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Бійці 40-ї ОАБр знищили БТР рашистів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади ВСУ знищили БТР російських окупантів.

Відповідне відео розмістили на сторінці оперативного копантдування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 40-ї артилерійської бригади знищують склад та авто російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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картинка гуд, ***** поджигатель лишний
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26.06.2022 19:36 Відповісти
Виконавцям респект...
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26.06.2022 19:38 Відповісти
розвідка... мабуть скоро і міст ..того..запалає...горіла сосна палала
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26.06.2022 20:01 Відповісти
Хорошей охоты, братья.
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26.06.2022 20:06 Відповісти
Сдох Максим да и хер з ним. Земля стiкловатою.
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26.06.2022 20:28 Відповісти
Озвучка ідіотська
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27.06.2022 07:06 Відповісти
 
 