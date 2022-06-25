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Рашисти зруйнували ракетами дві СТО у місті Сарни. 3 людей загинули, 4 поранені, - Рівненська ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Рівненській області дві російські ракети влучили в СТО з мийкою та комплекс з ремонту автомобілів у місті Сарни. Є загиблі і поранені.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, 3 людей загинули, ще 4 перебувають в лікарні, двоє з них у важкому стані.

Під завалами ще можуть перебувати люди, на місці працюють рятувальники.

Автор: Володимир Янченко
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Геноцид українського народу фашистами орками і бульбашами!
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25.06.2022 22:34 Відповісти
кацапи навіть не тварини
кацапи то чорти і вбивці
одним словом - кацапи то ********
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25.06.2022 22:36 Відповісти
рашистсько-бульбашистські паскуди
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25.06.2022 22:36 Відповісти
шото "великий асфальт" ніфіга не зміцнив обороноздатність України..(
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25.06.2022 22:38 Відповісти
Явно там щось було,контррозвідка,сбу не працюють взагалі,а може й самі здають! Б'ють чітко по наведенню ! Зрадників кишить,як у сучки бліх,так нам війну буде дуже важко виграти!
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25.06.2022 22:45 Відповісти
Якби по тому місту, де путін сидить в бункері, пару раз бахнули ракетами - то путін обісрався б в своєму бункері.
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25.06.2022 22:57 Відповісти
В Киеве по СТО ударили, теперь в Сарнах . . . Чего они туда целятся ? Тоже мне, военный объект . . . Разве что там джипы для военных ремонтируют.
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25.06.2022 23:39 Відповісти
Интересно, сколько ракет ударило по конче заспе, и если не одной - то почему?
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26.06.2022 08:05 Відповісти
 
 