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Рашисти зруйнували ракетами дві СТО у місті Сарни. 3 людей загинули, 4 поранені, - Рівненська ОВА. ВIДЕО
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У Рівненській області дві російські ракети влучили в СТО з мийкою та комплекс з ремонту автомобілів у місті Сарни. Є загиблі і поранені.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, 3 людей загинули, ще 4 перебувають в лікарні, двоє з них у важкому стані.
Під завалами ще можуть перебувати люди, на місці працюють рятувальники.
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кацапи то чорти і вбивці
одним словом - кацапи то ********