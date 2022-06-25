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вибух (3746) Рівненщина (908) Коваль (41)

На Рівненщині пролунали вибухи (оновлено). ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місцеві жителі почули кілька вибухів у Рівненській області під час повітряної тривоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Суспільне Рівне.

"На Рівненщині повідомляють про вибухи в одному з районів. Деталі будуть після оприлюднення офіційної інформації", - сказано в повідомленні.

У місцевих телеграм-каналах також пишуть, що всього було чути чотири вибухи.

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Пізніше голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у телеграмі повідомив, що було завдано два ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією без жертв. Наразі Коваль виїхав на місце події.

Нагадуємо, що проводити фото- та відеозйомку місця падіння ракет заборонено.
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Топ коментарі
+15
только зеле никто не даст! он мордой лица не вышел
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25.06.2022 20:08
+11
Ні. То вони цілять у західну зброю . Знають, що то їх смерть їде!
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25.06.2022 20:17
+9
надо попросить у кучмы ...
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25.06.2022 20:14
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а кому страшно во время воздушной тревоги, когда гремит гром?
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25.06.2022 20:06 Відповісти
Якось не співпадало. Взагалі мало гроз в цьому році.
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25.06.2022 21:04 Відповісти
"Лукашенко попросил Путина «помочь» с ядерным оружием у границ Беларуси".
Надо и Зеле попросить по ленд-лизу.
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25.06.2022 20:06 Відповісти
только зеле никто не даст! он мордой лица не вышел
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25.06.2022 20:08 Відповісти
А бульбофюрер вышел?
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25.06.2022 20:23 Відповісти
така куйло всем даёт без разбору, достаточно попросить!
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25.06.2022 20:57 Відповісти
Інша справа Порох - йому стількі зброї надали, як конвенційной, так і ядерной... А все чому - бо мордой вийшов - на двох звичайних людей вистачить)))
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26.06.2022 00:53 Відповісти
надо попросить у кучмы ...
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25.06.2022 20:14 Відповісти
Удар нанесли по м. Сарни. Уночі били по Житомиру й Чернігівщині. Чи не схоже це на підготовку до вторгнення з Білорусі?
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25.06.2022 20:11 Відповісти
Ні. То вони цілять у західну зброю . Знають, що то їх смерть їде!
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25.06.2022 20:17 Відповісти
Ні, не схоже. Якби готувались, то цілились би по військових об'єктах, а так - по інфраструктурі. На щастя, попередньо, жертв немає.
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25.06.2022 20:23 Відповісти
Та хіба нам скажуть, куди вони реально влучили? В цій ситуації я би довіряв лише свідкам серед місцевих...
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25.06.2022 20:34 Відповісти
А вам,"товарищ майор," навіщо "куди реально"?! Кому належить-знають,кому не належить-радіють що жертв немає!
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25.06.2022 20:40 Відповісти
Пишуть, що троє загиблих там...
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26.06.2022 00:00 Відповісти
Зруйновано бурштинові копальні, підрив економіки внатурі
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25.06.2022 21:40 Відповісти
 
 