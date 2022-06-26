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Обстріляний рашистами Синецький міст, який з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти в травні обстрілювали Синецький міст, який з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Кадри були зняті ще 26 травня.

"Противник цілеспрямовано завдає ударів, щоб знищити цю основну комунікацію, яка з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк. Завдяки цьому мосту ми можемо втримувати Сєверодонецьк. Є ще другий міст, але це основний і без цього мосту повноцінне постачання неможливе", - сказав Бутусов.

Також читайте: Лисичанськ потерпає від авіаударів, війська РФ закріпилися в Сєверодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Тобто ти гадаєш , що рашисти на нулі орієнтуються на новини на censor.net

Ну довбень , тай годы
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26.06.2022 10:56
+7
А якби не показав, то ніхто б і не обстрілював? Мабудь у орків беспілотників немає і вони тільки чекають випусків Цензор.нет?
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26.06.2022 11:04
+7
А нічого, що відео за 26 травня? Це все одно, що з другої світової кадри показувати.
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26.06.2022 11:28
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Ну от хто його за язика тягне розповідати - куди треба стріляти москалям?? Ідіот. Як був, так і залишився.
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26.06.2022 10:49 Відповісти
Тобто ти гадаєш , що рашисти на нулі орієнтуються на новини на censor.net

Ну довбень , тай годы
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26.06.2022 10:56 Відповісти
Я тебе больше скажу, рашисты тщательно мониторят наши соцсети определяя психоневрологическое состояние украинцев чтобы надавить на самые больные точки. И как только кто то высерает что появилась *дорога жизни* или что то украинцы построили или чем то гордятся или в каком то городе налаживается счастливая жизнь, то сразу же рашисты наносят ракетные и бомбовые удары. Если для таких как ты еще не дошло то цель рашистов уничтожить все что нам помогает, все что напоминает о Украине и даже о нашей истории.
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26.06.2022 11:06 Відповісти
Ну и как данные об обстреле моста (который уничтожен на данный момент времени) рашистами в мае, могут помочь им сейчас?
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26.06.2022 11:40 Відповісти
По-перше, обстрілюють такі цілі не з нуля, та й рішення про обстріл такого приймають не на нулі.
По-друге, при чому тут саме цензор? Бутусов, же ж, бутусов+ сре де тільки може - у фейсбуку, у ютюбі, у телеграмі і так далі. І всі лізуть ставити лайки...
І, по-третє, мскалі моніторять всюди.

ГодЫ?
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26.06.2022 11:21 Відповісти
Ти часом сам не з них будеш, бо щось на Бутусова багато лайнохвиль пускаєш.
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26.06.2022 22:55 Відповісти
Я спочатку теж так подумав. Але відео за 26 травня. Уважніше читай. Того мосту вєе нема
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26.06.2022 11:26 Відповісти
зуби ниють від таких дурнів як ти. Чи на ОП працюєш?
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26.06.2022 12:19 Відповісти
Ну вот нахера в деталях показывать и рассказывать это? После показа моста в Северодонецке его рашисты уничтожили
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26.06.2022 10:57 Відповісти
А якби не показав, то ніхто б і не обстрілював? Мабудь у орків беспілотників немає і вони тільки чекають випусків Цензор.нет?
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26.06.2022 11:04 Відповісти
Не все беспилотниками и вражеской армией берется во внимание. А тут наглядно выставляют стратегический обьект как *дорогу жизни*. Ну не хочешь а нужно его уничтожить чтобы хоть разочаровать украинцев
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26.06.2022 11:17 Відповісти
А нічого, що відео за 26 травня? Це все одно, що з другої світової кадри показувати.
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26.06.2022 11:28 Відповісти
Согласен с тобой полностью! Скажу больше: Орки на нас напали, т.к. прочитали про нас (Украину) в соцсетях.
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26.06.2022 11:44 Відповісти
та на него бочку накатили он теперь бандит сорвал опрерацию северодонецка..
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26.06.2022 14:57 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3361503-persu-smugu-mostu-miz-severodoneckom-ta-lisicanskom-vidkrili-dla-transportu-gajda
На реконструкцію цього мосту витратили стільки ресурсів,що можна було придбати 10 літаків F-16.
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26.06.2022 19:32 Відповісти
 
 