УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4768 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
4 979 14
Бердянськ (370) війна (56332) зерно (1231) продовольство (165)

Російський корабель зайшов до окупованого Бердянська, ймовірно, забиратиме зерно, - міськрада. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У порт Бердянська, що перебуває під контролем росіян, зайшло суховантажне судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бердянської міської ради.

"До Бердянська зайшло суховантажне судно. Скоріш за все, наше місто лишиться останніх запасів зерна", - йдеться у дописі.

Російський корабель зайшов до окупованого Бердянська, ймовірно, забиратиме зерно, - міськрада 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": З усіх елеваторів загарбники вивезли зерно старого врожаю, - мер Мелітополя Федоров

Російський корабель зайшов до окупованого Бердянська, ймовірно, забиратиме зерно, - міськрада 02

Телеграм-канал Запоріжжя.Інфо інформує, що ввечері почалася погрузка зерна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський балкер вивантажує крадене українське зерно в турецькому порту, який раніше купив олігарх з РФ. ВIДЕО

Російський корабель зайшов до окупованого Бердянська, ймовірно, забиратиме зерно, - міськрада 03

Місцеві мешканці, які бачили судно, повідомили редакції, що судно супроводжували чотири російські військові кораблі.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
21 століття, нищать, вбивають, грабують і нічого. Світовий порядок шмат лайна.
показати весь коментар
25.06.2022 23:23
+7
Корабель підлягає знищенню ‼️‼️
показати весь коментар
25.06.2022 23:22
+6
Так чего ждем? Будем смотреть и плакать? По мойму в Бердянск у нас достаточно чего достает
показати весь коментар
25.06.2022 23:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Корабель підлягає знищенню ‼️‼️
показати весь коментар
25.06.2022 23:22 Відповісти
21 століття, нищать, вбивають, грабують і нічого. Світовий порядок шмат лайна.
показати весь коментар
25.06.2022 23:23 Відповісти
Світовий порядок не був готовий до такого. А не був готовий тому, що ситий і меркантильний... Звісно світовий порядок прийде до тями з часом
показати весь коментар
25.06.2022 23:29 Відповісти
спасибо что рассказали . держите в курсе. будем наблюдать
показати весь коментар
25.06.2022 23:30 Відповісти
Так чего ждем? Будем смотреть и плакать? По мойму в Бердянск у нас достаточно чего достает
показати весь коментар
25.06.2022 23:30 Відповісти
Корабля не бачу, це судно. Сухогруз.
показати весь коментар
25.06.2022 23:38 Відповісти
«До Бердянська зайшло суховантажне судно. Скоріш за все, наше місто лишиться останніх запасів зерна", - йдеться у дописі. Джерело: https://censor.net/ua/v3350232

нет редактора
показати весь коментар
25.06.2022 23:41 Відповісти
Журналюги бумагомарателі. Плавзасіб, який має на борту озброєння, називається кораблем.
показати весь коментар
25.06.2022 23:45 Відповісти
Так ударьте по нему точкой или хаймарсами
показати весь коментар
26.06.2022 00:17 Відповісти
стріляти по військовим кораблям,
і випадково зачепить і той інший
показати весь коментар
26.06.2022 00:49 Відповісти
гарпуном його
показати весь коментар
26.06.2022 06:36 Відповісти
Скільки за це репараціями було вивезено майна росіян і самих росіян?

Не було? Тоді очікуйте що скоро вони почнуть красти більше і дійде до того що почнуть везти цеглу із розібраного житла.
показати весь коментар
26.06.2022 08:22 Відповісти
Постійно лунає інформація про вивіз зерна,металу,тощо.Чому не вдарили ракетою в жодному випадку?Щоб не нагліли.
показати весь коментар
26.06.2022 09:33 Відповісти
Повна імпотенція військового командування,чого чекаємо? Вишки заїбашили,а якись сухогруз зі «зброєю» на борту слабо? Чи може в долі,в нас чого хочеш можна чекати! Одного другого затопити більш красти не будуть,алє хєнєрали,прочухайтесь в кінці кінців і почніть воювати на повну!
показати весь коментар
26.06.2022 10:11 Відповісти
 
 