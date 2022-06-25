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Російський балкер вивантажує крадене українське зерно в турецькому порту, який раніше купив олігарх з РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Журналіст Осман Пашаєв зафіксував факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера "Міхаіл Ненашев".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Пашаєв зазначив: "Російський балкер "Міхаіл Ненашев" два тижні тому зник з радарів. 15-16 червня його знімки зняли з супутника в Ак'ярському (так званому севастопольському) порту "Авліта" окупованого Криму. Там він завантажив 27 тисяч тонн зерна. Найімовірніше завезеного з окупованих територій півдня України. Відійшовши від кримського берега "Міша" включив систему AIS, зайшов у порт "Кавказ", вдавши, що завантажився там і вчора вдень прибув на якірну стоянку до турецького порту Іскендерун. І всі ми звинувачуватимемо турків, що вони дозволяють приймати крадене зерно через підсанкційні порти - три злочини відразу.

Але сенсація ось у чому. "Міхаіл Ненашев" не в турецькому порту Іскендерун. Балкер стоїть у порту ММК металургія за 20 км від Іскендеруна. Цей порт на 100% належить російському олігарху, близькому до Путіна Віктору Рашнікову. І турки нічого не можуть з цим вдіяти, тому що заборона на прийняття кораблів, що заходили до Криму приймала, Палата Моської торгівлі і всі в Туреччині підкорилися спільному рішенню. А росіянам, які володіють турецьким портом, чхати хотіли на рішення самоврядних структур. Так працює демократія. Багато рішень приймає не держави, а професійне середовище і гебісти на чолі з Путіним знають, як це руйнувати: підкупом, викупом, шантажем і насильством"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб возити зерно, розміновувати Чорноморське узбережжя необов’язково, - голова МЗС Туреччини

Пізніше Пашаєв опублікував кадри з цього порту: "Спіймав. На зйомку було 20 секунд. Ррсіяни помітили мене. Сказав, що хочу поговорити з капітаном Горбенком. Відповіли: он не хочет.

Турки швидко вивезли мене мікроавтобусом через три КПП, а як я їх обійшов, проникаючи вглиб по причалу - окрема історія в стилі Тетяни Чорновол".

Також читайте: З усіх елеваторів загарбники вивезли зерно старого врожаю, - мер Мелітополя Федоров

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Турки-купівля краденого теж злочин...
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25.06.2022 20:49
+22
Раньше турки за такое руки отрубали а сейчас с касарылыми в десна целуются. Ху.ло всех скупило.
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25.06.2022 20:51
+18
а я обзивала поганими словами людей, які крали рушники і ложечки з турецьких готелів (((
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25.06.2022 21:01
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Турки-купівля краденого теж злочин...
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25.06.2022 20:49 Відповісти
А,створення умов,посібничество- Не злочин. Далі вивозиться на суверенну територію,й прямує,як легальний товар...
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25.06.2022 20:54 Відповісти
"Миротворець" зробив розділ сайту власне на цю тему. Відслідковуть, молодці: Seakrime
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25.06.2022 20:58 Відповісти
у Великого Султана Ердогана кацапи мають своє екстериториальне Гуантанамо?

в порту "ММК металлургия" в 20 км от Искендеруна. Этот порт на 100% принадлежит российскому олигарху, близкому к Путину - Виктору Рашникову.

досултанувались османи.......
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25.06.2022 21:08 Відповісти
Ну от, все в стилі обходу санкцій, все в стилі злодійкуватих мерзенних кацапів.... А у Зе голова болить, що деякі країні зостануться голодними.
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25.06.2022 20:49 Відповісти
У стилі пітерського гопника....світ уже не здивуєш вчинками рашистів....тільки ненависть і брезгливість
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25.06.2022 20:50 Відповісти
Раньше турки за такое руки отрубали а сейчас с касарылыми в десна целуются. Ху.ло всех скупило.
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25.06.2022 20:51 Відповісти
Бфгають на свіданки ,й ****** хла влаштовують
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25.06.2022 20:56 Відповісти
Ну,то як?
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25.06.2022 20:52 Відповісти
Турки как и пейсатые- и вашим и нашим.
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25.06.2022 20:53 Відповісти
Это сыграет с ними плохую роль!

АЛЛЕ, где вы, турецкие подсосы? Учить историю нужно, что бы не было "так обидно", идиоты!
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25.06.2022 21:09 Відповісти
турки-гопники
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25.06.2022 20:53 Відповісти
Турки крупнейшие покупатели рассейского зерна. Так было до 2014 года, так продолжается по сей день. Наверняка с 2014 покупали частично и крымское, возможно сейчас покупают и херсонское, а возможно и нет. Никакой сенсации не вижу.
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25.06.2022 20:54 Відповісти
Турки, м'яко кажучі, лукавлять. Якби вони хотіли то могли би все це легко зупинити. Це не така вже демократія що у всіх руки пов'язані.
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25.06.2022 20:59 Відповісти
демократія і Турція - це не сумісні речі
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25.06.2022 21:29 Відповісти
а я обзивала поганими словами людей, які крали рушники і ложечки з турецьких готелів (((
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25.06.2022 21:01 Відповісти
Что там турки на днях заявляли? Пусть проверяют что как.
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25.06.2022 21:01 Відповісти
Вони там все прекрасно знають. Ердоган - це другий путін. Буде ще одне горе людям.
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25.06.2022 21:07 Відповісти
у нас в селі казали колись дурний як турок
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25.06.2022 21:06 Відповісти
А росіянам, які володіють турецьким портом, чхати хотіли на рішення самоврядних структур - че за бред, порт на территории Турции, а значит обязан соблюдать законы Турции.
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25.06.2022 21:09 Відповісти
https://video.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/282277643_5184526544996650_2292501314791901499_n.mp4?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjU1MCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=injdtrb2amkAX9hsbvB&rl=550&vabr=306&_nc_ht=video.fiev22-1.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT8vnfqBqcXz3aHWec1qhBzi9PCVua3dhfrvD1nMLrcAaw&oe=62B77801

Сирийский сухогруз «Финикия» проходит Босфор, по маршруту из временно оккупированного Севастополя в турецкий Искендерун. На борту сухогруза - краденное российскими оккупантами украинское зерно.

И в Искендеруне потом будут печь хлеб из этого зерна? В глотке не застрянет? Если нет, то я сейчас обрисую, что у Турции может застрять в глотке.

Это не единственный сухогруз. С момента оккупации Херсонской области их прошло Босфор десятки. Но, вопрос не о том, что проходит, или о том, что лепёшка может застрять, а несколько о другом.

Например, о том, что может застрять не лепёшка, а серийное производство БПЛА Akıncı, без украинских двигателей АИ-450С, которые продолжают ставить на данные беспилотники, несмотря на наличие у Турции её PD-222. А всё потому, что ресурс PD-222 несоизмерим с АИ-450С.

Как насчёт будущего турецких ударных вертолётов Atak-II, аналогично, без украинских двигателей? Туманное? Ещё бы.
А перспективный турецкий танк, которым так любит хвалиться Анкара, но который на более чем 50% зависит от иностранных поставок? Не продумывает ли Анкара его перспективное будущее без достаточно мощной силовой установки, которую Турции решила пока предоставлять только Южная Корея? А если откажется, с учётом интересных геополитических манёвров? Тогда останется только украинский вариант замены или весь проект может смело накрываться медным тазом.

Или в Турции забыли, кому они обязаны живучестью своих танков М60А3 Sabra? Я имею ввиду украинские КАЗ "Шершень", которые устанавливаются на данную модификацию М60 и которые сохранили многие жизни турецких экипажей в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Память коротка?

Турция себя ведёт сейчас крайне некрасиво и крайне борзо. И если Украина начнёт себя по отношению в Анкаре вести так же, то по ряду позиций этой стране, балансирующей между Европой и Востоком, станет не очень комфортно. А, что будет если к этому дисбалансу подключатся и другие страны, недовольные борзыми финтами Турции?

Не то время, чтобы строить из себя локального гегемона, особенно тогда, когда ты им не являешься. Позорить славное имя легендарного Мустафы Кемаля, многовекторная политика которого заслуживает поистине глубочайшего изучения, современными бездарными финтами - это не то, чего заслуживает современная Турция.

Баланс и осознание возможностей это куда большее, чем активизация электората готового сжигать банкноты по $1 на камеру во имя стимуляции инфляции и упадка. Особенно сейчас, когда выбор стороны должен быть очевиден и без компромиссов и оговорок.

Так, что там с украинским зерном? В глотке лепёшка не застрянет?
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25.06.2022 21:09 Відповісти
БРАВО !!!
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26.06.2022 02:25 Відповісти
А что не так делают турки? Они понимают рыночные механизмы и берут дешевое краденное зерно. Если не они купят, то его купят сирийцы. У Эрдогана рейтинг не такой высокий, ему о себе надо думать, хлеб подешевле сделать.

Вопрос с Россией надо решать военным путям, не обращая внимания на торговлю. Еще сотни случаев произойдет, пока это дойдет даже до американцев. Но уже получили по голове, когда Байден говорил про курс доллара в 200 рублей, а получил его укрепление. Хотя укрепление было очевидно, когда пошли оплаты за газ не на замороженный счет, а трат у россиян в долларах было мало. Например такая вещь, как уход автомобильной компании с рынка - это же сильное укрепление рубля. Раньше они выводили доллары из России, а теперь они там остались.

Могли не вводить санкции, не поднимать у себя цены на топливо и вообще все товары, но вместо этого в срочном порядке открыть военным заводы и начать всем миром создавать оружие, много оружия. Было бы в 150 раз эффективнее для нас и для них.
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25.06.2022 21:11 Відповісти
Рашка продает украинское зерно за доллары чтобы расплатится по внешнему долгу и избежать дефолта и все это понимают тем более кредиторы которым наплевать от куда у рашки деньги.
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25.06.2022 21:15 Відповісти
Вероятно ?
Это типо популярного higly likely ?
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25.06.2022 21:30 Відповісти
тут хтось казав, шо турки нам союзники. з такими "союзниками" і ворогів не треба...
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25.06.2022 21:35 Відповісти
Есть же технологии позволяющие по химическому анализу определить место где было вырощенно растение, вон историки по анализу бинтов определяют где и когда был изготовлен материал которым древних мумий оборачивали.
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25.06.2022 21:35 Відповісти
ну хз, бизнес это доверие и ответственность в первую очередь, а если что-то делать из краденного можно потом и травануться ненароком, мало кто чего туда кинул, а проверять все подряд оно проблематично и себе дороже в принципе. так что покупатели должны бы сначала думать у кого берут, хотя, если бы думали, в общем, наверное, все как у нас.
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25.06.2022 22:06 Відповісти
Один балкер вигрузив - один байрахтар продав… ці путінрсоси ніколи не втратять
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25.06.2022 22:06 Відповісти
Турки хитрожопый народ который во всём ищет свою выгоду.
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25.06.2022 23:18 Відповісти
и что наш МИД, посол в турции? сопли жуют??!
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26.06.2022 00:28 Відповісти
Рузькие люди, вы конченные долбо...бы,будьте вы прокляты ВЕКАМИ
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27.06.2022 03:03 Відповісти
 
 