Ракетний удар по Києву: рятувальники дістають людей та тварин з-під завалів. ВIДЕО
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Росіяни завдали ракетного удару по столиці України. Влучили у багатоповерхівку. Спіробітники ДСНС розбирають завали.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео роботи рятувальників опубліковано у телеграм-каналі ДСНС.
Топ коментарі
+22 Володимир Логойда
показати весь коментар26.06.2022 09:14
+19 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар26.06.2022 09:16
+14 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар26.06.2022 09:12
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Могли бы уже путину какой-то ультиматум организовать, чтобы прекратить это варварство в центре европейской столицы. Не знаю, бесполётная зона, Пэтриоты с американскими экипажами, ещё что-то . . . Или объявление, что ещё один авиа- или ракетный удар по Украине, не важно - по военным или гражданским объектам, и они нам предоставят ракеты средней и большой дальности, чтобы могли достать не то что до Крымского моста, а до Владивостока. С последующим применением их по зданию российского Минобороны.
Россияне беснуются, угрожают и т.д. - надо в ответ поднять ставки и посмотреть на их реакцию.
А то просто терпим "только не стрелять по территории рф и Беларуси" . . . А этот гад понимает, что такой подход имеет место и издевается. Тем более делает это в преддверии саммита НАТО на следующей неделе - смотрит, что ответят . . .
Или какой-то гибридный ответ дать. Что-то учудить и чтобы ответственность на себя взяли какие-то бригады освобождения Чечни . . .
Ти читав Грушевського "Історія України-Руси"? Чи хоч би чув про Грушевського? Тільки перейменування зараз не на часі. І перейменовувати не на Русь-Україна, а на Україна-Русь. Це важливо. Русь і Україна це одне й те ж. Московити самозванці. Це кожен розуміє хто хоча б трохи знає і розуміє нашу історію. А росію в українській і англійській мовах треба перейменувати в московію. Що тут комусь може бути не ясним?
Отсюда, я так понимаю уже запросто можно уже херачить по белгороду.
Но не пля!
Нас превращают в терпил!