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війна (56332) Лисичанськ (273) Луганщина (4415) Сєверодонецьк (474) Бутусов Юрій (3126)

Оборона Лисичанська, прорив з Гірського, відхід із Сєверодонецька, бої під Бахмутом | Бутусов наживо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захоплення окупантами Гірської громади на Луганщині, наміри рашистів зайти в Лисичанськ та відхід українських захисників із Сєверодонецька. Ці та інші питання розбере головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У глядачів є можливість поставити запитання у коментарях.

Раніше захисники Сєверодонецька отримали команду відходити з міста на нові, більш укріплені позиції.

Водночас у Пентагоні вважають, що тимчасовий вихід українських військ із Сєверодонецька може поліпшити оборонні позиції ЗСУ

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
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25.06.2022 19:19
+12
Це щоденний Героїзм захисників України. Дякую, пане Бутусов і не звертайте уваги на недругів. Україна понад усе
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25.06.2022 19:51
+7
лайкос 👍 нарешті стрім Юрія!!!
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25.06.2022 19:04
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лайкос 👍 нарешті стрім Юрія!!!
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25.06.2022 19:04 Відповісти
Коцу я не вірю, а ВСУшнику вірю на всі 100%!
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25.06.2022 19:07 Відповісти
ЗСУ, якщо клава не звихнена.
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25.06.2022 21:24 Відповісти
Уже видосик состряпали на канале Блог Разумовського.
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25.06.2022 19:16 Відповісти
Саме за цей допис Бутусова, а не за наступне в'ю, від глави Луганської ОВА С.Гайдая "Захисники Сєверодонецька отримали команду відходити з міста на нові, більш укріплені позиції", зробленого на 2,5години раніше, на Бутусова наїхав провладний телеграм-канал RAGNAROCK PRIVET, мовляв, "Кремлевский пропагандист Коц снова поблагодарил журналиста Юрия Бутусова за службу", ніби "Бутусов раньше времени рассказал о выходе ВСУ из Северодонецка, чем снова подставил под угрозу жизни наших военных".
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25.06.2022 19:18 Відповісти
Коц просто кусок говна, никто. Подпё..док на жаловании у соловьиного помёта. Нажрусь, когда его задвухсотят.
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25.06.2022 21:07 Відповісти
При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
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25.06.2022 19:19 Відповісти
Це щоденний Героїзм захисників України. Дякую, пане Бутусов і не звертайте уваги на недругів. Україна понад усе
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25.06.2022 19:51 Відповісти
После 4 месяцев войны правда нас не деморализует" /Бутусов/ Надо высечь в камне и предъявлять тем, кто "Генштабу виднее", "А сам-то в окопах?", "Без тебя разберутся", "Ты провокатор с Лахты" и т.п.
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25.06.2022 20:00 Відповісти
Другая мысль, которая совпала с моими - основная стратегия рф уже не захват территорий, а уничтожение наиболее боеспособных частей. Поэтому они и не захлопывают очевидные котлы - они ждут когда в них под непрерывные обстрелы будут пребывать всё новые и новые части ВСУ.
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25.06.2022 20:31 Відповісти
Росіяни "не захлопывают очевидные котлы" тому що їм не дають.
А от те, що їхня мета "сточити" найбільш боєздатні підрозділи ЗСУ вони й не приховують.
Як діяти у цій ситуації - вирішувати військовому керівництву (сподіваюсь, що не політичному, оскільки наші шоумени вже прагнуть виглядати героями попри все).
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25.06.2022 21:14 Відповісти
Вас обвиняют в том, что вы помогаете врагу заранее давая информацию о действиях зсу, на что враг реагирует. Надеюсь, что это не правда. Особенно вспоминают северодонецк.
Но в данном случае буду ждать инфо от рядовых бойцов.
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25.06.2022 20:33 Відповісти
Бутусов дуже незручний для політичного керівницства, для якого "героїчний образ" понад усе
("ні кроку назад" та подібні політизовані наїзди на військових вже почалися, про що Юрій і натякає).
А дискредитувати наші "керманичі" вміють майстерно.
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25.06.2022 21:18 Відповісти
Величезна подяка за правду.
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25.06.2022 20:35 Відповісти
Спасибо Юрий. За правдивую и нужную информацию, которая умножает на ноль всю кацапскую пропаганду и фейки.
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25.06.2022 20:52 Відповісти
Самі ж тут писали - що у війні потрібно використовувати і створювати місце і час, де ми маємо перевагу і таким чином перемагати.
Розкажіть, щоб усі зрозуміли: яку таку перевагу ми отримуємо при утриманні (як сказано "з ускладненою логістикою" таких от "карманів" ?!!
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25.06.2022 21:22 Відповісти
"Украина не намерена предпринимать шаги по направлению вступления в НАТО, понимая бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса", - сказал заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква в интервью Financial Times.

"WTF? А этот... человек в курсе, что руководители "отдельных стран альянса" не вечны, а курс Украины в Евроатлантические структуры закреплён в Конституции и оплачен кровью наших бойцов на этой войне? Не является ли такое заявление результатом сепаратных договорённостей с агрессором? Очень бы хотелось прояснить нынешнюю позицию власти по этому вопросу!" - запитує в своєму телеграм-каналі блогер Олег Шарп.
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25.06.2022 21:49 Відповісти
А Игорям Жовквам и пр зеленым есть место в Западном мире? Нет. Вот и весь ответ. Раз не удалось слить Украину под путинскую Россию, значит "путинскую россию" зеленые булут строить здесь
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25.06.2022 23:08 Відповісти
все по дєлу
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25.06.2022 23:02 Відповісти
Все одно, краще б всіх казати до останнього, що то війська на ротацію пішли, а нові сили будуть заводити, це б дало час наставити побільше мін, вивезти зброї якнайповніше ,та спокійно вийти. Це ж класика війни, супротивник до самого останнього момента не повинен знати про маневр і його значення і бути в дезінформації, інакше за все треба платити життями.
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26.06.2022 05:53 Відповісти
не ,а чего спочатку бегал в онлайн по мосту под обстрелами и снимал ,потом хайп про выход мммммм.... это точно враги на Юру гонят
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26.06.2022 13:11 Відповісти
 
 