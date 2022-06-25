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Бійці ССО разом з артилерією знищили на Донеччині колону РСЗВ "Ураган" рашистів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ разом з артилерією знищили на Донеччині колону РСЗВ "Ураган" російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО.
"Розвідники ССО України на Донеччині виявили колону ворога, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП. Вдало навівши артилерію, воїни ССО корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+101 саша паламарчук
показати весь коментар25.06.2022 21:20
+71 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар25.06.2022 21:20
+41 саша паламарчук
показати весь коментар25.06.2022 21:29
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Будь ласка, зачекайте...
народ не так просто пересилити, без авто, без доріг, без валіз.
пс. не всі українці гакають та шокають
ніби й одна літера, але рішає
)))
-так близько підійти до ворожого кубла і грамотно навести артилерію це найвищий професіоналізм витримка і ...героїзм
Но это всё бабушка надвое вилами по воде писала, конечно...
проблема в налагодженні логістики для постачання контейнерів для них..
РСЗО "Смерч", принятая на вооружение в 1987 г
Производится ОАО "Мотовилихинские заводы" (г. Пермь)
...Присел я, значит, посрать. Стянул свои сексуальные стринги, поднатужился и вдруг.... Бадабум!!!...
https://www.youtube.com/watch?v=beDNafFqIOQ
Але так мало...