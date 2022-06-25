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Російський корабель зайшов до окупованого Бердянська, ймовірно, забиратиме зерно, - міськрада. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У порт Бердянська, що перебуває під контролем росіян, зайшло суховантажне судно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бердянської міської ради.
"До Бердянська зайшло суховантажне судно. Скоріш за все, наше місто лишиться останніх запасів зерна", - йдеться у дописі.
Телеграм-канал Запоріжжя.Інфо інформує, що ввечері почалася погрузка зерна.
Місцеві мешканці, які бачили судно, повідомили редакції, що судно супроводжували чотири російські військові кораблі.
Топ коментарі
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і випадково зачепить і той інший
Не було? Тоді очікуйте що скоро вони почнуть красти більше і дійде до того що почнуть везти цеглу із розібраного житла.