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Бійці 40-ї ОАБр знищили БТР рашистів. ВIДЕО
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Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади ВСУ знищили БТР російських окупантів.
Відповідне відео розмістили на сторінці оперативного копантдування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
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