Російський балкер вивантажує крадене українське зерно в турецькому порту, який раніше купив олігарх з РФ. ВIДЕО

Журналіст Осман Пашаєв зафіксував факт вивантаження в турецькому порту зерна, ймовірно українського походження, з російського балкера "Міхаіл Ненашев".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Пашаєв зазначив: "Російський балкер "Міхаіл Ненашев" два тижні тому зник з радарів. 15-16 червня його знімки зняли з супутника в Ак'ярському (так званому севастопольському) порту "Авліта" окупованого Криму. Там він завантажив 27 тисяч тонн зерна. Найімовірніше завезеного з окупованих територій півдня України. Відійшовши від кримського берега "Міша" включив систему AIS, зайшов у порт "Кавказ", вдавши, що завантажився там і вчора вдень прибув на якірну стоянку до турецького порту Іскендерун. І всі ми звинувачуватимемо турків, що вони дозволяють приймати крадене зерно через підсанкційні порти - три злочини відразу.

Але сенсація ось у чому. "Міхаіл Ненашев" не в турецькому порту Іскендерун. Балкер стоїть у порту ММК металургія за 20 км від Іскендеруна. Цей порт на 100% належить російському олігарху, близькому до Путіна Віктору Рашнікову. І турки нічого не можуть з цим вдіяти, тому що заборона на прийняття кораблів, що заходили до Криму приймала, Палата Моської торгівлі і всі в Туреччині підкорилися спільному рішенню. А росіянам, які володіють турецьким портом, чхати хотіли на рішення самоврядних структур. Так працює демократія. Багато рішень приймає не держави, а професійне середовище і гебісти на чолі з Путіним знають, як це руйнувати: підкупом, викупом, шантажем і насильством"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб возити зерно, розміновувати Чорноморське узбережжя необов’язково, - голова МЗС Туреччини

Пізніше Пашаєв опублікував кадри з цього порту: "Спіймав. На зйомку було 20 секунд. Ррсіяни помітили мене. Сказав, що хочу поговорити з капітаном Горбенком. Відповіли: он не хочет.

Турки швидко вивезли мене мікроавтобусом через три КПП, а як я їх обійшов, проникаючи вглиб по причалу - окрема історія в стилі Тетяни Чорновол".

Також читайте: З усіх елеваторів загарбники вивезли зерно старого врожаю, - мер Мелітополя Федоров