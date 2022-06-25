На Рівненщині пролунали вибухи (оновлено). ВIДЕО

Місцеві жителі почули кілька вибухів у Рівненській області під час повітряної тривоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Суспільне Рівне.

"На Рівненщині повідомляють про вибухи в одному з районів. Деталі будуть після оприлюднення офіційної інформації", - сказано в повідомленні.

У місцевих телеграм-каналах також пишуть, що всього було чути чотири вибухи.

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Пізніше голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у телеграмі повідомив, що було завдано два ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією без жертв. Наразі Коваль виїхав на місце події.

Нагадуємо, що проводити фото- та відеозйомку місця падіння ракет заборонено.