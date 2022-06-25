Російський балкер вивантажує крадене українське зерно в турецькому порту, який раніше купив олігарх з РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Журналіст Осман Пашаєв зафіксував факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера "Міхаіл Ненашев".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Пашаєв зазначив: "Російський балкер "Міхаіл Ненашев" два тижні тому зник з радарів. 15-16 червня його знімки зняли з супутника в Ак'ярському (так званому севастопольському) порту "Авліта" окупованого Криму. Там він завантажив 27 тисяч тонн зерна. Найімовірніше завезеного з окупованих територій півдня України. Відійшовши від кримського берега "Міша" включив систему AIS, зайшов у порт "Кавказ", вдавши, що завантажився там і вчора вдень прибув на якірну стоянку до турецького порту Іскендерун. І всі ми звинувачуватимемо турків, що вони дозволяють приймати крадене зерно через підсанкційні порти - три злочини відразу.
Але сенсація ось у чому. "Міхаіл Ненашев" не в турецькому порту Іскендерун. Балкер стоїть у порту ММК металургія за 20 км від Іскендеруна. Цей порт на 100% належить російському олігарху, близькому до Путіна Віктору Рашнікову. І турки нічого не можуть з цим вдіяти, тому що заборона на прийняття кораблів, що заходили до Криму приймала, Палата Моської торгівлі і всі в Туреччині підкорилися спільному рішенню. А росіянам, які володіють турецьким портом, чхати хотіли на рішення самоврядних структур. Так працює демократія. Багато рішень приймає не держави, а професійне середовище і гебісти на чолі з Путіним знають, як це руйнувати: підкупом, викупом, шантажем і насильством"
Пізніше Пашаєв опублікував кадри з цього порту: "Спіймав. На зйомку було 20 секунд. Ррсіяни помітили мене. Сказав, що хочу поговорити з капітаном Горбенком. Відповіли: он не хочет.
Турки швидко вивезли мене мікроавтобусом через три КПП, а як я їх обійшов, проникаючи вглиб по причалу - окрема історія в стилі Тетяни Чорновол".
Будь ласка, зачекайте...
в порту "ММК металлургия" в 20 км от Искендеруна. Этот порт на 100% принадлежит российскому олигарху, близкому к Путину - Виктору Рашникову.
досултанувались османи.......
АЛЛЕ, где вы, турецкие подсосы? Учить историю нужно, что бы не было "так обидно", идиоты!
Сирийский сухогруз «Финикия» проходит Босфор, по маршруту из временно оккупированного Севастополя в турецкий Искендерун. На борту сухогруза - краденное российскими оккупантами украинское зерно.
И в Искендеруне потом будут печь хлеб из этого зерна? В глотке не застрянет? Если нет, то я сейчас обрисую, что у Турции может застрять в глотке.
Это не единственный сухогруз. С момента оккупации Херсонской области их прошло Босфор десятки. Но, вопрос не о том, что проходит, или о том, что лепёшка может застрять, а несколько о другом.
Например, о том, что может застрять не лепёшка, а серийное производство БПЛА Akıncı, без украинских двигателей АИ-450С, которые продолжают ставить на данные беспилотники, несмотря на наличие у Турции её PD-222. А всё потому, что ресурс PD-222 несоизмерим с АИ-450С.
Как насчёт будущего турецких ударных вертолётов Atak-II, аналогично, без украинских двигателей? Туманное? Ещё бы.
А перспективный турецкий танк, которым так любит хвалиться Анкара, но который на более чем 50% зависит от иностранных поставок? Не продумывает ли Анкара его перспективное будущее без достаточно мощной силовой установки, которую Турции решила пока предоставлять только Южная Корея? А если откажется, с учётом интересных геополитических манёвров? Тогда останется только украинский вариант замены или весь проект может смело накрываться медным тазом.
Или в Турции забыли, кому они обязаны живучестью своих танков М60А3 Sabra? Я имею ввиду украинские КАЗ "Шершень", которые устанавливаются на данную модификацию М60 и которые сохранили многие жизни турецких экипажей в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Память коротка?
Турция себя ведёт сейчас крайне некрасиво и крайне борзо. И если Украина начнёт себя по отношению в Анкаре вести так же, то по ряду позиций этой стране, балансирующей между Европой и Востоком, станет не очень комфортно. А, что будет если к этому дисбалансу подключатся и другие страны, недовольные борзыми финтами Турции?
Не то время, чтобы строить из себя локального гегемона, особенно тогда, когда ты им не являешься. Позорить славное имя легендарного Мустафы Кемаля, многовекторная политика которого заслуживает поистине глубочайшего изучения, современными бездарными финтами - это не то, чего заслуживает современная Турция.
Баланс и осознание возможностей это куда большее, чем активизация электората готового сжигать банкноты по $1 на камеру во имя стимуляции инфляции и упадка. Особенно сейчас, когда выбор стороны должен быть очевиден и без компромиссов и оговорок.
Так, что там с украинским зерном? В глотке лепёшка не застрянет?
Вопрос с Россией надо решать военным путям, не обращая внимания на торговлю. Еще сотни случаев произойдет, пока это дойдет даже до американцев. Но уже получили по голове, когда Байден говорил про курс доллара в 200 рублей, а получил его укрепление. Хотя укрепление было очевидно, когда пошли оплаты за газ не на замороженный счет, а трат у россиян в долларах было мало. Например такая вещь, как уход автомобильной компании с рынка - это же сильное укрепление рубля. Раньше они выводили доллары из России, а теперь они там остались.
Могли не вводить санкции, не поднимать у себя цены на топливо и вообще все товары, но вместо этого в срочном порядке открыть военным заводы и начать всем миром создавать оружие, много оружия. Было бы в 150 раз эффективнее для нас и для них.
Это типо популярного higly likely ?
сяненароком, мало кто чего туда кинул, а проверять все подряд оно проблематично и себе дороже в принципе. так что покупатели должны бы сначала думать у кого берут, хотя, если бы думали, в общем, наверное, все как у нас.