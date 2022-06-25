Рашисти зруйнували ракетами дві СТО у місті Сарни. 3 людей загинули, 4 поранені, - Рівненська ОВА. ВIДЕО

У Рівненській області дві російські ракети влучили в СТО з мийкою та комплекс з ремонту автомобілів у місті Сарни. Є загиблі і поранені.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, 3 людей загинули, ще 4 перебувають в лікарні, двоє з них у важкому стані.

Під завалами ще можуть перебувати люди, на місці працюють рятувальники.