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Оборона Лисичанська, прорив з Гірського, відхід із Сєверодонецька, бої під Бахмутом | Бутусов наживо. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захоплення окупантами Гірської громади на Луганщині, наміри рашистів зайти в Лисичанськ та відхід українських захисників із Сєверодонецька. Ці та інші питання розбере головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
У глядачів є можливість поставити запитання у коментарях.
Раніше захисники Сєверодонецька отримали команду відходити з міста на нові, більш укріплені позиції.
Водночас у Пентагоні вважають, що тимчасовий вихід українських військ із Сєверодонецька може поліпшити оборонні позиції ЗСУ
Топ коментарі
+22 Ан Мур
показати весь коментар25.06.2022 19:19
+12 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар25.06.2022 19:51
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар25.06.2022 19:04
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Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
А от те, що їхня мета "сточити" найбільш боєздатні підрозділи ЗСУ вони й не приховують.
Як діяти у цій ситуації - вирішувати військовому керівництву (сподіваюсь, що не політичному, оскільки наші шоумени вже прагнуть виглядати героями попри все).
Но в данном случае буду ждать инфо от рядовых бойцов.
("ні кроку назад" та подібні політизовані наїзди на військових вже почалися, про що Юрій і натякає).
А дискредитувати наші "керманичі" вміють майстерно.
Розкажіть, щоб усі зрозуміли: яку таку перевагу ми отримуємо при утриманні (як сказано "з ускладненою логістикою" таких от "карманів" ?!!
"WTF? А этот... человек в курсе, что руководители "отдельных стран альянса" не вечны, а курс Украины в Евроатлантические структуры закреплён в Конституции и оплачен кровью наших бойцов на этой войне? Не является ли такое заявление результатом сепаратных договорённостей с агрессором? Очень бы хотелось прояснить нынешнюю позицию власти по этому вопросу!" - запитує в своєму телеграм-каналі блогер Олег Шарп.