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Бійці ССО разом з артилерією знищили на Донеччині колону РСЗВ "Ураган" рашистів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ разом з артилерією знищили на Донеччині колону РСЗВ "Ураган" російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО.

"Розвідники ССО України на Донеччині виявили колону ворога, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП. Вдало навівши артилерію, воїни ССО корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Бійці ССО та артилеристи Нацгвардії знищили три російські "Гради" на Сєверодонецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+101
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25.06.2022 21:20
+71
ССО України-черговий респектище.Давайте ще...
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25.06.2022 21:20
+41
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25.06.2022 21:29
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ССО України-черговий респектище.Давайте ще...
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25.06.2022 21:20 Відповісти
вони там весь час жили, це нащадки бродників, а бродники теж там жили з давніх давен.
народ не так просто пересилити, без авто, без доріг, без валіз.
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25.06.2022 21:54 Відповісти
Викинги переселялись☝Лодки и корабли рулили❗
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25.06.2022 22:03 Відповісти
але не пішли з рідних земель, як жили в Швеції, Данії, Голандії - так і живуть
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26.06.2022 01:05 Відповісти
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25.06.2022 21:20 Відповісти
разіяни какают
пс. не всі українці гакають та шокають
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25.06.2022 21:24 Відповісти
та то таке, головне що кацапи підери.
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25.06.2022 21:27 Відповісти
а думали що лідери.
ніби й одна літера, але рішає
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25.06.2022 22:24 Відповісти
Лидеры среди пидоров
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26.06.2022 12:59 Відповісти
Одесити шокають 😊
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25.06.2022 22:25 Відповісти
Але там українців майже нема.
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25.06.2022 22:54 Відповісти
Мокші це не слов'яни!
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25.06.2022 21:26 Відповісти
згоден. кацапи підери а не слов"яни.
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26.06.2022 10:14 Відповісти
ты еще китайцев славянами назови, каким боком они славяне ? Даже их сцарь и тот эрзя.
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25.06.2022 21:28 Відповісти
Але ж роzzіяни все таки підари...
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25.06.2022 22:26 Відповісти
Росіяни - жруть гівно!
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25.06.2022 21:36 Відповісти
Не туліть козломордих до слов"ян, чи ви це спеціально?
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25.06.2022 21:37 Відповісти
а я і не тулю. є слов"яни а є підери.
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25.06.2022 21:42 Відповісти
росіяни - не слов'яни
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25.06.2022 21:43 Відповісти
Какні-удівітєльно, какні-пєчально, какні-странно, какні-круті. У них якась фекальна мова.
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25.06.2022 21:50 Відповісти
московити-хинова, які вкравши нашу історію у 1721 році назвали себе росіянами ніколи не були слов'янами. Це угро-фіни, розбавленві розумними татарами, які навчили їх одягатися і ходити на вулицю в туалет.
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25.06.2022 22:13 Відповісти
у кацапов в глубинке тоже шокают вовсю
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25.06.2022 22:47 Відповісти
ФАЙНО!
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25.06.2022 23:21 Відповісти
Москалі зовсім не слов'яни. Це суміш угро-фнських самок, яких покрили тюрки- ото і є москалі, та деяка кількість манкуртів.
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26.06.2022 00:04 Відповісти
россияне - не славяни
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26.06.2022 00:38 Відповісти
Ruzke kurwy-***** szmaty!
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25.06.2022 21:22 Відповісти
У пана таки файна, добра мова !
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25.06.2022 22:50 Відповісти
"Красiво i необхiдно"(с). Лаконично, емко, молодцом).
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25.06.2022 21:23 Відповісти
Ах как приятно. Пускай жрут, черти. Артиллеристов кацапских запугать до смерти регулярными прилетами, а некоторых и вовсе не запугать, а поставить перед фактом, - невероятный успех. Чем больше они будут бояться ответки на позиции или перетяжке, тем меньше нас будут бомбить и тем менее подготовленных людей туда будут отправлять, снизиться точно попаданий значительно. К тому же у них вся лучшая техника уже введена в бой, запасы есть, но они будут хуже по кучности.
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25.06.2022 21:26 Відповісти
Картина Репина, приплыли.
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25.06.2022 21:28 Відповісти
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25.06.2022 21:29 Відповісти
а на фото - министерство обороны ордило ?
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25.06.2022 21:33 Відповісти
Ну, технически - да. Это минобороны - москве.
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25.06.2022 21:48 Відповісти
Виправте на Донеччині! ЗСУ молодці!
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25.06.2022 21:30 Відповісти
Больше хороших дохлих русских!
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25.06.2022 21:34 Відповісти
Дуже вже гарно палахкотить.
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25.06.2022 21:39 Відповісти
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25.06.2022 21:49 Відповісти
круто, ефективне використання бк
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25.06.2022 21:59 Відповісти
Смерть кацапам!
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25.06.2022 22:02 Відповісти
Знищили колону - значить, провели расєянчегам сеанс колонотерапії!
)))
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25.06.2022 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JP4DT7C4BaM
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25.06.2022 22:10 Відповісти
Браво! Замечательное видео! )
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25.06.2022 22:31 Відповісти
интересно смотрится как ракеты летают по нулевой траектории. И как докладывает комдивизиона наверх - ничего нету все улетело. А для проверки Хаймарсов нужноодним ударить по ставке Пушилина в Донецке, а то уже 8 лет на коврах возлегает.
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25.06.2022 22:15 Відповісти
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25.06.2022 22:23 Відповісти
хлопці ви реальні герої
-так близько підійти до ворожого кубла і грамотно навести артилерію це найвищий професіоналізм витримка і ...героїзм
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25.06.2022 22:47 Відповісти
Гарне полювання, багато життів Українців буде врятовано і збережено завдяки знищенню цих Ураганів з обслугою
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25.06.2022 22:49 Відповісти
Кто в курсе, сколько этих РСЗВ у них еще осталось? Хотя бы примерно?
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25.06.2022 22:57 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Russian_Ground_Forces
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25.06.2022 23:44 Відповісти
Спасибо. Больше всего Градов: Active: 750, Reserve: 2,200; Ураганов, Смерчей и Торнадо существенно меньше (по 90-180). Вроде как все, кроме Градов, должны уже заканчиваться, но производятся новые. Без аналогичного оружия (типа Himars) перемолоть нереально. Но Himars нам дают, может быть, десятки, а нужно минимум сотни.
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26.06.2022 00:40 Відповісти
Ну, грады - тем, что на консервации, лет, наверное, уже больше, чем мне - а я уже не первой свежесть юнош, совок, хоть и плохо, но помню. Если всяких смерчей-торнад по 180, значит их тоже больше нескольких штук в год не произведёшь.

Но это всё бабушка надвое вилами по воде писала, конечно...
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26.06.2022 01:01 Відповісти
проблема навіть не в кількості Himars..

проблема в налагодженні логістики для постачання контейнерів для них..
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26.06.2022 10:25 Відповісти
на замітку "любителям покурити" у м. Пєрмь.

РСЗО "Смерч", принятая на вооружение в 1987 г

Производится ОАО "Мотовилихинские заводы" (г. Пермь)

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26.06.2022 10:33 Відповісти
Piękna robota.
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25.06.2022 23:36 Відповісти
🖐
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26.06.2022 13:03 Відповісти
А ГОВОРЯТ ЧТО САЛЮТЫ ЗАПРЕЩЕННЫ !?)
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26.06.2022 00:16 Відповісти
Скоро в очередном перехваченном разговоре орка со свиноматкой: (матюги опущены)
...Присел я, значит, посрать. Стянул свои сексуальные стринги, поднатужился и вдруг.... Бадабум!!!...
https://www.youtube.com/watch?v=beDNafFqIOQ
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26.06.2022 01:26 Відповісти
Красиво.

Але так мало...
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26.06.2022 08:28 Відповісти
Бальзам на душу зранку!
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26.06.2022 08:33 Відповісти
 
 