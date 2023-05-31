УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14325 відвідувачів онлайн
Новини Відео Київські новиниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
35 421 33
Київ (13830) обстріл (21024) ДСНС (4458) Повітряні атаки на Київ (395)

Ракетний удар по Києву: рятувальники дістають людей та тварин з-під завалів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Росіяни завдали ракетного удару по столиці України. Влучили у багатоповерхівку. Спіробітники ДСНС розбирають завали.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео роботи рятувальників опубліковано у телеграм-каналі ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко про ракетний удар по Києву: Під завалами є люди, двох постраждалих госпіталізували. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Реакция Запада на ракетные обстрелы гражданских объектов выглядит удручающе слабо.
Могли бы уже путину какой-то ультиматум организовать, чтобы прекратить это варварство в центре европейской столицы. Не знаю, бесполётная зона, Пэтриоты с американскими экипажами, ещё что-то . . . Или объявление, что ещё один авиа- или ракетный удар по Украине, не важно - по военным или гражданским объектам, и они нам предоставят ракеты средней и большой дальности, чтобы могли достать не то что до Крымского моста, а до Владивостока. С последующим применением их по зданию российского Минобороны.
Россияне беснуются, угрожают и т.д. - надо в ответ поднять ставки и посмотреть на их реакцию.
А то просто терпим "только не стрелять по территории рф и Беларуси" . . . А этот гад понимает, что такой подход имеет место и издевается. Тем более делает это в преддверии саммита НАТО на следующей неделе - смотрит, что ответят . . .

Или какой-то гибридный ответ дать. Что-то учудить и чтобы ответственность на себя взяли какие-то бригады освобождения Чечни . . .
показати весь коментар
26.06.2022 09:14
+19
будте прокляты, кацапские нелюди.
показати весь коментар
26.06.2022 09:16
+14
Терроризм в чистом виде☝ Может это ***** ответило на признание США козломордых спонсорами терроризма❓
показати весь коментар
26.06.2022 09:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Терроризм в чистом виде☝ Может это ***** ответило на признание США козломордых спонсорами терроризма❓
показати весь коментар
26.06.2022 09:12 Відповісти
Реакция Запада на ракетные обстрелы гражданских объектов выглядит удручающе слабо.
Могли бы уже путину какой-то ультиматум организовать, чтобы прекратить это варварство в центре европейской столицы. Не знаю, бесполётная зона, Пэтриоты с американскими экипажами, ещё что-то . . . Или объявление, что ещё один авиа- или ракетный удар по Украине, не важно - по военным или гражданским объектам, и они нам предоставят ракеты средней и большой дальности, чтобы могли достать не то что до Крымского моста, а до Владивостока. С последующим применением их по зданию российского Минобороны.
Россияне беснуются, угрожают и т.д. - надо в ответ поднять ставки и посмотреть на их реакцию.
А то просто терпим "только не стрелять по территории рф и Беларуси" . . . А этот гад понимает, что такой подход имеет место и издевается. Тем более делает это в преддверии саммита НАТО на следующей неделе - смотрит, что ответят . . .

Или какой-то гибридный ответ дать. Что-то учудить и чтобы ответственность на себя взяли какие-то бригады освобождения Чечни . . .
показати весь коментар
26.06.2022 09:14 Відповісти
Зашевелятся. Саммит как раз на днях❗☝
показати весь коментар
26.06.2022 09:20 Відповісти
svinarus ti ********** , idi nahuj !
показати весь коментар
26.06.2022 09:47 Відповісти
Главноє пєрєстать стрелять.
показати весь коментар
26.06.2022 11:07 Відповісти
будте прокляты, кацапские нелюди.
показати весь коментар
26.06.2022 09:16 Відповісти
мало проклятій, бажаємо всім кацапам смерті. і кацапії також.
показати весь коментар
26.06.2022 10:44 Відповісти
Перший місяць вимагали закрити небо над Україною , потім все затихло і зараз ніхто вже й не згадує . Ну а зе вчора назвало ракетні удари показухою . Абзац .
показати весь коментар
26.06.2022 09:21 Відповісти
Схоже розпочався ракетний терор рашистів житлових кварталів великих міст України через їхнє воєнне безсилля. Їм вкрай зараз потрібно почати переговори про припинення вогню, щоби устаканитись на захопленій насьогодні території та накопичити і перегрупувати свої війска для подальшого наступу.
показати весь коментар
26.06.2022 09:21 Відповісти
Влучно❗Почувствовали химерс в попе и поняли, что долго они так не продержатся. Значит процесс пошел☝
показати весь коментар
26.06.2022 09:44 Відповісти
Якось, ***дон-Аристович пропонував перейменувати Україну в русь-Україну( ди&іл мля), а як Зелений перейменує Україну, коли рашисти знищать у нас, останній завод, чи мало-мальске підприємств? Ну і "спасибі" ДБР, що повернули клістрони для нашого ППО, якраз вчасно...
показати весь коментар
26.06.2022 09:27 Відповісти
Ти дуже заплутаний. Я до арестовича вже декілька років погано відношусь. Але перейменування України не його ідея.
Ти читав Грушевського "Історія України-Руси"? Чи хоч би чув про Грушевського? Тільки перейменування зараз не на часі. І перейменовувати не на Русь-Україна, а на Україна-Русь. Це важливо. Русь і Україна це одне й те ж. Московити самозванці. Це кожен розуміє хто хоча б трохи знає і розуміє нашу історію. А росію в українській і англійській мовах треба перейменувати в московію. Що тут комусь може бути не ясним?
показати весь коментар
26.06.2022 09:55 Відповісти
кто вчера язвил, почему по Киеву не стреляют? Чтоб ти сдох, мразь.
показати весь коментар
26.06.2022 09:27 Відповісти
Почему нет ответных ударов по Беларашке по нефтеперерабатывающему заводу и ж/д узлам с военной техникой и горючим? Будем терпеть пока рашисты по нас выпустят все что у них есть?
показати весь коментар
26.06.2022 09:37 Відповісти
Надо не по беларусскому нпз стрелять, а по объектам на территории москальни. А если по Беларашке, то только по местам скоплений войск кацапни.
показати весь коментар
26.06.2022 10:04 Відповісти
А где Люська Абдрыстовыч которая каждый раз рассказывает как она уважает росийских солдат и росийскую армию?
показати весь коментар
26.06.2022 09:39 Відповісти
Воно, підраховує скільки ракет залишилось у расії, наніч поділиться з Фігіним, своїми розрахунками...
показати весь коментар
26.06.2022 10:00 Відповісти
Запад оружие дал. нужны ответные удары по источникам огня. почему власть засунала языки в задници?
показати весь коментар
26.06.2022 09:55 Відповісти
российские пид@ры....
показати весь коментар
26.06.2022 09:55 Відповісти
Если у нас нет ракет , надо готовить ДРГ для подрыва стратегических объектов в параше! Взрывать нефтебазы , военные заводы , электростанции , склады . Мы не они , мы не будем взрывать жилые дома , но инфраструктура должна гореть! И за каждый один взрыв у нас должно гореть 10 их объектов , что бы неповадно было!
показати весь коментар
26.06.2022 09:59 Відповісти
за кожну нашу багатоповерхівку 20 їхніх повинні бути взорвані
показати весь коментар
26.06.2022 13:58 Відповісти
чем это отличается от действий Аль-Каиды - 11 сентября??? Это террористические акты!!!
показати весь коментар
26.06.2022 10:17 Відповісти
конечно. Только амеры стыдливо предлагают назвать кацапию всего лишь спосором террориста. Это ж не в америк. дом ракета прилетела...Это не считается....
показати весь коментар
26.06.2022 18:27 Відповісти
нє стрєлять в атвєт..пам'ятаєте?
показати весь коментар
26.06.2022 10:18 Відповісти
В Харькове 4-6 прилётов ракет каждый день . Вернее каждую ночь.
Отсюда, я так понимаю уже запросто можно уже херачить по белгороду.
Но не пля!
Нас превращают в терпил!
показати весь коментар
26.06.2022 10:24 Відповісти
Дуже багато тяжких новин по всій наші Украіні но новості бачуть тільки Київ бо там вже краватки прасують і в ресторанах сидят половину чиновників забули що в нас Война що треба кацапню бити.
показати весь коментар
26.06.2022 10:36 Відповісти
NATO и коллективный запад просто трясущееся за свою шкуру ссыкуны.
показати весь коментар
26.06.2022 11:21 Відповісти
они все равно получат и войну, и позор.
показати весь коментар
26.06.2022 18:29 Відповісти
Так бункерний вова відосик сказав, вбивали і хай вбивають мирних жителів, але ми по територіі орди та беларусіі стриляти не будем, хай вбивають, бо головне, прекратити сртілять він це вже перевірив в 2019-2021 годах дуже допомогло особливо загинути солдату журавю а до бункера ОП вам зюзкі дістати а родини їхні давно заграніцей так що можете стріляти досхочу ми в бункері все видержимо. Да і звісно ж президент в нас найвеличниший бо він же не втік і смілмво з бункера требуе закрити небо а ще зняв шолом та броник бо перед Джонсоном в піжачку і галстуку соромно(хоч тут тями хватило)
показати весь коментар
26.06.2022 13:54 Відповісти
Русские звери, будьте вы прокляты вместе со своим ****** во веки веков!!!
показати весь коментар
26.06.2022 15:52 Відповісти
 
 