 16:19 Відповісти
Подвиг. Це для цього СБУ створено? А замість них ще завтра 1000 з'явиться. Це ж боротьба з вітряками...

Краще б відловлювали колаборантів в тилу. А ще краще - знищували...
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25.06.2022 16:28 Відповісти
Щось не дуже видно. В ютубі повно кацапських гавноканалів, а на українському контенті в коментаріях стільки свиноруського сміття,що і до війни так не було. Чергова імітація діяльності.
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25.06.2022 16:34 Відповісти
Коли говорять,що СБУ успішно протидіє,то якось пригадуються втечі всіх злочинців з України(
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25.06.2022 16:47 Відповісти
почему то предатель подаляка еще вещает.....
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25.06.2022 16:48 Відповісти
Вместо ЮТуба россиянам предлагается сервис *******!
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25.06.2022 17:28 Відповісти
 
 