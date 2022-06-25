Окупанти збиралися за 5 днів захопити Україну. Сьогодні почався 5 місяць, а Росія влаштовує "ракетну показуху", - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 25 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Сьогодні почався п'ятий місяць повномасштабної війни. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на пʼятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює. Це такий етап війни – складний морально, емоційно. Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат і зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті", - зазначив Зеленський.
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послушайте что говорит эта невменяемая, как ей еще не занялось СБУ ?
Тут відео падіння.
Одно "хорошо", что стоят вундервафли дорого, скоро запасы совка закончатся, а новые при санкциях можно и не собрать. ********* с такими обстрелами скоро вылетит в трубу, но им не привыкать к щам, лаптям и сивухе.
санкции... не знаю, они спокойно могут через третьи страны получать все это
не так быстро и дороже, но могут
невозможно никак контролировать поставки чипов
не знаю как это делают, но серые схемы мутить они могут
(и нет гарантий что tsmc и прочие будут как то пытаться их выявлять)
всеодно він це не від себе говорить а читає з писульки і косить під блогера.
Якби в клоуна забрати папірець ми б почули "какая разніца", "мір в газах путіна"
договорімся посредінє і ще щось з репертуару сівохи
2 ч
15.06.2022 Зеленського запросили виступити на саміті НАТО в Мадриді, який відбудеться 29-30 червня
25.06.2022 "Україна тимчасово відмовляється робити кроки щодо вступу до НАТО через позицію окремих країн-учасниць Альянсу" - радник ОПи зеленського
Висновки кожен зробить сам.
Кіт Вчений@TedTeddycat
4 ч
1. Боріс Джонсон каже про «паганий мир», до котрого хтось підбурює Україну
2. Жовква з жОПи заявляє, що країна не робитиме жодних кроків для вступу до НАТО
3. Подлякоботва люто дуркує в Тві, звинувачуючи порохоботів в усіх гріхах ригів та Ze
Висновок невтішний: Ze капітулює.