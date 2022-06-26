Ракета окупантів знову пролітала критично низько над Південноукраїнською АЕС, - "Енергоатом". ВIДЕО
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Ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Енергоатому.
"Сьогодні, 26 червня 2022 року, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео Ця ракета летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи.
Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росіі. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою!" - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Перший - командний пункт 20 армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі.
Другий - передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.
https://t.me/AFUStratCom/3484
Женщина, зажатая бетонной плитой после удара ракеты, - гражданка россии
https://t.me/kievreal1/24486
путин убил ее мужа и искалечил дочь.
Спасатели продолжают разбор завалов, чтоб вытащить раненную гражданку россии.
https://t.me/kievreal1/24487
ДмитроКорчинський #БратствоКорчинського #КорчинськийКорчинський - Деркач, Новінський, Баканов
https://youtu.be/EgKVBiCQ3P8
якщо не вистачає "болс" для справ проти деркача та новінського (ходять слухи що він витратив 700 млн грн на допомогу біженцям) то може зайнятися мером Славутича? колишнім членом партії регіонів, який здав москві місто та чаес... "нацгвардія", яка "охороняла" чаес здалася повним складом в полон загальною чисельністю 170 чоловік... може там "покопати"?!
26.06.2022 01:57
про енергоатом "У січні-липні 2018 року Україна придбала ядерне паливо ТВЕЛ вартістю 1,13 мільйонів доларів США за тонну, в той час як вартість палива «Вестінгауз» за тонну складала лише 710 тисяч доларів, тобто російське ядерне паливо дорожче ніж паливо «Вестінгауз» на 59%." (вікіпедія "вестінгауз")
26.06.2022 02:00
АЕС рф вже зупинено від відповіді України?