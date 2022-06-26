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Обстріляний рашистами Синецький міст, який з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк. ВIДЕО
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Російські окупанти в травні обстрілювали Синецький міст, який з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Кадри були зняті ще 26 травня.
"Противник цілеспрямовано завдає ударів, щоб знищити цю основну комунікацію, яка з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк. Завдяки цьому мосту ми можемо втримувати Сєверодонецьк. Є ще другий міст, але це основний і без цього мосту повноцінне постачання неможливе", - сказав Бутусов.
Топ коментарі
+12 Alfalcon 30b8e09d
показати весь коментар26.06.2022 10:56
+7 Great Deal
показати весь коментар26.06.2022 11:04
+7 Letchik
показати весь коментар26.06.2022 11:28
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Будь ласка, зачекайте...
Ну довбень , тай годы
По-друге, при чому тут саме цензор? Бутусов, же ж, бутусов+ сре де тільки може - у фейсбуку, у ютюбі, у телеграмі і так далі. І всі лізуть ставити лайки...
І, по-третє, мскалі моніторять всюди.
ГодЫ?
На реконструкцію цього мосту витратили стільки ресурсів,що можна було придбати 10 літаків F-16.